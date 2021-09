YouTube: film completi gratis in italiano | Settembre 2021

YouTube, film completi in italiano gratis. Una vasta scelta di contenuti accessibili in pochi click e una realtà completamente gratuita!

Quando si è in treno, si affrontano viaggi in auto (da passeggero ovviamente) o si percorrono lunghe tratte in pullman, la voglia di vedersi un bel film si fa sentire. Se vi dicessi che una delle piattaforme video più conosciute offre una vasta gamma di scelta? Proprio così, se non lo sapete esiste la possibilità di vedere tramite YouTube film completi gratis e in italiano (ma anche in altre lingue).

In questa guida voglio segnalarvi una serie di modi per godere dei migliori film gratis e completi su YouTube! Se seguirete questa guida, semplice ma efficace, potrete godere di una vasta gamma di pellicole presente sul web e totalmente gratis!

Se pensate di trovare sul tubo rosso solo film completi di scarsa qualità, posso tranquillamente smentirvi subito! Sono presenti sulla piattaforma anche film gratis e in italiano che hanno segnato la storia del cinema. Film cult, come ad esempio: Legally Blonde, Terminator e Rocky. Ovviamente oltre ai film è possibile trovare anche anime del calibro di Yu Yu Hakusho, Death Note, Evangelion e molti altri.

YouTube: film completi in italiano gratis, ma è legale?

Sapere che ci sono tanti film completi e gratis sul tubo rosso potrebbe far sorgere naturale la domanda sulla legalità degli stessi. La risposta è in una tonalità di grigio. Moltissimi contenuti sono legali al 100%. Altri sono un po’ al limite.

Molti contenuti sono totalmente gratis in quanto distribuiti da YouTube stesso. Altri sono fruibili grazie a grandi network che mettono a disposizione queste pellicole dopo averne acquisiti i diritti.

Tutto questo è sostenibile grazie a piccole interruzioni pubblicitarie. Al costo di qualche secondo del vostro tempo, sfruttato a guardare pubblicità, potrete godere di film completi su YouTube.

Le pellicole di cui vi sto parlando sono film gratis in italiano ma che possono essere visti anche in inglese se preferite vederli in lingua anglofona. C’è talvolta anche la possibilità di vederli in altre lingue (anche quelle originali). In poche parole esiste una vasta scelta in grado di accontentare tutti i palati.

YouTube: film gratis completi e dove trovarli

Prima di dirvi dove trovare i film completi su YouTube è bene precisare che sfruttare questa piattaforma è necessario avere un device adatto. Oggigiorno tutti abbiamo uno smartphone ma per vedere al meglio i film gratis su YouTube sarebbe buono averne uno con un’ottima batteria, uno schermo in Full-HD e una buona riproduzione del suono.

Se ne avete già uno e volete cambiarlo o siete alla ricerca di quello perfetto per voi vi inviti a leggere la nostra guida: Migliori smartphone da acquistare.

Ovviamente questi fil completi si possono vedere anche tramite Smart TV o TV Box. Anche in questo caso se siete nel dubbio vi consiglio di dare uno sguardo alle nostre guide: Migliori TV 4K, HDR, OLED e Migliori TV Box da acquistare.

Ecco una lista dei migliori canali YouTube con film completi in italiano

Il primo canale YouTube che offre film gratis che voglio consigliarvi è: I Migliori Film Completi. Un canale con una grandissima vastità di contenuti che vanno da film d’azione a film drammatici passando per la categoria film comici.

Il canale è molto attivo e vanta all’incirca 600 video. In poche parole non vi basterebbe una vita intera per guardare tutti i contenuti presenti in questo canale!

Il secondo canale YouTube che offre film gratis che voglio consigliarvi è: film in Streaming – MOVIE ON. Un canale che spazia in tutte le categorie del cinema. Possiamo trovare infatti fra le altre pellicole film: horror, d’azione, di guerra, romantici, e di costume. Inoltre offre la possibilità di vedere su YouTube film completi in italiano ma anche in lingua inglese o russa.

Al momento il canale è seguito da circa 130.000 persone il che fa presupporre che abbia una lunga schiera di followers che potrebbe aumentare grazie ai suoi ottimi contenuti!

Il terzo canale YouTube che offre Film gratis che voglio consigliarvi è: Kiss Tube. Questo canale offre una grandissima varietà di generi. Se volete vedere film di fantascienza, horror, western oppure ottimi anime (e molto altro) siete nel posto giusto.

Questo canale YouTube di Film gratis in italiano offre davvero un numero enorme di contenuti. Fra cui anche qualche serie come ad esempio tutte le puntate trasmesse di Mr. Bean.

Qualche canale “minore”

Oltre a questi giganti dell’intrattenimento ci sono anche piccoli canali che tentano di emergere. Siamo molto lontani dalla quantità di contenuti che abbiamo visto fin’ora ma cercando fra le pagine potreste scovare qualche perla.

Un esempio potrebbe essere il canale Youtube: Joshua Bridget oppure MisterXTop. Come detto sono canali minori, che potrebbero comunque darvi qualche soddisfazione!

YouTube: film completi in italiano a pagamento, dove trovarli

Anche se fin’ora abbiamo parlati di film gratis è bene (per completezza almeno) citare la piattaforma di noleggio e vendita presente su YouTube. Se volete avere una vastissima scelta con film, anche usciti da pochissimo, potete sfruttare la sezione Film su YouTube.

In questa piattaforma potrete trovare titoli come: Il ritorno di Mary Poppins, Bohemian Rhapsody, Avengers: Infinity War e molti altri!

Ovviamente in base al film che sceglierete avrete spese diverse. Spulciando fra i generi si possono trovare anche proiezioni quasi regalate. Ad esempio vi possiamo suggerire Deadpool in questo momento godibile con soli 0.99 euro.

Un breve riassunto

Prima di salutarci e darci appuntamento al mese prossimo per aggiornare le nostre liste, un veloce e comodo recap dei canali YouTube per vedere film completi in italiano gratis.

Ovviamente vi invitiamo a seguire anche il nostro canale YouTube dove non troverete film completi o gratis, ma dell’ottimo materiale d’informazione e intrattenimento!