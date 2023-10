Oltre 120€ di sconto Samsung Galaxy Z Flip5 su Euronics!

Da non perdere!

Con il processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, Galaxy Z Flip5 offre prestazioni incredibili, comprese grafiche fluide e un’IA veloce. Il FlexMode è stato migliorato per offrire un maggiore numero di controlli, inclusi un touchpad e un cursore. Inoltre, il pannello di controllo multimediale è stato perfezionato per una navigazione precisa tra brani e contenuti.

Galaxy Z Flip5 è resistente all’acqua e al sudore con certificazione IP57 , il che significa che può sopportare condizioni ambientali estreme. La batteria da 3.900 mAh offre una lunga durata di utilizzo, mentre il GPS di precisione a doppia frequenza individua la posizione esatta per calcolare distanza, ritmo e percorso.

La fotocamera principale da 50 MP e la fotocamera anteriore da 10 MP consentono di scattare foto e selfie di alta qualità. Inoltre, grazie alla funzione FlexCam , è possibile scattare selfie a mani libere anche a telefono chiuso. Il dispositivo offre anche la possibilità di registrare video in 4K a 60fps con Nightography, garantendo foto e video notturni più nitidi.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di Galaxy Z Flip5 è il suo design pieghevole, che lo rende incredibilmente compatto e portatile. Quando il telefono è chiuso, può essere facilmente inserito in tasca o borsa, rendendolo perfetto per gli spostamenti.

Samsung Galaxy Z Flip5 256GB è una straordinaria opportunità per chi cerca uno smartphone unico e versatile. Con uno schermo flessibile AMOLED da 6,7 pollici a 120Hz , questo dispositivo offre un’esperienza di visione fluida e coinvolgente. Il processore Snapdragon 8+ Gen 1 garantisce prestazioni elevate in qualsiasi attività.

Questa è un’opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo unico e versatile, che unisce le dimensioni compatte di uno smartphone con lo schermo ampio di un tablet. Con una riduzione del prezzo del 10% , potrai portare a casa il Samsung Galaxy Z Flip5 256GB e goderti tutte le sue innovazioni a un prezzo conveniente. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

