Migliori siti streaming film e serie tv gratis | Giugno 2021

I migliori siti streaming sono quelli che permettono di godere di film e serie TV gratis e che offrono una buona qualità video. Ci sono molti siti che potrebbero farvi girare a vuoto prima di mostrarvi contenuti validi, ecco perché abbiamo stilato la classifica dei migliori siti streaming che danno risultati immediati!

Come anticipato prima, di siti per vedere i migliori film (e serie tv) in circolazione ve ne sono davvero molti. Qualcuno è meglio di altri, mentre alle volte ci si potrebbe imbattere in siti che promettono moltissimo ma offrono davvero poco. Bisogna sempre prestare attenzione a dove ci porta il navigare per il web. Ma tranquilli, ci siamo noi pronti a darvi una mano… o meglio, una bussola!

In termini di libreria multimediale e di qualità, un buon sito streaming deve permettere al fruitore di scegliere il tipo di film o serie TV che preferisce in totale tranquillità e semplicità d’uso. Ecco perché in questa classifica dei migliori siti streaming troverete solamente siti che offrono una vasta scelta, un layout intuitivo e una buona qualità delle immagini riprodotte a schermo.

Vi ricordo che non tutti i siti streaming posseggono le autorizzazioni a riprodurre legalmente materiali che potrebbero essere coperti dai diritti d’autore. Di conseguenza, questa rimane una guida solo a scopo informativo che non vuole in nessuna maniera fomentare la pirateria.

Note di questo mese sulla classifica dei migliori siti streaming film e serie tv

Abbiamo letto tutti i commenti e i suggerimenti che ci avete inviato! Alcuni erano davvero molto interessanti e, dopo un’attenta esamina, abbiamo deciso di dare spazio anche ai consigli della community. Come sempre apprezziamo i vostri messaggi e speriamo di fornirvi un servizio completo e dinamico. Non mancate di inviarci altri suggerimenti! La classifica dei migliori siti streaming si amplia e diventa anche un po’ vostra.

Anche questo mese siamo pronti ad elencarvi i migliori siti per vedere gratis i vostri film e le vostre serie TV preferiti/e. Abbiamo aggiornato i vari link (dove ve ne era il bisogno) per garantire il massimo della tranquillità ai nostri lettori. Ovviamente rimaniamo a disposizione tramite il box dei commenti per eventuali problemi o suggerimenti. Buona visione!

Migliori siti streaming: cos’è un sito streaming e come funziona

Prima di passare alla classifica che raggruppa i migliori siti streaming senza registrazione e funzionanti, vorrei darvi qualche informazione generica su tali siti e i servizi che offrono. Quanto e quando è legale sfruttare lo streaming per vedere un film è un tema abbastanza delicato e complesso. Tenterò comunque di darvi qualche informazione che potrebbe esservi utile.

Per cominciare vorrei scacciare il fantasma dell’illegalità sempre e comunque quando si parla di questi portali. Guardare un film in rete non è affatto illegale! Almeno non lo è in tutte le occasioni. Ad esempio se si è dei collezionisti e si possiede una copia originale del film che volete vedere, senza toglierlo dall’involucro originale, potete usufruire di tali servizi legalmente. La legge italiana in realtà non è molto chiara su questo punto, come non lo è sull’argomento in generale.

Ovviamente è facile intuire che se un prodotto è coperto da diritto d’autore difficilmente sarà del tutto legale riprodurlo online in maniera completamente gratuita. Per cui, in questi, casi siate coscienti del fatto che state commettendo un reato.

Un’altra possibilità per cui è possibile riprodurre in maniera legale un film o una serie tv in rete è quella di farsi un’idea prima dell’acquisto. Se siete indecisi se acquistare o meno un film in DVD potete sfruttare questi siti per vedere qualche minuto del film interessato e decidere in seguito se acquistarlo o meno.

Queste sono informazioni del tutto generiche. La legge è in continua evoluzione e non è chiara sull’argomento, quindi vi ricordo: il nostro sito non si assume nessuna responsabilità sull’utilizzo di questa guida ai migliori siti streaming, è solo a scopo informativo.

Anche sui migliori siti streaming, attenzione alle trappole del web!

Non tutti i siti streaming, come premesso, sono affidabili! Bisogna fare attenzione a dove poggiate il puntatore del vostro mouse, dove cliccate e in quale server straniero potreste finire. Come spiegato in precedenza non tutto questo mondo è legale o tutelato, di conseguenza la stragrande maggioranza dei siti streaming, per aggirare problemi legali, utilizzano server stranieri è quindi facile intuire che non sempre tutto funziona alla perfezione e in sicurezza.

Uno dei problemi più piccoli in cui si può incorrere, visitando anche il miglior sito streaming, è quello di essere reindirizzati in siti di pubblicità invasiva oppure contenenti materiale per adulti (attenzione ai bambini). Ma come detto sarebbe il minimo dei mali. I problemi veri si riscontrano accedendo a siti che tutto vogliono fare meno che farvi stare sereni e farvi godere dei loro contenuti.

Se non si conoscono i giusti siti potrebbe essere facile imbattersi in trojan, spyware e malware di altro tipo. Questi tipi di virus possono diventare molto fastidiosi e compromettere la vostra privacy e il vostro PC! Quindi diffidate dai siti che non conoscete e seguite la lista dei migliori siti streaming riportata di seguito.

Inoltre è caldamente consigliato utilizzare una VPN quando si utilizzano servizi di dubbia legalità e dunque ad alto rischio di phishing, vi invito dunque a prendere visione della nostra guida alle migliori VPN gratis. Senza dimenticare l’utilizzo di uni fra i migliori antivirus gratis e a pagamento che consigliamo caldamente.

Migliori siti streaming film e serie tv gratis: la classifica dei primi 20

Siamo finalmente giunti alla lista contente i migliori siti streaming. Di seguito troverete quelli che a mio avviso sono i migliori, più sicuri e accessibili siti per mettere in pratica quanto detto in precedenza. Cercheremo di controllare il funzionamento di quest indirizzi il più spesso possibile, non mancate di segnalarci nei commenti eventuali anomalie.

Mi raccomando navigate con attenzione e non inserite mai dati personali quando richiesto, sopratutto il vostro numero di carta di credito. Molte volte basterà chiudere la finestra di registrazione e altri popup invasivi per continuare la visione.

Ma bando alle ciance, ecco la lista dei migliori siti streaming attualmente online:

Migliori siti streaming film e serie tv: solo contenuti legali e gratis

Cosa fare quando i migliori siti streaming film e serie tv gratis non funzionano?

Quando non è possibile raggiungere le pagine presenti in questa lista, è probabile che i domini di tali pagine siano stati oscurati. Per accedere a questi domini ci sono due opzioni possibili: usare una VPN o sostituire i DNS.

Per la prima soluzione vi rimandiamo alla nostra guida alle migliori VPN gratis, che spiega cosa sono e anche come usarle. Per la seconda opzione, il cambio dei DNS, potete seguire la breve guida riportata di seguito.

Cambiare DNS su Windows

Per prima cosa raggiungete le “Impostazioni” di Windows ed individuate la voce “Rete e Internet”. Ora, se la vostra connessione è via cavo pigiate il tasto “Ethernet”, mentre se è wireless pigiate “Wi-Fi”. A questo punto selezionate “Modifica opzioni scheda”, quindi cliccate con il tasto destro del mouse sull’icona della scheda di rete e dunque su “Proprietà”. Successivamente bisogna selezionare nuovamente “Proprietà” dalla schermata TCP/IPv4 ed inserire i nuovi indirizzi server DNS:

In prima riga: 8.8.8.8

In seconda riga 8.8.4.4

Per dare conferma, effettuate un clic su “Ok” e collegatevi ad uno dei migliori siti streaming: non sarà più bloccato!

Cambiare DNS su Linux

Innanzitutto aprite una finestra di Shell e digitate “sudo nano -w/etc/resolv.conf”, che è esattamente il comando per editare il file resolv.conf. Ora, inserite la password richiesta in modo da accedere all’editor, quindi sovrascrivete i nuovi DNS nelle apposite aree caratterizzate dal tipo “nameserver” o “indirizzo IP”.

In prima riga: 8.8.8.8

In seconda riga 8.8.4.4

Fatto ciò, salvate il nuovo file con la combinazione CTRL+X e riavviate il computer per usufruire dei nuovi cambiamenti.

Cambiare DNS su Android

Come primo passo effettuate l’accesso alle impostazioni del Wi-Fi del vostro dispositivo e selezionate il nome della vostra connessione, tenendo premuto il dito sullo schermo in modo da far apparire la finestra con le opzioni. Selezionate quindi “Modifica config. di rete” e inserite la spunta su “Mostra opzioni avanzate”, così potete cercare “Impostazioni IP” e cliccare su “Statico”. Fatto ciò, inserite i nuovi indirizzi server DNS:

In prima riga: 8.8.8.8

In seconda riga 8.8.4.4

Per dare conferma, effettuate un clic su “Ok” e collegatevi uno dei migliori siti streaming per poter accedere!

Cambiare DNS su macOS

Per iniziare, aprite “Preferenze di sistema” e selezionate “Network”. Individuate la vostra connessione, presente sulla sinistra, cliccateci e dunque pigiate sulla voce “Avanzate”. Per poter inserire i nuovi DNS 8.8.8.8 e 8.8.4.4, eliminate prima quelli già presenti in lista, dopodiché confermate.

DNS alternativi per accedere ai migliori siti streaming

E’ possibile che i DNS inseriti precedentemente non funzionino a dovere. Per ovviare anche a questo inconveniente, inserite rispettivamente i cosiddetti Open DNS: 208.67.222.222 e 208.67.220.220 invece di quelli suggeriti sopra.

Spero che questa lista dei migliori siti streaming possa aiutarvi a godere al meglio delle vostre amate serie TV e dei vostri film preferiti, senza incorrere in spiacevoli disavventure nel web. Inoltre vi consiglio di dare un’occhiata anche alla classifica dei migliori siti torrent che rappresentano sempre una valida alternativa allo streaming.

Ricordiamo che scaricare e fruire di prodotti coperti da copyright è un reato e tuttotek.it non si assume nessuna responsabilità sull’uso che vorrete fare dei migliori siti streaming di serie tv e film!