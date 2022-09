Come avere Amazon Prime Video gratis | Settembre 2022

In questa guida scopriremo come avere Amazon Prime Video gratis e come risparmiare qualcosa sull’abbonamento per vedere film e serie TV

Al giorno d’oggi i servizi di streaming hanno acquisito un’importanza quasi vitale. Chi di noi non ha mai visto una serie TV su Netflix o un film su Disney+? Proprio seguendo questa scia, l’azienda americana con sede a Seattle ha implementato il suo servizio nel corso degli anni che oggi vanta serie TV uniche come The Grand Tour, L’Uomo nell’Alto Castello e Gli Anelli del Potere. Oggi scopriremo come avere Amazon Prime Video gratis e come risparmiare qualcosina sugli abbonamenti annuale e mensile.

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo dei siti presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo. Sottolineiamo che il download di contenuti protetti da copyright è illegale, così come lo è lo streaming gratuito di siti on demand che prevedono un abbonamento: la pirateria è un reato.

Cos’è e cosa vedere su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, come ben saprete, è un servizio di video on demand dell’omonima società che permette di vedere serie TV e film previo abbonamento e permette anche l’acquisto o il noleggio di alcuni di essi. Tuttavia non è stato sempre così. Questo servizio ha visto la luce nell’ormai lontano settembre 2006 sotto il nome di Amazon Unbox. Nel corso degli anni ha subito molteplici variazioni, fino a diventare quello che oggi conosciamo come Prime Video.

Inizialmente questa piattaforma era disponibile solo negli Stati Uniti, ma dal 2016 la società l’ha resa disponibile in oltre 200 paesi, tra i quali la nostra Italia. Nel 2020 è stato implementato il Prime Video Store. Tramite questo servizio tutti gli utenti, anche quelli non registrati, potranno acquistare o noleggiare contenuti recenti e non solo. La piattaforma tuttavia non è solo un’immensa videoteca.

Da un paio d’anni gli amanti del calcio possono godere del grande spettacolo della UEFA Champions League grazie all’acquisizione dell’esclusiva assoluta di una partita del turno del mercoledì. La piattaforma infatti trasmetterà una partita in esclusiva ogni mercoledì per tutto l’arco temporale che va dai play-off alle semifinali. Inoltre, per il triennio 2021-2024, la società di Seattle ha acquistato i diritti anche della Supercoppa UEFA, la partita che vede schierate contro le vincitrici rispettive della Champions League e dell’Europa League.

Come avere Amazon Prime Video gratis

Avere Amazon Prime Video gratis è semplicissimo. Il servizio è disponibile, tramite abbonamento, al prezzo consigliato di 49,90 € l’anno oppure di 4,99 € al mese. Tuttavia, la società fornisce un periodo di prova gratuita pari a 30 giorni, quindi un mese, nel quale potrete visionare tutto il catalogo e decidere se proseguire l’abbonamento o meno. Per attivare la prova gratuita del servizio non dovrete far altro che collegarvi al seguente link.

Se siete nuovi clienti, una volta aperta la pagina non vi resterà che cliccare su “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”, creare il vostro account e inserire un metodo di pagamento riconosciuto dai sistemi della società. Una volta completati questi procedimenti potrete usufruire del servizio e, nel caso non siate soddisfatti, potrete disdire l’abbonamento prima del rinnovo. Questo vi permetterà comunque di visionare i contenuti fino al giorno della scadenza dell’abbonamento appena disdetto.

Come avere Prime Video gratis tramite Amazon Prime

Se invece siete già clienti Amazon, senza l’abbonamento Prime, tutto quello che dovrete fare sarà accedere con il vostro account. Qui avrete ben due opportunità. Potrete iscrivervi a Prime Video come descritto precedentemente, salvo il fatto che non vi sarà richiesto il metodo di pagamento, oppure potrete abbonarvi ad Amazon Prime. Anche per questo abbonamento è previsto un periodo di prova di 30 giorni.

Allo scadere di questo mese il costo di rinnovo è di 49,90 € l’anno o 4,99 € al mese. L’abbonamento ad Amazon Prime permette di avere numerosi vantaggi che includono: Prime Video, consegne veloci illimitate, Prime Music, Prime Reading, Prime Gaming, accesso anticipato alle offerte lampo e Amazon Photos. Per iscrivervi non dovrete far altro che seguire questo link e cliccare su “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni”. Una volta completati i passaggi potrete godervi le vostre serie TV preferite.

Se invece siete degli studenti potrete sfruttare il servizio Prime Student interamente dedicato agli universitari che vi farà risparmiare qualcosina in più. Avrete infatti fino a 90 giorni di prova gratuita, quindi due mesi in più di quello standard, e il costo di rinnovo sarà di soli 24,95 € l’anno o 2,49 € al mese. Per usufruire di queste agevolazioni dovrete collegarvi al seguente link, accedere con il vostro account e successivamente cliccare su “Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi”. Seguite i passaggi che vi compariranno a video e potrete sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento descritti nel paragrafo precedente.

Come risparmiare qualcosa sull’abbonamento

Se non potete utilizzare questi metodi perché avete già usufruito del periodo gratuito di 30 giorni o non siete degli studenti universitari, non preoccupatevi. Esiste infatti un modo alternativo per risparmiare qualche euro. Potrete infatti condividere l’account con altre persone e pagare così solo una parte dell’abbonamento, risparmiando qualcosina. Se non sapete come fare o non trovate nessuno disposto a farlo non demordete.

Esistono infatti molti servizi di questo tipo, come ad esempio GamsGo. Grazie a GamsGo è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento Prime Video (e non solo) condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.

Per questa guida su come avere Amazon Prime Video gratis è ormai tutto. Per non perdervi future guide e news relative all’universo cinematografico e non solo, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!

