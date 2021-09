Come avere Netflix gratis | Settembre 2021

Scopriamo insieme come avere Netflix gratis per poter guardare in streaming tutti i film e le serie TV preferite!

Fino a poco tempo fa, Netflix, società di streaming on demand, consentiva a tutti i nuovi utenti di poter usufruire di un mese di prova gratuita per lo streaming di film e serie TV, per poi decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento. A partire da aprile 2019, invece, la public company americana ha deciso di rimuovere ufficialmente quest’opzione in Italia, mettendo a disposizione esclusivamente la possibilità di abbonarsi al servizio mediante tre piani tariffari: Base, Standard e Premium. L’abbonamento Base prevede un costo mensile pari a 7,99 €, quello Standard pari a 11,99 €, mentre la versione Premium costa 15,99 €/mese. Ciò che differenzia queste tre tipologie di abbonamenti è la possibilità di utilizzare Netflix in contemporanea su più monitor e ottenere anche una qualità più alta delle immagini.

Tuttavia, così facendo, non esiste più un metodo diretto e ufficiale per poter guardare Netflix in maniera gratuita, ma nonostante ciò sono disponibili alcuni servizi, offerti da società esterne collaborative, che permettono comunque di beneficiare di un breve o moderato periodo di prova. A questo punto, cerchiamo di capire come avere Netflix gratis!

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo dei siti presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo. Sottolineiamo che il download di contenuti protetti da copyright è illegale, così come lo è lo streaming gratuito di siti on demand che prevedono un abbonamento: la pirateria è un reato.

Come avere Netflix gratis

Vediamo ora in dettaglio come avere Netflix gratis e quali sono i procedimenti disponibili attualmente.

Come avere Netflix gratis: promozioni degli operatori telefonici

Una prima modalità, che consente di avere Netflix gratis, è offerta dagli operatori telefonici nazionali, come Vodafone e Tim. Proprio questi enti, infatti, regalano uno o più mesi gratuiti a tutti i nuovi clienti. Attualmente, la stessa Vodafone offre ben 6 mesi di Netflix a tutti coloro che acquistano l’offerta Giga Network Fibra: per usufruire di questa promozione, dopo aver effettuato l’acquisto, basta collegarsi a questa pagina e cliccare sul tasto “Attiva Netflix“.

In più, c’è la possibilità che ogni settimana escano nuove offerte convenienti, per cui suggeriamo a tutti gli interessati di monitorare le homepage dei numerosi operatori telefonici, prestando particolare attenzione alle sezioni riguardanti gli abbonamenti internet, come la fibra o l’ADSL.

Come avere Netflix gratis: condivisione dell’account

Dopo aver analizzato le modalità offerte dagli operatori telefonici, vediamo come avere Netflix gratis, o meglio quasi gratis, mediante la sottoscrizione dell’abbonamento e la sua condivisione tra amici. Per prima cosa distinguiamo meglio le tre opzioni disponibili:

Abbonamento Base: 1 schermo SD (visione su 1 dispositivo alla volta, in definizione standard) al costo di 7,99 €/mese;

1 schermo SD (visione su 1 dispositivo alla volta, in definizione standard) al costo di 7,99 €/mese; Abbonamento Standard: 2 schermi HD (visione su 2 dispositivi alla volta, in alta definizione se disponibile) al costo di 11,99 €/mese;

2 schermi HD (visione su 2 dispositivi alla volta, in alta definizione se disponibile) al costo di 11,99 €/mese; Abbonamento Premium: 4 schermi HD/Ultra HD 4K (visione su 4 dispositivi alla volta, in alta definizione e ultra alta definizione, se disponibile) al costo di 15,99 €/mese.

Attenzione: una volta scelto il piano preferito, è possibile modificarlo in qualsiasi momento dalla pagina Account, situata nell’Area Personale del proprio profilo Netflix.

Sulla base di tutto ciò, vediamo ora di capire quali sono i vantaggi relativi all’attivazione dell’abbonamento in condizioni di condivisione dell’account, ovvero nel momento in cui più persone accedono con gli stessi dati. Di sicuro la versione Base è quella più sconveniente, dato che solo uno per volta può effettuare l’accesso alla piattaforma streaming e per di più bisogna rinunciare all’alta definizione, per cui il nostro consiglio è quello di virare le proprie scelte sugli abbonamenti Standard e soprattutto Premium: nel primo caso, infatti, avendo la possibilità di accedere contemporaneamente su due schermi diversi, è possibile condividere l’account con un’altra persona e pagare quindi 6 € a testa, per un totale di 11,99€ previsti, e di conseguenza risparmiare rispetto alla versione Base. Inoltre, tali prezzi possono essere dimezzati se divisi in quattro utenti, a patto che accedano sempre massimo due alla volta.

Ma il vero vantaggio è offerto dall’abbonamento Premium, in quanto vi è la possibilità di guardare film e serie TV sfruttando fino a quattro schermi in contemporanea: questo significa che i 15,99 € verrebbero divisi tra quattro persone, ciascuna delle quali pagherebbe circa 4 € al mese, avendo in più la possibilità di usufruire del 4K e quindi dell’immagine con la miglior qualità.

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account con altre persone, come TogheterPrice. Nel caso di TogheterPrice la quota del fondatore del gruppo di condivisione viene rimborsata dal servizio, quindi si ha la possibilità di disporre di un abbonamento condiviso gratis.

Come avere Netflix gratis: rete VPN

Come accennato in precedenza, il mese di prova gratuita è stato rimosso in Italia, per cui è possibile, ancora illegalmente, bypassare il problema e avere Netflix gratis, semplicemente cambiando la VPN e quindi l’indirizzo IP. In altre parole, modificare questo indirizzo vuol dire simulare una connessione da un altro punto del pianeta. Ciò permette di risolvere il problema, scegliendo uno dei Paesi in cui il mese gratuito è disponibile. Cliccando qui, è possibile visualizzare la lista di tali Stati.

Attenzione però, perché spesso le migliori reti VPN sono a pagamento, anche se a basso costo, per cui a questo punto bisogna considerare se effettivamente conviene andare avanti con questa procedura. Inoltre, Netflix è a conoscenza dell’uso di reti VPN e di conseguenza sono in netta crescita i blocchi messi in atto dalla società statunitense per combattere le illegalità nel mondo.

Tuttavia, se siete interessati, potete dare un’occhiata alla nostra guida alle migliori reti VPN gratis.

Come avere Netflix gratis: Telegram

Anche Telegram, sebbene illegalmente, può essere considerato uno strumento utile per avere Netflix gratis. Qui, infatti, sono spesso disponibili numerosi link che consentono di accedere a molti siti streaming di film e serie TV. Questi link vengono rilasciati su alcuni canali da parte dei proprietari degli account.

Come avere Netflix gratis: siti streaming e torrent

Illegalmente, è possibile anche trovare l’intero catalogo Netflix sui migliori siti streaming o cercando tra i migliori siti torrent.

Come avere Netflix gratis: APK funzionante

Al momento no esiste alcun file APK per Android che consente di vedere Netflix gratuitamente. Attenzione alle fregature!

Buon divertimento!

Per questa guida su come avere Netflix gratis è tutto. Inoltre, vi ricordiamo che girovagare sui siti Web può essere molto pericoloso, soprattutto se non si è molto pratici di Internet o se ci si avventura su pagine sconosciute, ragion per cui vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento.

Restate collegati sulle nostre pagine per altre preziose guide sul mondo del Web e sulle ultime news sul mondo di film, serie TV e videogiochi!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.