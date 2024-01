Ti capita spesso di girare per molto tempo sulle piattaforme streaming, senza sapere che cosa guardare? O magari hai molta curiosità sul mondo delle serie tv, sul dietro le quinte, o vuoi sentire degli aneddoti da questo mondo? Allora ti consigliamo di leggere questa lista dei migliori podcast sulle serie tv!

Continuano i consigli sui migliori podcast da ascoltare sulla miglior piattaforma di musica e podcast, ovvero Spotify. L’ultima volta abbiamo consigliato i migliori podcast sul cinema che trovi qui. Oggi, invece, rimaniamo sempre nel campo dello spettacolo, ma parliamo di serie tv! Quelle che ci accompagnano ogni giorno, episodio dopo episodio, fino ad arrivare al finale che ci lascia sempre un vuoto dentro. Qui troverai i migliori podcast sulle serie tv.

Prossimamente | Migliori podcast sulle serie tv

Prossimamente è il podcast che trovi su Spotify, YouTube e Apple Podcasts, ideale per tutti gli appassionati di serie tv. I conduttori sono Chiara Galeazzi e Filippo Ferrari, che cercheranno di proporre sempre la miglior serie tv da guardare su Netflix. Ma non solo vi consiglieranno le serie tv, negli episodi ci sono anche ospiti speciali che hanno lavorato per la piattaforma e personaggi della cultura pop italiana. Nel podcast i due proveranno ad immaginare cosa succederà nella nuova stagione di una serie già esistente, provando a piazzarla sulla piattaforma streaming e sperando di cambiare lavoro.

Il divano chiama | Migliori podcast sulle serie tv

Per chi cerca invece un podcast dove si parla di serie tv in modo più ampio c’è Il divano chiama, con la conduttrice Laura Invernizzi. Il podcast è su Spotify, Apple Podcasts e Amazon Audible. Questa passione per le serie tv di Laura è nata con il programma radiofonico “Quando arrivano gli inglesi? Serie TV che (forse) vedremo in Italia” dove si parlava di produzioni televisive inglesi. Laura torna a parlare di serie tv, ma in modo diverso: non solo racconta le serie tv, ma le approfondisce associandoli alla realtà, a libri che trattano l’argomento, interviste e riflessioni. Gli episodi escono ogni mercoledì, ogni due settimane.

Pilota | Migliori podcast sulle serie tv

Questo è uno dei migliori podcast italiani che trattano l’argomento delle serie tv. I conduttori sono Alice Alessandri, Alice Cucchetti e Andrea di Lecce. Nel podcast Pilota, i tre fanno semplicemente una conversazione informale tra amici appassionati di serie tv, che siano più recenti o più vecchie. Il trio riesce ad intrattenere, divertire, ma anche far riflettere con degli spunti di riflessione e approfondimenti che non cadono mai nel banale e non annoiano mai. L’uscita non è regolare, ma di solito rilasciano 1-2 episodi al mese. Pilota fa parte del network di podcast Querty.

Netflix & Therapy | Migliori podcast sulle serie tv

Questo podcast è forse il più interessante della lista. Netflix & Therapy è un podcast dove le conduttrici Alessia Galatini, sceneggiatrice e critica, ed Elena Carraro, psicologa, analizzano le nostre serie tv preferite da un punto di vista cinematografico e psicologico. Negli episodi, le due parleranno delle serie tv sia analizzando gli aspetti tecnici, come recitazione, regia, fotografia e quant’altro, ma analizzando soprattutto la psicologia dei personaggi, aprendoci gli occhi e facendoci vedere queste serie tv sotto un altro punto di vista.

Sono Cose Serie | Migliori podcast sulle serie tv

L’ultimo podcast che vogliamo consigliarvi è Sono Cose Serie. I protagonisti di questo podcast sono quattro: Michelangelo Alesso, Paolo Ferrara, Matteo De Simone e Fabrizio Cucci. I quattro, insieme, ogni settimana, ci consigliano cosa guardare e non, oltre a news novità dal mondo delle serie tv e molto altro, il tutto ovviamente ridendo e scherzando. Ci sono anche numerose interviste a grandi nomi in progetti davvero interessanti, come DoppiAttori, un documentario seriale sul mondo del doppiaggio. Il podcast è in collaborazione con Radio OHM e Borgate dal Vivo.

Tu-Dum!

Speriamo che questi podcast che ti abbiamo elencato ti aiutino non solo a scegliere la serie tv da guardare, ma anche a soddisfare tutte le tue curiosità che riguardano questo fantastico mondo. Ti raccomandiamo, goditi ogni episodio di ogni serie che inizi, potrebbero darti degli spunti di riflessione e appassionarti immensamente. Guardale con attenzione, ma soprattutto con tanto amore e passione.

Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide, top, news e molto altro dal mondo delle serie tv!