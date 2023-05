OPPO Find N2 Flip: nuova cover targata AC Milan

In esclusiva, solo su OPPO Store, una capsule collection di cover in edizione limitata OPPO X AC Milan dedicata a OPPO Find N2 Flip

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, celebra la sua partnership con AC Milan, una delle squadre di calcio italiane più iconiche al mondo, tramite la creazione di una capsule collection dedicata a OPPO Find N2 Flip in edizione limitata disponibile esclusivamente su OPPO Store. In abbinata sono scaricabili anche i wallpaper dinamici dell’amata squadra rossonera per lo schermo esterno.

OPPO Find N2 Flip: cover

La capsule collection permette ai tifosi non solo di proteggere il proprio OPPO Find N2 Flip ma anche di vestirlo con i colori della propria squadra grazie alle cover firmate AC Milan. Inoltre, grazie agli sfondi animati rossoneri è possibile personalizzare anche il display esterno interattivo da 3,26” dello smartphone, il più ampio del segmento flip. La partnership tra OPPO e AC Milan rappresenta un binomio vincente tra l’eccellenza tecnologica e lo spirito competitivo, che mira a offrire ai tifosi una nuova esperienza di personalizzazione e coinvolgimento con la propria squadra del cuore.

OPPO e AC Milan sono note in tutto il mondo per la loro competenza nei rispettivi settori e per il costante impegno nel puntare a un futuro di innovazione; AC Milan e OPPO condividono un approccio pionieristico e si sono sempre distinte per il loro sforzo nella ricerca della perfezione, per offrire ogni giorno le soluzioni più avanzate e per garantire le migliori prestazioni possibili. Da un lato, OPPO si caratterizza per la costante ricerca in termini di innovazione e design, elevando giorno dopo giorno gli standard tecnologici attraverso un ecosistema sempre più ricco. Dall’altro, AC Milan condivide questa visione orientata alla performance con un approccio innovativo, con l’obiettivo di garantire costantemente idee e soluzioni all’avanguardia.

Disponibilità

Da oggi, lunedì 22 maggio con l’acquisto di OPPO Find N2 Flip solo su OPPO Store si potrà acquistare in bundle la propria cover AC Milan preferita. La cover sarà disponibile anche singolarmente a un prezzo di 59,99€. Da questa data è inoltre possibile personalizzare il display esterno con dei wallpaper dinamici scaricandoli tramite un link disponibile nella pagina dedicate di OPPO Store.

Ma non è finita qui, fino al 31 maggio, per i nuovi iscritti a OPPO Store, Community e newsletter, saranno disponibili promozioni esclusive su un'ampia selezione di dispositivi dell'ecosistema OPPO, dagli smartphone flagship fino ai dispositivi audio e wearable.