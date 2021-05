Miglior antivirus gratis e a pagamento | Maggio 2021

Scopriamo quali sono i miglior antivirus gratis e i miglior antivirus a pagamento per tenere al sicuro i nostri dati contro le minacce informatiche più diffuse

PC, notebook, smartphone o tablet sono oggi più che mai parte della nostra vita quotidiana sia nel lavoro che durante il tempo libero. Senza pensarci non è facile rendersi conto della grande mole di dati che ogni giorno vengono elaborati e stoccati e che è sempre importante difendere grazie ai miglior antivirus gratis e a pagamento.

Un mondo pericoloso!

Spesso si ha notizie di attacchi alla privacy, estrapolazione di dati sensibili, installazioni di malware, spyware, trojan horse e molte altre cose di cui spesso se ne ignora la gravità e che magari sono subdolamente presenti all’interno dei nostri dispositivi e non riusciamo nemmeno ad accorgercene. Per questo motivo diventa fondamentale mettersi alla ricerca del miglior antivirus gratis e a pagamento da installare sui nostri dispositivi.

Da cosa dobbiamo proteggerci?

Sebbene a prima vista sembri sufficiente installare un qualunque programma antivirus, occorre evidenziare che molte sono le funzionalità che questi software mettono a disposizione e che occorre imparare ad usare per essere sempre sicuri che la nostra privacy non venga mai violata. Un buon software antivirus deve riuscire efficacemente a rilevare la presenza di codici esterni potenzialmente dannosi al buon funzionamento del sistema operativo, dei programmi installati e al flusso di dati che si scambiano tra i diversi utenti in rete durante le comunicazioni.

Tra le innumerevoli minacce in cui è possibile imbattersi non ci sono solo i virus o i worms ma anche moltissimi pericoli per la nostra privacy come i dialer, gli hijacker, i keylogger solo per citarne alcuni. Si comprende quindi che l’antivirus non è un programma statico ma un vero e proprio sistema in grado di aggiornarsi continuamente e di prevenire ogni tipologia di minaccia come ad esempio il phishing, lo spam, gli scams, gli attacchi da parte di hacker, i DDoS attack e via dicendo. Grazie ad uno fra i miglior antivirus gratis e a pagamento sarà, ad esempio, molto più sicuro visitare siti di dubbia legalità come i miglior siti streaming.

Senza entrare nel dettaglio di ogni possibile minaccia potenzialmente presente in rete, l’utente deve avere sempre la tranquillità di poter usare in modo sicuro il proprio dispositivo senza avere perdita di dati, intrusioni, malfunzionamenti o il download di dei dati sensibili personali da parte di malintenzionati. Le aziende di IT offrono non solo dei programmi di protezione da installare ma dei veri e propri pacchetti completi per la protezione attivabili on line e opportunamente dimensionati per il dispositivo da proteggere, la tipologia dei dati, l’uso e il profilo dell’utente.

Cosa occorre aspettarsi da un antivirus efficace

Non sempre gratis vuol dire basse prestazioni. Oggi molti antivirus scelgono una formula base di tipo free su cui è possibile aggiungere alcuni servizi aggiuntivi a pagamento e che sono capaci di fornire un primo livello di copertura più che sufficiente a proteggere dati, sistema operativo e privacy. In linea generale un buon antivirus gratis permette di avere una copertura eccellente soprattutto in caso di utilizzo domestico del PC assolutamente paragonabile, se non superiore in certi casi, ad un software a pagamento.

Tra i parametri che è necessario valutare per la scelta e l’installazione di un software di protezione dei dati che sia adeguato al nostro utilizzo e alle nostre esigenze bisogna verificarne la capacità di rilevare i malware, i virus e ogni genere di codice che si autoinstalla senza il consenso dell’utente.

Una caratteristica molto interessante e fondamentale da ricercare nei miglior antivirus gratis e a pagamento, soprattutto per PC un po datati, hardware piuttosto lento e sistemi operativi vecchi, è la leggerezza nell’esecuzione del programma. Un antivirus che effettua delle scansioni molto onerose su codice durante l’utilizzo della macchina genera un notevole rallentamento del sistema aggravandone il lavoro e aumentandone il rischio di blocchi o crash indesiderati. Per questo l’operatività snella e veloce è una delle prestazioni ben viste dall’utente medio che, senza il bisogno di ricorrere a tecnici o specialisti, può facilmente settare le impostazioni del software che girerà senza aggravare in modo oneroso sulla RAM.

Altra caratteristica importante è quella di garantire una rilevazione delle anomalie, delle intrusioni, dei codici e più in generale di tutte le minacce in modo semplice ed efficace senza generare falsi allarmi. Può infatti accadere che un semplice download di un documento possa essere scambiato per una minaccia oppure durante la navigazione in rete la presenza eccessiva di popup di un sito internet possa far scattare la protezione anti-intrusione. Durante una sessione di lavoro un’operatività non corretta da parte del software antivirus con segnalazioni continuate, falsi allarmi e individuazioni di potenziali rischi inesistenti è sicuramente una fonte di stress per l’operatore e può anche comportare una potenziale perdita di dati.

Per ultimo occorre sicuramente valutare la capacità di isolare un problema vero, di individuare una criticità e di permettere la correzione efficace del problema in tempi rapidi e soprattutto alla portata di un utente medio.

Queste caratteristiche permettono di identificare subito un buon antivirus capace di garantire una copertura efficace senza impattare in modo oneroso sul funzionamento della macchina. In linea generale queste caratteristiche sono alla base dei miglior sistemi di protezione sia gratis che a pagamento e permettono sempre di coprire le esigenze dell’utente medio. Diverso è il caso di dei servizi aggiuntivi studiati spesso per esigenze particolari, per una garanzia di privacy molto alta e per avere sempre una protezione massima dalle intrusioni. In questi casi, adatti per usi professionali o nel trattamento di dati sensibili, occorre mettere in conto di acquistare i servizi specifici o ricorrere ad un sistema antivirus professionale fra i miglior antivirus gratis e a pagamento che offre una copertura a 360 gradi su sistema operativo, accessi e trasmissione dati.

Miglior antivirus gratis

Per iniziare andiamo a scoprire l’elenco dei miglior antivirus gratis attualmente disponibili sul mercato. I miglior antivirus gratis offrono ottime prestazioni rispetto all’antivirus preinstallato nei vari sistemi operativi. Tuttavia si tratta sempre si soluzioni volte al totale risparmio, i miglior antivirus a pagamento offrono spesso funzionalità premium che elevano il livello di sicurezza del nostro personal computer. Noi consigliamo i miglior antivirus gratis solo per quei PC che non contengono dati significativi e/o dati sensibili.

Miglior antivirus gratis: Avast Free Antivirus

Nell’offerta di software di protezione in versione gratuita Avast Free Antivirus rientra a diritto fra i miglior antivirus gratis. Avast Free Antivirus offre una protezione efficace, semplice e completa nei confronti di virus, spyware, worm e altre minacce che è possibile riscontrare durante la navigazione in rete.

Il programma è particolarmente snello e leggero nel funzionamento e permette anche il monitoraggio delle caselle di posta elettronica, del traffico dati internet e dei diversi software in esecuzione.

Avast Free antivirus ha un’interfaccia semplice e adatta per ogni tipologia di utente che permette una pianificazione personalizzata delle funzionalità e una gestione immediata ed intuitiva.

Il software utilizza le funzionalità di analisi avanzata che permettono di bloccare le potenziali minacce a monte evitandone così l’installazione involontaria sul PC. Molto interessante è la protezione Cybercapture che permette lo stoccaggio in cloud dei file sospetti e la loro scansione in remoto.

La versione free permette anche l’analisi delle reti wifi con WiFi inspector che effettua l’individuazione dei punti deboli e la funzionalità Scansione Intelligente per individuare password non adatte, componenti non sicure o sospette e software non aggiornati.

Per una protezione più completa dotata di Internet Security, filtri anti spam, firewall programmabili e altre funzionalità è possibile ricorrere alle versioni a pagamento Internet Security e Premier, entrambe in prova gratuita per trenta giorni.

Miglior antivirus gratis: AVG AntiVirus Free

Ottimo da utilizzare e semplice da installare AVG Antivirus Free è una pratica risposta alla necessità di avere a disposizione una protezione di base molto efficace. Infatti è uno dei miglior antivirus gratis che da sempre garantisce un’ottima protezione al nostro PC.

Il software si adatta bene ad ogni genere di dispositivo e grazie alla sua leggerezza nell’esecuzione si adatta molto bene ad hardware datato o con basse prestazioni computazionali.

Studiato per l’utente medio che necessita di un prodotto snello e facile da usare, AVG Antivirus è uno dei programmi gratis di protezione più diffusi grazie all’interfaccia grafica intuitiva e alla velocità con cui effettua le scansioni.

Il programma garantisce la protezione dalle principali minacce informatiche e ha a disposizione un database di virus, malware e spyware ampio e sempre aggiornato.

Le funzionalità avanzate come i firewall, il controllo delle reti, la gestione delle webcam incorporate al PC, l’estensione mobile per Android, la protezione completa per i dati bancari e delle carte di credito sono disponibili tramite le estensioni a pagamento.

Miglior antivirus gratis: Avira Free Security Suite

Per una protezione completa Avira Free Security Suite permette di avere una dotazione livello base di applicativi software molto efficace e performante. Si tratta di uno dei miglior antivirus gratis anche grazie alla sua interfaccia molto intuitiva ed alla portata di tutti.

Studiata per ogni tipologia di utente questa suite è dotata di un antivirus particolarmente leggero e potente, capace di fornire un’ottima protezione dai ransomware e dotato di un data base di minacce estremante vasto e aggiornato quotidianamente. In questo modo la protezione diventa real time e permette di avere sempre a disposizione una navigazione sicura grazie alla VPN gratuita e dispositivi sempre protetti con i servizi di sicurezza sempre nuovi e aggiornati.

Tra le diverse funzionalità presenti nella versione free sono molto utili la System SpeedUp per avere velocità di processamento dei dati sempre alte, la SafeSearch Plus per rilevare siti infetti o potenziali minacce negli elenchi delle pagine dei motori di ricerca, il SafeShopping per gli acquisti online sicuri e la PrivacyPal per individuare e risolvere i problemi di privacy.

Miglior antivirus gratis: Kaspersky Free Antivirus

Un’antivirus semplice e pratico da utilizzare è rappresentato da Kaspersky Free Antivirus, la versione base rilasciata dalla famosa azienda di programmazione software Kaspersky Lab, che rientra fra i miglior antivirus gratis con un posto d’onore.

Il programma garantisce la protezione completa da malware, phising, siti web potenzialmente pericolosi e virus. Molto utile durante la navigazione internet è capace di bloccare le minacce in rete senza rallentare la velocità della macchina e garantisce la protezione dei dati personali e delle informazioni sensibili.

Dalla versione base è possibile acquistare le estensioni per avere una protezione avanzata in ogni genere di situazione, la crittografia e il back up dei dati, la gestione avanzata delle password e l’uso multiplo su più dispositivi sia PC che mobili.

Miglior antivirus gratis: Comodo Free Antivirus

Semplice e facile da installare Comodo Free Antivirus è un software di protezione basato su tecnologie e pacchetti di sicurezza particolarmente sviluppati e oggetto di brevetto. Anche nella sua versione gratuita offre funzionalità molto avanzate che lo rendono uno dei miglior antivirus gratis.

Molto utile per l’uso quotidiano su sistemi operativi Windows, questo antivirus si distingue per la valida protezione contro le diverse minacce presenti in rete e per la funzionalità Spyware Scanner che effettua la scansione di malware, virus e ogni genere di codice intruso direttamente dai registri di sistema.

Il software prevede le funzionalità di Host Intrusion Prevention System (HIPS) per fermare le potenziali intrusioni e la tecnologia VirusScope per l’analisi approfondita dei file sospetti e del codice intruso. L’analisi dei malware viene effettuata in ambiente cloud così da garantire una quarantena efficace e un livello di sicurezza molto elevato.

La versione base free è espandibile con i moduli a pagamento.

Miglior antivirus a pagamento

Dopo avere visto i miglior antivirus gratis, scopriamo l’elenco dei miglior antivirus a pagamento attualmente disponibili sul mercato. Tenete conto del fatto che i miglior antivirus a pagamento offrono alcune funzionalità in più rispetto ai miglior antivirus gratis. Questo spesso viene ignorato e si commette l’errore di sottovalutare le varie funzionalità premium: se le hanno messe significa che servono! Ed ora senza indugiare oltre, vediamo i miglior antivirus a pagamento.

Miglior antivirus a pagamento: McAfee

L’azienda americana di prodotti per la sicurezza informatica McAfee, storica azienda che ha sempre prodotto software fra i miglior antivirus a pagamento, offre per il 2018 una serie di cinque pacchetti che permettono di avere una protezione professionale di alto livello a partire da un dispositivo fino ad una copertura illimitata multidispositivo.

Le diverse tecnologie permettono un controllo molto efficace durante la navigazione in rete e il download di diverse tipologie di file. La protezione si basa sui mini DAT locali che premettono una verifica preventiva degli eventuali file sospetti in fase in scaricamento e lettura completo di analisi delle firme e degli accessi al cloud. Tramite la scansione Real Protect e operazioni di behaviour analysis il pacchetto verifica in modo incrociato la potenziale pericolosità dei file riducendo al minimo le segnalazioni di falsi positivi. Il pacchetto McAfee Safe Connect permette il controllo sulle tipologie di reti utilizzate e garantisce una VPN perfettamente sicura in tema di privacy.

Viene anche fornito il servizio di assistenza h24/7gg, la compatibilità su dispositivi Mac, l’archiviazione cloud e il servizio di copertura su dispositivi mobili.

Miglior antivirus a pagamento: Norton Security

Symantec, la famosa azienda di software per la sicurezza informatica, presenta la serie di pacchetti standard, deluxe e premium appositamente studiati per una copertura d’eccellenza. La sua copertura a livello di opzioni diverse pone i suoi prodotti fra i miglior antivirus a pagamento (disponibile una versione di prova gratis).

I servizi permettono di proteggere con un unico abbonamento fino a 10 dispositivi con differenti sistemi operativi Windows, iOS e Android. I database sempre aggiornati permettono di avere a disposizione una copertura real time contro l’azione di malware, virus, ransomware e ogni genere di minaccia garantendo una protezione ottimale per dati riservati, personali, bancari, di carte di credito e di ogni tipologia di accesso a servizi dedicati online.

Sono anche forniti fino a 25 GB per il backup online in modalità cloud, servizi specializzati di protezione dedicata per la navigazione online e lo scan delle app android per verificarne l’efficacia e l’effettivo rischio in fase di download. Comprensivo nel pacchetto è anche il servizio di assistenza con operatore dedicato.

Miglior antivirus a pagamento: Bitdefender Antivirus

Per una protezione competa Bitdefender, offre uno dei miglior antivirus a pagamento (disponibile una versione di prova gratis). Infatti propone i pacchetti 2018 Antivirus Plus, Internet Security e Total Security. I prodotti garantiscono una protezione costante e sempre aggiornata a prezzi molto competitivi.

Il pacchetto total permette una copertura multidispositivo e multipiattaforma. Semplice da installare e molto versatile permette la navigazione in VPN e un’efficacia nell’individuare le criticità superiore alla media. L’uso di tecnologie multilivello per la rilevazione dei ransomware permette ai prodotti Bitdefender di avere un alto livello di efficacia e di garantire una protezione a 360 gradi grazie alla difesa dalle minacce avanzate e al controllo Safe Files.

(attualmente in offerta) Bitdefender Total Security 2021 | 5 dispositivi |1 anno | PC/MAC | IT Indipendentemente dalla versione indicata sul prodotto (2018, 2019, ecc.), non preoccuparti: HAI AUTOMATICAMENTE A DISPOSIZIONE L'ULTIMA VERSIONE durante l'installazione. Inoltre, finché il tuo abbonamento è attivo, riceverai gratuitamente tutti gli aggiornamenti e le nuove versioni delle nostre soluzioni.

Miglior antivirus a pagamento: ESET NOD32 Antivirus

L’azienda IT slovacca ESET propone per il 2018 la serie di prodotti NOD32 appositamente studiati per contrastare il fenomeno dei ransomware che stanno affliggendo sempre di più il mondo del web. Sicuramente uno dei miglior antivirus a pagamento (disponibile una versione di prova gratis) anche in virtù degli studi che ogni anno l’azienda effettua nel settore della sicurezza informatica.

La serie Antivirus, Internet Security e Smart Security Premium permette di scegliere il prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze di sicurezza informatica con un focus per i sistemi operativi Windows. La versione premium prevede una copertura completa dei dispositivi, il controllo delle transazioni bancarie e dei dati delle carte di credito, la gestione sicura delle password e la protezione dei dati personali attraverso la codifica delle cartelle. Il sistema di protezione è gestito in ambiente cloud grazie al sistema ESET LiveGrid e permette un controllo in piena sicurezza dei file potenzialmente infetti e una condivisione automatica delle informazioni tra tutti gli utenti al fine di avere data base perfettamente aggiornati.

In generale i prodotti sono caratterizzati da un notevole equilibrio tra usabilità, velocità e capacità approfondita di scansione.

(attualmente in offerta) ESET NOD32 Antivirus - aggiornamento licenza d'uso Controllo basato sul Cloud Scansioni più veloci grazie alla whitelist dei file sicuri fornita dal database di reputazione di ESET Live Grid. Aiuta a bloccare proattivamente i malware non conosciuti in base al loro comportamento o confrontandolo con sistema basato sul Cloud

Facciamo un riassunto!

Scopriamo l’elenco in breve dei miglior antivirus attualmente disponibili sul mercato.

Miglior antivirus gratis: la lista in breve

Avast Free Antivirus AVG AntiVirus Free Avira Free Security Suite Kaspersky Free Antivirus Comodo Free Antivirus

Miglior antivirus a pagamento: la lista in breve

McAfee Norton Security Bitdefender Antivirus ESET NOD32 Antivirus

La nostra guida ai miglior antivirus gratis e a pagamento termina qui. Per qualsiasi dubbio vi invitiamo ad utilizzare il box dei commenti qui sotto.