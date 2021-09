Migliori VPN gratis: classifica e guida | Settembre 2021

Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso. Navigare in totale anonimato e senza vincoli regionali con le migliori VPN gratis. Ma cosa è una VPN? A cosa serve? Ma sopratutto, come funziona? Se avete bisogno di chiarimenti sull’argomento… siete nel posto giusto!

Le VPN sono uno strumento davvero utile e talvolta indispensabile per chi naviga in rete. Accedere a siti stranieri dove l’indirizzo IP europeo non è valido o semplicemente nascondere il vostro indirizzo di rete, potrebbe sembrare una missione impossibile o comunque onerosa. Questo strumento è utile a “scavalcare” restrizioni imposte da paesi esteri o semplicemente per garantirsi l’anonimato in un mondo dove la privacy è più un’utopia che un reale diritto.

Ecco perché ho deciso di stilare una lista delle migliori VPN gratis in grado di permettervi di navigare in totale anonimato e farvi accedere a qualsiasi sito vogliate in totale tranquillità.

Prima di cominciare con la lista delle migliori VPN gratis vorrei però partire dal presupposto che non è assolutamente necessario avere competenze informatiche di livello alto. Se seguirete i miei consigli potrete godere di questi servizi in totale facilità e cosa altrettanto importante senza spendere un centesimo!

Note di questo mese sulle migliori VPN gratis

Questo mese non sono presenti novità di rilievo nel mondo delle migliori VPN gratis. Le VPN gratis che sono presenti in questa classifica, sono state testate e risultano perfettamente funzionanti alla data di aggiornamento della guida.

Senza ulteriore indugio scopriamo la classifica delle migliori VPN gratis di questo mese.

Come, quando e perché utilizzarle

Cominciamo con lo spiegare cosa è una VPN o Virtuale Private Network.

Questo acronimo, formato da tre lettere, potrebbe davvero aprirvi un mondo! Mai più siti inaccessibili per questioni geografiche o paura di essere tracciati per ogni vostro click. Ormai, dopo lo scandalo che ha colpito Facebook, anche i meno attenti sanno che internet non è quel posto felice che si credeva potesse essere alla sua creazione. Pubblicità su misura di oggetti visti anche solo di sfuggita, cookie da accettare per poter navigare e raccolta di dati sensibili… sono rischi dietro ogni click! E, senza un VPN, siti di shopping o di altra natura potrebbero essere inaccessibili perché il nostro indirizzo IP non è adeguato.

Un esempio, in tale contesto, potrebbe essere quello degli store dedicati ai videogame. Se si crea un account PlayStation in Italia non si potranno acquistare molti giochi americani o giapponesi perché etichettati come “inadatti” al nostro mercato (io sono convinto che questa scelta debba essere presa dall’utenza, ma questa è un’altra storia). Ovviamente si possono creare account dove si segna la residenza negli stati di interesse ma questo non è propriamente legittimo. Lo stesso accade con siti di shopping, di informazione e di molti altri generi. Siti che rimangono inaccessibili dal nostro IP italiano. Ecco che finalmente scorgiamo il primo scopo delle migliori VPN gratis!

Utilizzando un servizio di questo tipo il vostro indirizzo IP rimarrà nascosto. In alcuni casi si potrà addirittura scegliere da che paese volete far credere vi stiate connettendo!

Un’altro utilizzo delle VPN (attenzione illegale, quindi leggete al solo scopo informativo) è quello di vedere serie TV, sui siti streaming più famosi (o quelli consigliati nella nostra guida ai migliori siti streaming), che in Italia non vengono trasmesse o che ancora non sono disponibili in quanto i diritti sono ancora di proprietà di altre piattaforme. Utilizzando una VPN sarebbe possibile vedere suddette serie TV prima della reale pubblicazione nel nostro paese. Ovviamente anche questa “manovra” non è legittima e noi non ci prendiamo nessuna responsabilità in tal senso.

Ovviamente le VPN hanno anche utilizzi più nobili! Come ad esempio quello di rimanere anonimi mentre si digitano dati personali (nomi, cognomi, numero di carte di credito e simili). Utilizzando questi servizi, la possibilità di fishing (furto di dati personali) o altri intenti criminali possono essere evitati.

Inoltre è caldamente consigliato utilizzare una VPN quando si utilizzano servizi di dubbia legalità e dunque ad alto rischio di fishing come i migliori siti torrent o i migliori siti streaming calcio.

Migliori VPN gratis: classifica e guida sul come usarle facilmente

Fino ad’ora abbiamo visto a grandi linee cosa è una connessione VPN e come potremmo sfruttarla. Ma come si ottiene, utilizza e in che cosa ci stiamo imbattendo? Per la prima domanda non preoccupatevi vi lascerò ovviamente una serie di link dove potrete trovare le migliori VPN gratis! Sul come utilizzarle vi spiegherò in maniera comprensibile a tutti (esperti e non di connessioni private) come utilizzare le reti consigliate. Per quanto riguarda la terza domanda, solo voi potrete decidere che uso farne!

I programmi in grado di generare reti VPN in generale hanno quasi tutti un impostazione semplice! Basta scaricare il software, farlo partire e scegliere il tipo di connessione che preferite.

Come anticipato in precedenza alcuni programmi sono più completi di altri e offrono la possibilità di decidere il paese che risulta come proprietario del vostro indirizzo IP. Altri invece sono davvero semplici e non faranno altro che nascondere il vostro Internet Protocol address (Indirizzo IP).

1 – Surfshark | Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso

Esistono molti servizi VPN semplici e poco costosi. Uno tra i migliori è sicuramente Surfshark, lo abbiamo inserito in questa lista perché propone un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Il costo è irrisorio rispetto a molti competitor e i servizi sono di grande qualità. Prima di tutto è compatibile sia con PC che dispositivi mobili di ogni genere e permette di registrare un numero illimitato di dispositivi sullo stesso account.

I server sono sparsi in tutto il mondo per avere la certezza di una connessione stabile e abbastanza rapida per lo streaming tramite VPN. Una serie di servizi consente di proteggere i propri dati agevolmente mentre si naviga, respingendo possibili attacchi e ovviamente si possono aggirare i blocchi nazionali nascondendo il proprio indirizzo IP.

2 – OperaVPN | Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso

Sicuramente una delle migliori VPN gratis è OperaVPN! Questa connessione garantisce una completa copertura senza limiti di sorta. Al contrario di altri software atti a modificare le vostre connessioni questa VPN non ha limiti di traffico. Unica pecca è quella di non consentire il download di file torrent.

Una leggera perdita di velocità è normale quando si usa una connessione VPN ma con OperaVPN questo fastidio sarà davvero portato al minimo indispensabile!

Scaricare il software è davvero semplice. Certo sarà richiesta una registrazione (che richiederà la vostra mail) ma per il servizio offerto, che ricordo è completamente gratuito, mi pare un piccolo compromesso a cui poter scendere.

3 – iTop VPN | Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso

iTop VPN protegge la privacy e le informazioni sensibili degli utenti e allo stesso tempo, permette loro di avere accesso illimitato a qualsiasi contenuto online. Con oltre 1800 server di rete globali e più di 100 posizioni tra cui scegliere, offre protocolli di connessione TCP, UDP, HTTPS e abilita automaticamente la funzione di Kill Switch quando perde la connessione Internet, garantendo sempre una massima protezione dei dati sensibili. Inoltre, difende dagli attacchi DNS e fornisce uno strumento gratis per controllare l’IP del PC.

Inoltre, iTop VPN, grazie alla funzione di Accesso Rapido, permette agli utenti di connettersi rapidamente al server ottimale per iniziare il loro viaggio online. Gli utenti che si trovano in America, per esempio, possono connettersi al server “Italia” e accedere immediatamente a tutti i contenuti Netflix Italia. Gli utenti in Italia, cliccando su “Guarda BBC iPlayer”, possono guardare facilmente gli spettacoli di tendenza, anche non trovandosi fisicamente in Inghilterra.

iTop VPN funziona su tutti i PC Windows, dispositivi Android e iOS, con tutte le sue funzionalità per ogni occasione.

4 – ProtonVPN | Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso

ProtonVPN è sicuramente una scelta ottima se si cerca una VPN stabile, facile da utilizzare e sopratutto che non richieda login! Fra gli altri paesi disponibili, risulta ottima la possibilità di navigare in paesi stranieri inaccessibili con un indirizzo IP italiano o Europeo. Fra questi troviamo: Paesi Bassi, Giappone, USA e Svizzera.

Anche in questo caso non c’è nessun limite di banda e potrete navigare senza problemi in maniera del tutto gratuita. Basterà collegarvi al sito interessato, scaricare il file .exe e navigare in totale tranquillità.

Unica pecca di questa versione gratuita è la lentezza di connessione che risulta più lenta della classica banda larga. Problema che ovviamente si annulla passando alla versione Pro (a pagamento). Rimane comunque una validissima scelta grazie anche alla sua interfaccia davvero semplice da utilizzare!

5 – Windscribe | Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso

Windscribe risulta essere un’altra ottima connessione VPN. Questo servizio è più complesso se vogliamo ma sicuramente più completo! Potrete navigare in moltissimi paesi senza problemi (come: Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, Canda, Francia, Germania, Hong Kong).

Avrete a disposizione 10 GB di traffico dati da sfruttare che possono aumentare “twittando” qualcosa su questo prodotto o invitando un amico a utilizzarlo.

Oltre al classico servizio di VPN gratis è compreso il servizio di Adblocker e firewall. In poche parole, nonostante il limite di consumo, risulta il pacchetto più completo visto fino a questo momento e senza dubbio rimane una delle migliori VPN gratis in circolazione!

6 – HIDEme | Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso

HIDEme nella sua versione gratuita, come potete vedere dalla foto, offre un pacchetto limitato a 10GB di traffico dati. Inoltre al contrario della sua versione più onerosa (che contiene server in 75 paesi) vi dovrete accontentare di sfruttare connessioni che vanno dall’Asia al Canada passando per i Paesi Bassi.

La velocità di connessione, continuando a parlare di servizi del tutto gratuiti, rimane abbastanza buona. Certo i limiti imposti sono un po’ deleteri ma se vi trovate bene potete sempre passare alla versione premium che non costa poi tantissimo.

7 – Betternet | Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso

Betternet ha dei lati positivi e dei lati negativi nel suo modo di essere gratuita. Per rimanere gratis infatti si appoggia ai classici sistema di pubblicità che offrendo all’utente (noi in questo caso) brevi video pubblicitari può garantire un servizio a costo zero.

A sua discolpa c’è da dire che non richiede nessun tipo di registrazione e può essere tranquillamente utilizzato senza passaggi ulteriori. Basterà scaricare il client e una volta installato il programma funzionerà a dovere!

La velocità rimane discreta se si usa il metro di giudizio utilizzato fino a ora e tenendo sempre in considerazione la possibilità di fruire gratuitamente del servizio VPN.

8 – TunnelBear | Migliori VPN gratis: classifica e guida all’uso

TunnelBear è sicuramente la connessione VPN gratis più limitata che troverete in questo articolo, perlomeno quando si parla di traffico disponibile! Solamente 500 Mb di traffico disponibile nella sua versione free.

Ma altrettanto certamente rimane il servizio VPN con l’interfaccia più colorata e meglio riuscita (ovviamente in base al gusto personale). Come dicevo poc’anzi il traffico disponibile è molto limitato ma se siete alla ricerca di qualche informazione utile per un viaggio in qualche paese estero potrete sfruttare questi “pochi” mega al meglio.

Per poter utilizzare TunnelBear vi basterà andare sul sito in questione, fare una veloce e totalmente gratuita registrazione, scaricare il file del programma e navigare in compagnia di questo simpatico orso che sfrutta dei tunnel virtuali per farvi navigare in gran segreto.

Come risparmiare sulle VPN a pagamento

Se invece volete ottenere il massimo dell’esperienza dalle VPN a pagamento, sappiate che i costi non saranno più un problema perché potrete risparmiare molti soldi grazie a Together Price: la piattaforma che permette agli utenti di dividere in gruppo le spese di numerosi abbonamenti online.

Together Price è un sistema di pagamento di gruppo, che grazie al suo wallet digitale permette agli utenti di scambiare i soldi in maniera automatica, semplice e sicura.

Qui potrete creare o trovare il vostro gruppo di VPN (ma anche di Netflix, Spotify, Disney Plus e tanti altri) e iniziare a risparmiare dividendo i costi con altre persone.

Potete usare la piattaforma gratuitamente come admin (se avete già un abbonamento e volete mettere a disposizione gli account liberi del vostro abbonamento) oppure come joiner (se non avete un abbonamento ma vorreste fare parte di una condivisione già attiva).

Per diventare admin

Registrati su Together Price

Diventa Admin cliccando su “Crea gruppo”.

Crea il tuo gruppo Personalizzato per aprire la condivisione VPN.

Riempi tutti i campi richiesti e carica un’immagine gruppo.

Imposta la visibilità del gruppo su “Pubblico” e concludi cliccando su “Pubblica”.

Ricevi le quote dei partecipanti del tuo gruppo e inizia a risparmiare!

Per diventare Joiner

Registrati su Together Price

Diventa joiner cliccando su “Entra in un gruppo”.

Scrivi su cercatore: VPN

Scegli il gruppo in cui entrare e invia la tua richiesta e quota.

Per il prezzo di un caffè, potrai godere di tutti i vantaggi delle VPN a pagamento

La connessione si interrompe qui!

Questi erano i nostri consigli per quanto riguarda le migliori VPN gratis di questo mese. Ovviamente siamo pronti ad ascoltare i vostri consigli e rispondere alle vostre domande! Potete utilizzare il box dei commenti qui sotto oppure scriverci sulle pagine di nostri social media.

L’appuntamento con questa guida è al mese prossimo, ma rimane l’invito a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per informazioni sempre fresche e dinamiche su tutto quello che succede nel mondo del web e non solo!