Come avere Crunchyroll gratis | Aprile 2023

In questa guida scopriremo come usufruire gratis della piattaforma Crunchyroll, e di come risparmiare qualcosa sull’abbonamento per averne i servizi illimitati

Prima di mostrarvi in che modo poter usufruire di Crunchyroll in maniera gratuita o risparmiando sull’abbonamento, andremo a vedere quali tipi di servizi offre. Per chi non lo conoscesse, Crunchyroll è un servizio streaming di video on demand, nato negli Stati Uniti d’America nel 2006 e di proprietà della Sony (qui per maggiori info sull’azienda). Il servizio mette a disposizione una vasta scelta di notizie e prodotti sul mondo dei manga, degli anime e di giochi giapponesi. Inoltre, Crunchyroll è considerato da molti utenti una tra le migliori piattaforme di streaming di serie TV e film. Alla pari con colossi come Netflix, Disney+ HBO Max e Prime Video.

Cos’è Crunchyroll e a che cosa serve

Come già anticipato, Crunchyroll è un servizio di streaming ormai di fama mondiale, basato sul mondo degli anime e manga giapponesi. Il servizio è accessibile liberamente da PC, tablet o smartphone (su tutti i sistemi operativi), e tramite abbonamento anche su Play Station, Xbox e Nintendo Wii. Molti contenuti presenti in piattaforma possono essere visualizzati in maniera gratuita a seconda del periodo di pubblicazione. Invece per molti altri prodotti, serve obbligatoriamente un abbonamento mensile. Ovviamente, a seconda del tipo di contratto di licenza, i prodotti in lista possono essere riservati agli utenti abbonati e possono essere resi disponibili solo in alcune parti del mondo.

Costi ed abbonamenti di Crunchyroll e versione gratis

La piattaforma streaming Crunchyroll permette la visione agli utenti dei propri contenuti in due modalità:

modalità free – Prevede una lista di titoli a disposizione dell’utente molto limitata, nonché le solite e fastidiosissime pubblicità;

– Prevede una lista di titoli a disposizione dell’utente molto limitata, nonché le solite e fastidiosissime pubblicità; modalità a pagamento – Tramite un abbonamento mensile gli utenti potranno usufruire di servizi illimitati, senza interruzioni pubblicitarie e con una vasta scelta di prodotti.

Inizialmente, la piattaforma Crunchyroll, permette un’accesso al proprio catalogo multimediale per un periodo limitato. Parliamo infatti di 14 giorni che compongono il periodo di valutazione del servizio streaming. Una volta terminato tale periodo, l’utente potrà:

Decidere di rimanere in modalità free – Quindi usufruire gratis dei servizi Crunchyroll, ma in maniera limitata (come descritto anticipatamente);

– Quindi usufruire gratis dei servizi Crunchyroll, ma in maniera limitata (come descritto anticipatamente); Oppure decidere di sottoscrivere il contratto d’abbonamento – Quindi usufruire dei servizi illimitati e senza pubblicità.

A seconda del tipo d’abbonamento scelto, ovviamente varierà anche il prezzo. Infatti, si potrà scegliere tra: abbonamento FAN al costo di 4,99 euro al mese, MEGA FAN (1 mese) a soli 6,49 euro e MEGA FAN (12 mesi) al prezzo di 64,99 euro all’anno.

Come avere Crunchyroll senza limiti risparmiando sull’abbonamento

Se non potete utilizzare questi metodi perché avete già usufruito del periodo gratuito di prova o non siete degli studenti, non preoccupatevi. Esiste infatti un modo alternativo per risparmiare qualche euro. Potrete infatti condividere l’account con altre persone e pagare così solo una parte dell’abbonamento, risparmiando qualcosina. Se non sapete come fare o non trovate nessuno disposto a farlo non demordete.

Esistono infatti molti servizi di questo tipo, come ad esempio GamsGo. Grazie a GamsGo è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Crunchyroll (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

E voi? Cosa ne pensate di questo favoloso metodo per risparmiare sull’abbonamento di Crunchyroll ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

