Matrix 5: Il film sarà diretto da Drew Goddard

Sembra una notizia incredibile, specialmente dopo quasi trent’anni di storia cinematografica che ha costruito il franchise di Matrix. Eppure è quello che è successo: a dirigere Matrix 5 sarà Drew Goddard, che sostituirà le sorelle Wachowski

Potrebbe essere una notizia che spaventerà e non poco tutti i fan del franchise di Matrix. Non ci sorprenderebbe una reazione del genere, perfino noi siamo rimasti scioccati da questa news, eppure le cose stanno proprio così. Il prossimo film di Matrix non sarà più diretto dalle sorelle Wachowski. Il prossimo regista di Matrix 5 sarà infatti Drew Goddard. Nell’ultimo film della saga siamo già rimasti orfani di Laurence Fishburne, una cosa che già ci ha spezzato il cuore, ma che è rimasta in ogni caso una scelta delle autrici originali della saga. Ma ora le cose cambieranno ancora di più con la direzione di Drew Goddard, anche se comunque, in ogni caso, Lana Wachowski rimarrà produttrice esecutiva. Ma questo basterà a mantenere la stessa qualità vista nei film usciti finora?

Drew Goddard a dirigere Matrix 5: cambio di rotta?

Al momento non si sa praticamente nulla sulla trama, non sappiamo nemmeno se nel film tornerà il protagonista indiscusso della saga, Keanu Reeves. Quello che ci ha rivelato la Warner Bros è che il regista di The Martian, Drew Goddard, si è presentato agli studi della Warner con un’idea che, a detta loro, è geniale per poter continuare la storica saga cinematografica. Una saga che, non esageratamente parlando, ha scritto la storia del cinema. Matrix è una saga cult, che è stata costruita dalle idee geniali delle sorelle Wachowski, quindi questo cambio di regia può spaventare, soprattutto se tutta la storia si è basata sulle idee delle stesse persone in tutti questi anni. Drew Goddard ha parlato del suo ingresso nel franchise:

Non è un’iperbole dire che i film di Matrix hanno cambiato il cinema e la mia vita. La maestria di Lana e Lilly mi ispira quotidianamente, e sono oltremodo grato per la possibilità di raccontare storie ambientate nel loro mondo.

Anche se il cambio di regia può spaventare, c’è comunque da dire che Drew Goddard ha un curriculum di tutto rispetto. Oltre a The Martian, si è anche occupato della sceneggiatura di serie tv di successo come Daredevil. Ma voi, piuttosto, che ne pensate? Drew Goddard sarà all’altezza? Ditecelo con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.