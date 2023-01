Come avere Youtube Premium gratis | Gennaio 2023

In questa guida scopriremo come avere Youtube Premium gratis e come risparmiare qualcosa sull’abbonamento per vedere la totalità dei video senza interruzioni

YouTube (qui per maggiori info ) è una piattaforma web nata nel 2006. Dalla sua creazione, è diventato uno dei siti (il secondo con precisione) con più visite al Mondo. La piattaforma permette agli utenti di condividere e visualizzare in rete contenuti multimediali. Grazie a Youtube ormai è possibile trovare qualsiasi tipo di contenuto. Dai video amatoriali, ai trailer di film, a live streaming e cortometraggi. Ed ancora, contenuti come video blog, brevi video originali, video didattici e tanto altro. Infine è possibile classificare tutti i contenuti anche per età; gli utenti hanno la possibilità di interagire votando, commentando, aggiungendo i vari video ai loro preferiti. Ovviamente, è anche possibile segnalare i video che contengono contenuti inappropriati. La maggior parte dei video caricati sulla piattaforma sono liberi, ovvero possono essere visualizzati da chiunque. Però esistono delle eccezioni, contenuti video caricati in modalità “premium” e quindi visibili soltanto dagli Utenti che pagano l’abbonamento (solitamente di tipo mensile).

Cos’è e cosa vedere su Youtube Premium

YouTube Premium, o come chiamato in passato YouTube Red, è il servizio che gli utenti di Youtube possono attivare tramite abbonamento mensile. Grazie all abbonamento. Tutti gli utenti premium, possono visualizzare i video caricati su YouTube senza quelle noiose e fastidiose pubblicità. Sarà inoltre possibile riprodurre i video in modalità offline su dispositivi mobili, ed accedere a video e serie esclusive. Infine gli utenti avranno la possibilità di scaricare tutti i video con estrema facilità e velocità.

Ricapitolando, tra i servizi offerti in modalità premium abbiamo:

YouTube senza annunci pubblicitari : possibilità di guardare tutti i contenuti video senza annunci.

: possibilità di guardare tutti i contenuti video senza annunci. Scarica i video da poter guardare offline : potrete scaricare video e playlist sul vostro dispositivo mobile per riproducili offline

: potrete scaricare video e playlist sul vostro dispositivo mobile per riproducili offline Musica senza annunci : possibilità di ascoltare milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie

: possibilità di ascoltare milioni di brani senza interruzioni pubblicitarie Riproduzione contenuti in background: potrete continuare a seguire i vostri video o ad ascoltare la musica mentre utilizzate altre app o disattivando lo schermo.

Come avere Youtube Premium gratis

Avere Youtube Premium gratis è semplicissimo. Il servizio è disponibile, tramite abbonamento, al prezzo consigliato di 11,90 € al mese. Per gli studenti è disponibile un abbonamento mensile pari a 6,99 €/mese. Mentre per le famiglie, è disponibile un abbonamento pari a 17,99 €/mese. Tuttavia, la società fornisce un periodo di prova gratuita pari a 30 giorni, quindi un mese, nel quale potrete usufruire di tutti i servizi Premium e poi decidere se proseguire l’abbonamento o meno. Per attivare la prova gratuita del servizio non dovrete far altro che collegarvi al seguente link.

Se siete nuovi clienti, una volta aperta la pagina non vi resterà che cliccare su “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”, creare il vostro account e inserire un metodo di pagamento riconosciuto dai sistemi della società. Una volta completati questi procedimenti potrete usufruire del servizio e, nel caso non siate soddisfatti, potrete disdire l’abbonamento prima del rinnovo. Questo vi permetterà comunque di utilizzare tutti i servizi fino al giorno della scadenza dell’abbonamento appena disdetto.

Come risparmiare qualcosa sull’abbonamento

Se non potete utilizzare questi metodi perché avete già usufruito del periodo gratuito di 30 giorni, non preoccupatevi. Esiste infatti un modo alternativo per risparmiare qualche euro. Potrete infatti condividere l’account con altre persone e pagare così solo una parte dell’abbonamento, risparmiando qualcosina. Se non sapete come fare o non trovate nessuno disposto a farlo non demordete.

Esistono infatti molti servizi di questo tipo, come ad esempio GamsGo. Grazie a GamsGo è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Youtube Premium, Prime Video (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

E voi? Cosa ne pensate di questo favoloso metodo per risparmiare sull’abbonamento di Youtube Premium ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).