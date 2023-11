Migliori smartphone sotto i 400 euro | Novembre 2023

In questa guida all’acquisto troverete i 5 migliori smartphone sotto i 400 euro da acquistare questo novembre, approfittate delle offerte!

Se siete disposti a spendere anche un po’ di più rispetto agli smartphone sotto i 300 euro per avere un po’ più di qualità, in questa guida all’acquisto troverete la lista dei migliori smartphone sotto i 400 euro che vi consigliamo assolutamente di acquistare. Questi smartphone, rispetto a quelli presenti nella lista precedente, offrono qualcosa in più per giustificare il loro prezzo leggermente più alto ma comunque contenuto. Iniziamo!

Realme 11 Pro 5G | I migliori smartphone sotto i 400 euro

Il Realme 11 Pro 5g è uno smartphone di fascia media che offre un’ottima esperienza, completa e bilanciata. Il design è elegante e raffinato e lo schermo è basato su tecnologia Super AMOLED, con risoluzione FHD+ 1080p, una luminosità massima di 950 nit e un refresh rate di 120 Hz che dona un’esperienza fluida e pulita. Le prestazioni sono altrettanto ottime, grazie al SoC MediaTek Dimensity 7050 e alle memorie ampie e veloci, sia interne sia RAM. La batteria è molto lunga (5000 mh) e si ricarica velocemente (100 W), La fotocamera principale da addirittura 200 MP scatta foto di alta qualità anche a bassa illuminazione, assistita da una modesta 8 MP ultrawide e una macro da 2 MP. Consigliato assolutamente l’acquisto!

Samsung Galaxy A54 | I migliori smartphone sotto i 400 euro

Da un paio di generazioni la Samsung domina il mercato con la sua Samsung Galaxy Famili A, rientrando sempre tra i più consigliabili a causa degli ottimi prodotti e del prezzo economico. Il Samsung Galaxy A54 ha molto da offrire: un ottimo pannello AMOLED a 120 Hz, fotocamere decorose (anche se manca lo zoom, ma la principale ha OIS), memoria espandibile e un’ottima batteria. Una grande pecca, però, è la scelta di rimuovere il jack audio. Il SoC è un perfettamente valido Exynos 1380, la batteria da 5000 mh raggiunge una lunga durata che ti porta a fine serata con facilità, anche se pecca un po’ in velocità di ricarica (solo 25 W). Il supporto software è di tutto rispetto, anche se non raggiunge i livelli dei modelli S.

Xiaomi Poco F5 | I migliori smartphone sotto i 400 euro

Questo modello è appena arrivato sul mercato e rimane fedele alla formula che ha fatto la fortuna di Xiaomi: il nuovo Poco F5 dispone infatti di ottime prestazioni, prezzi stracciati e display di qualità. Lo Snapdragon 7 Plus Gen 2 è un ottimo punto di partenza, si aggiungono memorie spaziose e veloci, un ottimo display OLED FHD+ a 120 Hz, una batteria duratura a 5000 mh e una ricarica molto rapida che rendono questo smartphone di tutto rispetto. La pecca sta nel comparto fotografico, che non è disastroso, ma ci sono concorrenti allo stesso prezzo che ne offrono di migliori. Mancano alcune caratteristiche a cui oramai molti utenti ambiscono, come lo stabilizzatore ottico, ma il prezzo è davvero invitante e lo Snapdragon 8 Gen 1 richiede uno sforzo economico non da poco anche ai produttori. L’unico aspetto negativo è il supporto software, che dovrebbe ricevere solo due versioni dell’OS e un terzo anno di sole patch di sicurezza.

Xiaomi 13 Lite | I migliori smartphone sotto i 400 euro

Lo Xiaomi 13 Lite è arrivato da poco sul mercato, questo inverno 2023. Come è facile intuire, questa è la versione economica della serie top di gamma di Xiaomi, le rinunce hanno un certo peso ma del resto il prezzo è davvero ottimo. Questo smartphone non è comunque male, ha infatti un display OLED con risoluzione FHD+ e 120 Hz di refresh massimo, un modesto chip Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm accoppiato a memorie abbondanti, e un setup fotografico munito perfino di una fotocamera ausiliaria sul davanti. Ha una batteria da 5000 mh e una ricarica dalla velocità notevole, considerata la fascia di prezzo (65 W), le dimensioni sono contenute e l’usabilità è decente. Lo speaker è buono ma non fenomenale. Il punto debole è il supporto software, il modello è uscito sul mercato con Android 12 e solo due update.

Motorola Edge 40 | I migliori smartphone sotto i 400 euro

Lanciato sul mercato a inizio 2023, il Motorola Edge 40 è il modello base della famiglia del produttore cinese. Edge 40 è equipaggiato con un valido SoC Dimensity 8020 di MediaTek, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna. Questo smartphone è perfetto per uso quotidiano e anche per le sessioni di gaming più intense (ma attenzione alle temperature). Il display è da vero flagship. 6,55″ di diagonale, 144 Hz di refresh massimo, risoluzione FHD+ 1080p tecnologia pOLED, bei colori è tanta luminosità. L’autonomia è notevole, considerata la sua batteria da “soli” 4.400 mAh. Ottima anche la ricarica rapida a 68 W. Ci sono due fotocamere: una principale da 50 MP (con una ragguardevole apertura f/1,4) e una ultra-grandangolare da 13 MP. Il sistema operativo è Android 13 e il supporto software è ottimo, fatta eccezione per la politica di aggiornamenti: il passaggio da Android 12 a Android 13 per Lenovo è il peggiore del settore.

