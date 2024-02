Migliori siti per cercare lavoro online | Febbraio 2024

Anno nuovo, vita nuova? Questo è quello che ti sei detto durante il primo giorno dell’anno? Allora probabilmente starai cercando un nuovo lavoro, o magari il tuo primo impiego! Qui troverai i migliori siti per cercare lavoro online, iniziamo!

Hai il curriculum, una bella manciata di skills e tanta determinazione a risparmiare sulle spese durante l’attesa, ma soprattutto nel cercare lavoro? Molto bene, ma quindi ora cosa bisogna fare? Il modo più veloce, rapido ed efficace di trovare lavoro oggi è quello di visitare i migliori siti per trovare lavoro. Ma quali sono precisamente i siti e le app migliori con le quali possiamo trovare un lavoro? Innanzitutto, una cosa che può aiutarti molto è quella di identificare fin dall’inizio il tipo di offerta di lavoro che cerchi per te. Se sei un neodiplomato, starai sicuramente cercando un corso professionale che arricchisca le tue skills. Se sei un neolaureato invece molto probabilmente starai cercando un’offerta lavorativa in linea con i tuoi percorsi di studi. Se hai già esperienza, starai cercando nuove esperienze lavorative e modalità precise. I motivi per cui cerchi un lavoro possono essere tanti, ma ora diamo un’occhiata ai siti e le app dove trovare il prossimo impiego!

Linkedin | Migliori siti per cercare lavoro online

Se cerchi lavoro, non puoi assolutamente farti scappare Linkedin, il social network dedicato al mondo del lavoro. Su Linkedin puoi candidarti alle offerte di lavoro presenti nella sezione dedicata, puoi approfondire i progetti più interessanti oppure puoi farti contattare dagli head hunters del mondo del lavoro. Una cosa fondamentale da fare su Linkedin per trovare lavoro è quello di curare il proprio profilo, aggiungendo una descrizione di sé come persona e quali skills possiedi e coltivare relazioni con gli altri professionisti. Una grande novità per il 2024 è che aggiungerà un sistema di intelligenza artificiale per migliorare il matchmaking tra domanda e offerta. Questa AI permetterà di comparare le caratteristiche degli utenti con le offerte di lavoro più adatte.

Indeed | Migliori siti per cercare lavoro online

Un altro portale da tenere d’occhio è Indeed, ideale sia per chi cerca lavoro, sia per chi cerca personale da assumere. Questo portale è in continua evoluzione ed è strutturato con due prospettive, quella delle aziende e quella dei candidati. Nel secondo caso, è possibile orientarsi tra migliaia di offerte di lavoro grazie ai filtri di ricerca. Una volta trovate le offerte, si possono approfondire i dettagli e procedere ad inviare la candidatura nel caso di interesse, accompagnata da un curriculum e una lettera di presentazione. Su Indeed puoi caricare all’interno del profilo il curriculum aggiornato, in modo tale che ti contattino le aziende.

Monster | Migliori siti per cercare lavoro online

Con Monster puoi entrare in contatto con le grandi aziende che cercano personale o che promuovono opportunità. Una volta che hai attivato l’account, puoi infatti utilizzare la funzione di ricerca, impostando diversi filtri per trovare gli annunci più interessanti, oppure pubblicare il tuo cv (puoi decidere se renderlo pubblico alle aziende o meno) e candidarti alle offerte di lavoro. Monster è uno dei siti più affidabili per la ricerca del lavoro. Iscrivendoti, potrai accedere a una sezione del sito in cui approfondire le best practices per trovare lavoro.

Trovolavoro | Migliori siti per cercare lavoro online

Trovolavoro è un portale di ricerca per il lavoro del Corriere Della Sera, una piattaforma accreditata per le agenzie per il lavoro e per chi cerca offerte di lavoro per qualifiche alte. Puoi registrarti gratuitamente al portale per cercare le offerte di lavoro più adatte al suo profilo e mandare la tua candidatura. Sulla piattaforma puoi trovare anche corsi di formazione e stage. Se vuoi seguire da vicino un’azienda per cui vorresti lavorare, puoi impostare l’alert per tutti gli annunci che pubblicherà. Clicca qui per iscriverti su Trovolavoro.

Otta | Migliori siti per cercare lavoro online

Vuoi lavorare per una startup? Cerchi un’azienda innovativa che assumi solo da remoto? Allora scegli Otta! Questo sito ha costantemente offerte lavorative aggiornate e personalizzate in base alle tue preferenze e ti aiuta a trovare gli annunci di lavoro più in linea con il tuo profilo. A prescindere da dove vivi, Otta troverà l’offerta lavorativa più adatta a te, anche oltreoceano! Clicca qui per iscriverti a Otta.

Non arrenderti!

Trovare un lavoro è esso stesso un lavoro, ci vuole tempo e impegno per trovare l’offerta lavorativa più adatta. Perciò, se non l’hai ancora trovato, non mollare e continua a cercare! Un’altra cosa che pensiamo sia molto utile fare è quella di mandare una candidatura spontanea all’azienda per la quale vorresti lavorare. La candidatura spontanea è la prova lampante che convincerà le aziende ad assumerti se hai le giuste skills. Non c’è modo migliore per dimostrare di voler lavorare con loro di mandare di tua spontanea volontà il curriculum!

Qui di seguito trovate, riassunti, i migliori siti per trovare lavoro nel 2024:

Continuate a cercare e buona fortuna nella vostra ricerca del lavoro!