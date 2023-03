Come avere Paramount Plus gratis | Marzo 2023 

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, come avere Paramount Plus Gratis per poter usufruire del vasto catalogo del servizio streaming senza pagare (o risparmiando un po’)

Ormai lo sappiamo: i servizi di streaming in abbonamento, per quanto concerne film e serie TV in particolare, sono davvero tanti, variegati e con offerte veramente valide. Da Netflix, Disney Plus ed Amazon Prime Video, passando per NowTV, DAZN, Rakuten e chi più ne ha più ne metta: se siete alla ricerca di cataloghi sempre aggiornati e in via d’espansione, di proposte nel mercato odierno ne avete davvero tante. E se voleste risparmiare un po’? Vi aiutiamo anche noi, in questo caso parlandovi del come avere gratis Paramount Plus.

Come avere Paramount Plus gratis: si può?

Paramount Plus è una piattaforma streaming che offre contenuti adatti a tutte le fasce d’età e, oltre a produzioni più blasonate fra film e serie TV di successo, ha dalla sua anche un vasto catalogo di cartoni animati per i più piccoli (ma non solo, sì è vero). La proprietà è di Paramount Global ed è possibile accedere alla piattaforma tramite il sito ufficiale o le app disponibili per praticamente tutti i dispositivi mobili e smart TV. Per accedere al catalogo si hanno a disposizione due tipi di abbonamento, anche se ovviamente esistono promozioni di vario genere. Di base, i costi sono i seguenti:

Paramount Plus Abbonamento Mensile: 7.99€

Paramount Plus Abbonamento Annuale: 79.90€

Il periodo di prova | Come avere Paramount Plus gratis

Il metodo legale e più veloce in assoluto per avere Paramount Plus gratis è, come nel caso di molti altri abbonamenti simili, quello di sfruttare il periodo di prova gratuito. Nel caso di Paramount Plus si parla di 7 giorni di prova gratuita per tutti i nuovi utenti iscritti, un po’ in linea con quello che già succede con Disney Plus et simili. Sicuramente non un periodo di prova lunghissimo, questo è certo, ma è indubbio che la piattaforma metta davanti a sé un catalogo invidiabile.

Per ottenere il periodo di prova gratuito e guardare gratis per sette giorni Paramount Plus, vi verrà richiesto di inserire un metodo di pagamento all’avvio dell’abbonamento da voi scelto. Potrete scegliere, come sempre, fra carta di credito e debito e un conto PayPal e fate attenzione: l’abbonamento vi verrà addebitato alla scadenza dei sette giorni di prova. Se voleste sfruttare questo metodo per guardare quanto più possibile Paramount Plus gratis, potreste semplicemente iscrivervi al servizio con ogni volta un indirizzo mail diverso e disdire l’abbonamento prima dello scadere della settimana. Si può? Sicuramente. È comodo? Sta a voi deciderlo.

Abbonamento annuale e Sky Cinema | Come avere Paramount Plus gratis

Recentemente Paramount Plus ha anche avviato una promozione per poter avere due mesi gratis di servizio se si sottoscrive l’abbonamento annuale. Quindi, al costo di 79.90€ avrete a disposizione 14 mesi e non 12 di abbonamento. Un’ottima occasione, se siete interessati a sfruttare la piattaforma per lunghi periodi di tempo.

Inoltre, tutti gli abbonati a Sky Cinema, dal 23 settembre scorso, avranno a disposizione il catalogo di Paramount Plus come aggiunta, ottenendolo completamente gratis. Potrete sfruttare questo metodo per godervi le centinaia di film e serie TV selezionate da Paramount sfruttando la vostra app Sky Go.

Come risparmiare con gli abbonamenti | Come avere Paramount Plus gratis

Passiamo dalla gratuità al risparmio. Esiste un modo, largamente diffuso, per poter godere dei servizi degli abbonamenti in streaming, nel nostro caso di Paramount Plus, a costo estremamente ridotto. Ovviamente avrete già letto il titolo e parliamo della condivisione dell’abbonamento. L’abbonamento a Paramount Plus consente l’accesso a massimo quattro utilizzatori contemporaneamente e, dividendolo, andreste a pagare l’abbonamento mensile una cifra davvero irrisoria.

Certo, il problema è sempre trovare tre amici o conoscenti o familiari disposti a dividere l’abbonamento con voi. Se vi trovate in difficoltà, vi aiutiamo noi con un servizio online semplice e sicuro: GamsGo. La piattaforma permette a gruppi di estranei (o anche di conoscenti lontani) di organizzare la suddivisione delle spese per i servizi digitali multi-account. Una possibilità data per un’infinità di piattaforme, come Netflix, YouTube Premium, Crunchyroll e Disney Plus, fra i tanti. Approfittatene!

Buona visione!

Queste, attualmente, sono tutte le possibilità offerte da internet per accedere ai contenuti di Paramount Plus gratis o, perlomeno, risparmiando qualcosina. Non elenchiamo ovviamente tutti gli altri sistemi che si riferiscono al mondo dello streaming illegale, sia per le conseguenze penali che implica questo tipo di mondo sia perché, diciamocelo, la qualità è veramente scadente. Per tutto il resto delle news e delle guide a tema cinema e film e serie TV vi consigliamo di restare sintonizzati con noi di tuttotek.it: ne vedrete delle belle!

