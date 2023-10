Gioco del Solitario: ecco tutte le regole

Conoscete le regole del gioco del Solitario? Ecco tutti i dettagli per imparare a giocare!

Il solitario o pazienza, come viene comunemente chiamato in alcune parti d’Europa, è un gioco a cui può partecipare un solo giocatore e richiede solo un mazzo standard di 52 carte da gioco. L’obiettivo della maggior parte dei solitari è organizzare un mazzo di carte mescolato in quattro pile (una per ogni seme) in ordine crescente dall’asso al re. La versione più conosciuta del Solitario Classico Carte è Klondike, che è quella spiegata qui, ed è il gioco che la maggior parte delle persone identifica con il “solitario”. Esistono anche molte altre versioni del solitario, alcune delle quali verranno trattate seguendo questa spiegazione su come giocare al solitario Klondike.

Per i giochi di carte più classici, consulta le nostre guide per i migliori giochi di carte per tutte le occasioni e per i migliori giochi di carte per due giocatori, nonché il nostro indice per le regole dei giochi di carte. Una versione del Solitario Gratis a cui puoi giocare online gratuitamente può essere trovata qui.

Il set up

In Solitario ci sono quattro tipi di pile: il tableau, il brodo, gli scarti e le basi.

Il tableau e il brodo

Il tableau è composto da sette pile. La prima pila ha una carta, la seconda pila ha due carte, la terza pila ha tre carte e così via finché non ci sono sette pile. Solo la prima carta di ogni pila è scoperta. Le carte rimanenti dopo aver costruito il tableau vengono poste a faccia in giù e vengono chiamate stock.

I rifiuti e la fondazione

Lo scarto avviene quando verranno distribuite tre carte scoperte dal mazzo mentre il gioco procede, con solo la prima carta visibile. Le basi sono costituite da quattro mazzi di carte (uno per ogni seme) in ordine crescente (dall’asso al re). All’inizio del gioco le basi sono vuote. L’obiettivo è giocare tutte le carte di queste quattro basi.

Come giocare al gioco del Solitario

Lo scopo del Solitario è spostare tutte le carte sulla base in ordine crescente, iniziando dall’asso e finendo con il re.

La prima cosa da fare quando si inizia una nuova partita è spostare tutti gli assi disponibili dal tavolo alle basi. Molto spesso si cercano dei Due che possono essere spostati sulle basi sopra gli Assi già presenti. In generale, è una buona idea spostare le carte con il numero basso nella base quando possibile. Quando non è possibile spostare più carte sulla base, dai un’occhiata al tableau. Le carte possono essere spostate da una pila sul tavolo a un’altra pila, purché la carta da spostare sia di un numero inferiore e di colore opposto (rosso vs nero) alla carta su cui è posizionata. È possibile spostare più carte insieme, purché le carte nella sequenza da spostare siano in ordine decrescente e siano in colori alternati (rosso/nero, ecc.). Quando non ci sono più mosse disponibili sul tavolo, puoi pescare 3 carte dal mazzo.

Controlla sempre se la prima carta sugli scarti può essere spostata sul tavolo o sulle basi. Continua a spostare le carte dal tavolo alle basi, se puoi, o posizionale su altre pile all’interno del tavolo, in modo da avere a disposizione più carte a faccia in giù. Quando non puoi effettuare alcuna mossa dal tavolo, gira altre tre carte dal mazzo agli scarti e continua a giocare. Continua questo processo, girando tre carte dal mazzo allo scarto ogni volta che rimani bloccato. L’obiettivo è continuare a giocare a carte sul tavolo e sulle basi.

Storia del gioco del Solitario

Il solitario è un delizioso puzzle game che vanta una storia meravigliosa. Il gioco fu registrato per la prima volta nel 1780 in un libro tedesco sui giochi, intitolato Das Neue Königliche L’Hombre-Spiel. Alcune prime prove suggeriscono che il solitario iniziò come un gioco di predizione del futuro e solo in seguito divenne un gioco di strategia. Alcune varianti del solitario sono ancora utilizzate oggi per la cartomanzia.

Dalla Renania, la mania del solitario si spostò a ovest, in Francia. Dal francese ricaviamo molti dei termini ancora utilizzati oggi nel Solitario. Ad esempio, Tableau è il francese per “Table” e Talon è il francese per “Heel”.

Si dice comunemente che Napoleone trascorresse la maggior parte dei suoi giorni giocando al solitario mentre era in esilio. In realtà, tuttavia, è più probabile che abbia giocato al comune gioco del Whist, ma è un divertente elemento di curiosità legato al solitario.

Il solitario divenne sempre più popolare nel corso del XIX secolo e si trasferì a ovest, in Inghilterra, dove il principe Alberto era un notevole amante del gioco. Nel 1870 apparve la prima raccolta di giochi di solitario in lingua inglese, con il libro Illustrated Games of Patience di Lady Adelaide Cadogan.

La popolarità del solitario è aumentata costantemente nel corso del XX secolo. Il gioco divenne molto diffuso nell’era dei computer, quando una versione digitale gratuita fu inclusa nel sistema operativo Microsoft Windows.

Altri giochi di solitario popolari

Esistono centinaia di giochi di solitario diversi oltre al Solitario Klondike, e spesso ognuno di questi ha più varianti. Ecco una breve panoramica di alcuni dei più popolari, nonché un’introduzione ad alcune versioni meno conosciute ma interessanti del gioco.

Spider

Spider è un popolare gioco di solitario più difficile da vincere rispetto al solitario Klondike. In Spider ci sono due mazzi di carte in gioco, con dieci pile del tableau, senza basi e senza pila degli scarti.

Lo scopo è creare una sequenza di 13 carte dello stesso seme in ordine decrescente dal Re all’Asso all’interno di un’unica pila del tableau, a quel punto quelle 13 carte vengono rimosse dal gioco. La partita è vinta se scarti con successo tutte le carte del gioco in questo modo. Costruire all’interno delle pile del tableau funziona in qualche modo in modo simile a Klondike, ma quando non è possibile effettuare mosse all’interno del tableau, una carta dal mazzo viene distribuita a ciascuna pila del tableau.

FreeCell

Inventato negli anni ’80 e reso popolare dalla sua versione digitale, FreeCell è un solitario molto semplice che prevede una vera strategia. La disposizione prevede otto pile di carte scoperte, le prime quattro con sette carte ciascuna e le ultime quattro con sei carte ciascuna. Al posto delle pile di scorte e rifiuti, ci sono quattro pile di stoccaggio vuote, chiamate “celle”. Qualsiasi carta può essere posizionata in queste pile di riserva, ed è qui che entra in gioco la strategia.

A differenza di Klondike, le sequenze di carte non possono essere spostate all’interno del tableau, ma è possibile spostare solo una carta alla volta. Le pile del tableau possono essere costruite solo verso il basso in colori alternati. L’obiettivo è rimuovere tutte le carte dalle quattro basi in base al seme, in ordine crescente dall’asso al re.

Castello assediato

Beleaguered Castle o Castello assediato è un altro classico gioco di solitario, ma è più difficile da vincere. L’obiettivo è giocare tutte le carte fino alla base, che sono costruite per seme in ordine dall’asso al re. Può essere giocata solo la prima carta di ogni tableau. I giocatori possono anche spostare le carte all’interno del tavolo purché la carta spostata abbia un valore in meno rispetto alla carta su cui viene spostata, ignorando i semi.

Esistono molte varianti nella famiglia di giochi di solitario Castle, come Streets and Alleys. In questa variante, gli Assi non iniziano come basi iniziali, ma fanno parte del tableau iniziale, che consiste in file di sette anziché sei carte ciascuna.

Yukon

Yukon utilizza un unico mazzo di carte da gioco e tutte le carte vengono distribuite dall’inizio del gioco, quindi non ci sono scorte o pile di scarti. La preparazione avviene creando un tableau tradizionale molto simile a Klondike, ma tutti tranne la prima pila ricevono cinque carte scoperte aggiuntive ciascuna.

Il gioco all’interno del tavolo e alle basi è simile al Klondike, ma con la rimozione di una restrizione: un gruppo di carte scoperte all’interno del tavolo può essere spostato indipendentemente dalla sequenza.

Forty Thieves

Quaranta Ladri, chiamato anche Napoleone a Sant’Elena, è in qualche modo simile a Klondike, ma utilizza due mazzi e ha alcune regole diverse per la costruzione del tableau. All’inizio del gioco ci sono dieci pile sul tableau, ciascuna con quattro carte (che compongono i “quaranta ladri” da cui il gioco prende il nome).

Ci sono otto basi e, come nel Solitario Klondike, il gioco viene vinto quando tutte le carte vengono trasferite nelle basi, che vengono costruite dall’asso al re in base al seme. Il tableau è costruito con carte dello stesso seme (invece di colori alternati) in sequenza decrescente. Qualsiasi carta può riempire uno spazio creato da una pila vuota. La famiglia di solitari Forty Thieves è uno dei solitari più grandi e strategici. Esistono molte varianti, come Emperor, che inizia con ogni pila che ha una carta scoperta sopra tre carte coperte.

The Wish

The Wish è uno dei solitari più semplici e rientra nella famiglia delle “addizioni e abbinamenti”. Rimuovi le carte dal 2 al 6 da un mazzo standard e con le carte rimanenti crei otto pile di quattro carte ciascuna, con solo la prima carta scoperta in ogni pila.

L’obiettivo è rimuovere tutte le carte, cosa che avviene rimuovendo qualsiasi coppia di carte che abbia lo stesso valore. Una volta abbinate le carte, puoi girare la carta coperta sottostante e continuare a giocare. Se rimuovi con successo tutte le carte, vinci la partita!

Accordion

A differenza della maggior parte dei precedenti solitari, Accordion non è un gioco di costruzione, quindi non prevede la costruzione di un tableau o di fondamenta. Per la preparazione, tutte le 52 carte vengono posizionate individualmente a faccia in su in un’unica linea continua, cosa che di solito viene eseguita posizionandole in file a seconda dello spazio e delle necessità.

Una carta può essere impilata su una carta immediatamente a sinistra o su tre carte a sinistra se è dello stesso seme o se è dello stesso valore. Ad esempio, supponiamo che una riga sia composta da 7H, 8H, 2C, 7D e 7H. In questo caso il 7H può essere posizionato sopra l’8H o sopra il 7D. Effettuando quante più mosse possibili, l’obiettivo è impilare l’intero mazzo.

Bowling Solitaire

Bowling Solitaire è un gioco intelligente e tematico creato da Sid Sackson. Richiede solo 20 carte in due semi e vengono utilizzate solo le carte dall’asso al 10. Una piramide di carte scoperte con file di quattro carte, tre file, due carte e una carta rappresenta gli “spilli”. Tre pile rappresentano le “palle da bowling”, composte da cinque carte, tre carte e due carte, con solo la prima carta scoperta in ciascuna.

Le pile delle palle da bowling vengono utilizzate per abbattere i birilli, cosa che può avvenire in tre modi:

La carta pin ha lo stesso valore della carta palla.

Il valore combinato di due o più carte pin è uguale al valore della carta palla.

L’ultima cifra di due o più carte pin equivale al valore della carta palla.

Come nel bowling normale, il giocatore ha due ciotole per set di birilli prima di rimescolare le carte birillo e creare una nuova piramide. Se non riescono ad abbattere alcun birillo, si tratta di una pallina di scarico e si spostano nella pila di palline successiva. Il punteggio viene effettuato come un normale bowling.

Kings in the Corner

Kings in the Corner è una variante del solitario a cui possono partecipare da due a quattro giocatori. Vengono distribuite sette carte a ciascun giocatore e le carte rimanenti vengono posizionate a faccia in giù al centro dell’area di gioco per formare il mazzo. Le prime quattro carte del mazzo vengono girate a faccia in su su ciascun lato del mazzo con un disegno a forma di croce e fungono da quattro pile di base iniziali.

Il turno di un giocatore consiste nel pescare prima la prima carta dal mazzo e poi nell’effettuare quante più mosse possibili disponendo le carte dalla propria mano sulle quattro pile di base, in colore alternato e valore decrescente. È possibile creare nuovi pali di fondazione posizionando un Re nell’area di gioco. Intere pile possono essere spostate su un’altra pila se continuano la sequenza, dopodiché è possibile giocare qualsiasi nuova carta per sostituire la pila precedente. Vince la partita il primo giocatore che gioca tutte le carte che ha in mano.