Migliori siti per acquistare Bitcoin | Giugno 2021

In un articolo precedente abbiamo visto come è possibile acquistare Bitcoin e altre criptovalute in totale sicurezza. In questa guida voglio illustrarvi quali sono i 10 migliori siti per acquistare Bitcoin

Come anticipato e come visto nell’articolo che parla dell’acquisto sicuro di Bitcoin, il metodo più sicuro per acquistare criptovalute è quello di rivolgersi a dei siti di cambio di valuta. Ma scegliere il migliore e più affidabile non è affar semplice! Molti hanno più vantaggi di altri e alcuni non sono sicuri a tal punto da potere lasciare sul conto troppo denaro (reale o digitale sempre di denaro si tratta). Ecco perché ho deciso di fornirvi una lista dei migliori siti per acquistare Bitcoin in totale sicurezza.

Note di questo mese

Il mercato delle valute digitali e non sottoposte alle leggi di mercato si fa sempre più forte. I migliori siti per acquistare Bitcoin che vi segnaliamo risultano i più validi e affidabili, non vi rimane che “buttarvi a pesce” nel mercato finanziario del futuro.

Come spiegato anche nell’articolo precedente, è molto consigliato l’utilizzo di un Wallet per depositare i vostri fondi. In quanto, più di una volta, siti anche dai grandi numeri sono falliti per una o l’altra ragione.

KeepKey: il vostro spazio privato Bitcoin Custodia a portafoglio con grande display OLED (256 × 64 3.12 ″).

Questo Wallet venduto da Amazon è uno dei più affidabili in commercio. Se deciderete di spostare cifre per voi importanti tra i migliori siti per acquistare Bitcoin vi consiglio vivamente di prendere in considerazione l’acquisto di tale oggetto.

Migliori siti per acquistare Bitcoin ecco i primi 10 in classifica

Per comprare i vostri Bitcoin in totale sicurezza vi consiglio di utilizzare uno dei siti riportati in classifica. Questi siti sono online da tempo e hanno resistito a molte crisi finanziarie di queste criptovalute. Molti altri siti sono stati chiusi, ma questi al momento offrono i migliori tassi di cambio e molte più certezze! Vi consigliamo inoltre la lettura di una guida sul come investire in Bitcoin.

Per valutare al meglio i siti che vi proponiamo terremo conto di tre grandi fattori: il costo delle commissioni, la sicurezza offerta dal sito e la reputazione che il sito stesso si è guadagnato durante il tempo in cui è stato online.

Ecco la classifica dei migliori 10 siti per acquistare Bitcoin

Questi erano i 10 migliori siti dove acquistare Bitcoin. Ovviamente esistono anche altre metodologie per poter acquistare criptovalute, se siete interessati all’argomento vi consiglio di dare un’occhiata alla guida che spiega come acquistare Bitcoin e altre criptovalute.

Appuntamento al prossimo mese!

Questa guida sarà aggiornata a cadenza mensile. Ricordate di investire tenendo conto dei rischi. Buona fortuna!