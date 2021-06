Migliori siti scommesse: bonus e classifica | Giugno 2021

Migliori siti scommesse: un titolo importante per un articolo che mira a essere un faro nel mare delle offerte di betting online. Scegliere i migliori siti di scommesse non è cosa semplice, ecco perché intendo offrirvi un valido aiuto

Il brivido fa parte della natura umana. Per provare una sensazione di adrenalina ci tuffiamo da aerei in volo con il paracadute, ci lanciamo da un ponte attaccati a una corda elastica avvolta attorno alle caviglie, facciamo fuori pista sugli sci, sfrecciamo su bolidi a due o quattro ruote per provare quella sensazione unica.

Poi ci sono persone come me, un po’ più pantofolaie, che non disprezzano il brivido, ma che preferiscono non rischiare necessariamente l’osso del collo. Per questo genere di persone, il brivido più grande è quello di stare col fiato sospeso fino al novantesimo minuto di un match sportivo, sperando che il risultato non muti o si ribalti all’ultimo secondo! Anche con un rigore inesistente, non è importante, così come non è essenziale vincere quella schedina. Conta solo potersi vantare il giorno dopo, con amici e parenti, per aver preso il “2 fisso” di Inter-Sassuolo.

Migliori siti scommesse: qualche consiglio prima della classifica

Decretare una lista dei migliori siti scommesse non è così semplice come potrebbe sembrare! Sicuramente bisogna tener conto dei “bonus di benvenuto“, ma anche della grafica del sito e della sua interfaccia, semplice o non. Tuttavia, alla base di ognuno di essi, vi è un fattore che mette in ombra tutto il resto.

Nel mondo del web, di siti che si spacciano come migliori siti scommesse ve ne sono molti, ma non tutti hanno la certificazione AAMS necessaria. La certificazione di cui sto parlando è indubbiamente di gran lunga la prima cosa da cercare in un sito di scommesse, ancor prima di effettuare la registrazione.

Tale certificato è facilmente riconoscibile e deve essere sempre presente e ben visibile (per termini di legge) all’interno di ogni pagina del sito di scommesse. In genere, il logo di cui sto parlando (che vedete nella foto sovrastante) è in coda alla pagina dove si trovano i termini e le diciture obbligatorie, come, per esempio, il divieto di gioco d’azzardo per i minori di anni diciotto.

Migliori siti scommesse: sicurezza sì, ma spazio al divertimento!

Dopo aver espletato i nostri doveri morali, possiamo ora far spazio alle motivazioni più affini al divertimento e all’ipotetico guadagno.

Molti siti offrono specchietti per le allodole! Per esempio, viene promesso di ricevere il doppio del denaro versato con il primo accredito sul conto di gioco. Quello che spesso non viene detto, però, è che quel denaro aggiuntivo non potrà per nessuna motivazione essere prelevato! Mi spiego meglio: se decidete di versare come primo accredito sul vostro conto gioco 50 euro, ne riceverete sì il doppio, ma qualora vinceste subito non potrete prelevare, altrimenti il bonus svanirà. Questo era solo un piccolo esempio, uno dei tanti modi che alcuni siti usano per trarvi in inganno.

In questa classifica dedicata ai migliori siti scommesse vi fornirò un elenco di siti certificati che offrono una serie di bonus di benvenuto di tutto rispetto e che vi permetteranno di scommettere, in tutta tranquillità, sui campionati più disparati.

Migliori siti scommesse: i bonus di benvenuto

Un altro aspetto da considerare prima di scegliere a quale piattaforma di betting iscriversi, è valutare la convenienza delle offerte che prendono il nome di “Bonus di Benvenuto“. Il bonus di benvenuto altro non è che un incentivo, che può essere erogato sotto forma di credito aggiuntivo o particolari moltiplicatori per un dato periodo di tempo, dedicato agli utenti che si iscrivono per la prima volta ad una piattaforma di scommesse. Queste offerte variano di mese in mese e sarà la prima cosa che vederete spuntare sulla home dei migliori siti scommesse che vi abbiamo elencato di seguito.

Il consiglio è quello di prendere nota di tutte le offerte di benvenuto ed inserirle nella bilancia dei pro e dei contro che vi guiderà alla scelta della piattaforma di betting che più si avvicina ai vostri bisogni.

Migliori siti scommesse: la classifica dei primi 10

Siamo dunque arrivati alla classifica dei migliori siti scommesse. I siti che troverete in questa lista sono ovviamente detentori dei valori descritti in precedenza.

PS: per seguire le vostre puntate vi invito a prendere visione della nostra guida ai migliori siti streaming calcio.

Aggiornamenti bonus di benvenuto al mese corrente

Come ogni 30 giorni, abbiamo testato tutti i collegamenti contenuti nel nostro articolo e abbiamo sostituito (nel caso ve ne fosse stato bisogno) quelli non validi! La classifica è quindi aggiornata anche per questo mese.

Bet 365 – fino a 100 euro di Bonus Benvenuto

Sisal Matchpoint – fino a 225 euro di Bonus Benvenuto

Snai – fino a 200 euro di Bonus Benvenuto

Better – fino a 50 euro di Bonus Benvenuto

Bwin – fino a 200 euro di Bonus Benvenuto

Betfair – fino a 100 euro di Bonus Benvenuto

William Hill – fino a 100 euro di Bonus Benvenuto

Eurobet – fino a 200 euro di Bonus Benvenuto

888Sport – fino a 100 euro di Bonus Benvenuto

Unibet – fino a 75 euro di Bonus Benvenuto

Appuntamento al prossimo mese!

Queste erano le nostre scelte riguardo ai migliori siti scommesse. Ovviamente, se ne conoscete altri, potete elencarli tramite il box dei commenti collocato qua in fondo. Vi invitiamo anche a dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori casinò online.

Migliori siti scommesse? Sì, ma ricordate di giocare responsabilmente!

