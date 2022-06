Aggiornamento Microsoft Windows 11: bug nell’ultimo pacchetto

È stato recentemente rilasciato un altro aggiornamento Microsoft Windows 11. A quanto pare sta causando problemi su diversi dispositivi

Microsoft ha recentemente rilasciato un altro pacchetto cumulativo opzionale, un aggiornamento Microsoft Windows 11 per tutti i dispositivi che utilizzano l’ultima versione del sistema operativo più diffuso al mondo. A quanto pare sta già causando alcuni problemi sui dispositivi in ​​cui viene installato, e non è una novità per la multinazionale di Redmond.

Il bug nel pacchetto KB5014019

Nello specifico, sembra che i dispositivi in ​​cui è distribuito l’aggiornamento cumulativo KB5014019 stiano riscontrando un problema di compatibilità con particolari prodotti della multinazionale nipponica Trend Micro.

Trend Micro è a conoscenza di un problema di compatibilità tra il componente User Mode Hooking (UMH) utilizzato in diverse soluzioni tecnologiche di propria produzione e l’ultimo aggiornamento Microsoft Windows11 e Windows Server 2022 (KB5014019) rilasciate il 24 maggio 2022.

Il componente UMH viene utilizzato da diversi prodotti Trend Micro per la protezione di endpoint e server. Il dispositivo è anche responsabile di alcune funzionalità avanzate, come la protezione dal ransomware.

Siamo già a conoscenza del potenziale problema per il quale gli utenti che applicano la patch opzionale contenente l’aggiornamento Microsoft Windows 11 e Windows Server 2022 (KB5014019) potrebbero riscontrare un arresto dei prodotti che usufruiscono del componente UMH.

Trend Micro e la soluzione

Trend Micro afferma che sta già lavorando a una soluzione, ma per il momento non esiste un ETA su quando una patch potrebbe essere pubblicata. Tuttavia, la società nipponica afferma di volerlo rilasciare ai propri utenti prima che l’aggiornamento Microsoft Windows 11 entri nella fase di rollout automatico.

La diffusione automatica del pacchetto cumulativo dovrebbe avvenire il prossimo mese, durante il consueto Patch Tuesday destinato ai dispositivi Windows.

Stiamo attualmente studiando ulteriormente questo problema per risolverlo prima che la patch opzionale di Windows diventi obbligatoria. Gli utenti che hanno già applicato la patch Windows opzionale possono disinstallare la patch temporaneamente o contattare il supporto Trend Micro per ulteriore assistenza con un modulo di debug UMH.

KB5014019 è un aggiornamento cumulativo facoltativo per i dispositivi Windows 11 e, a meno che tu non lo abbia richiesto manualmente da Windows Update, l’aggiornamento non dovrebbe essere installato sul tuo dispositivo.

Se utilizzate prodotti Trend Micro, fateci sapere nei commenti se avete riscontrato difficoltà sul vostro sistema operativo Windows 11.