I peggiori giochi della saga di Assassin’s Creed

Anche la saga della Ubisoft non è infallibile e, nel corso degli anni, è capitato di rapportarsi ad alcuni titoli sbagliati, tanto per narrazioni quanto per aspetti tecnici

La saga di Assassin’s Creed è una delle più importanti che si siano mai distinte nel mercato videoludico e, per questo motivo, tantissimi videogiocatori hanno iniziato a rapportarsi ai videogames proprio con questo titolo, molto spesso ben pubblicizzato e, soprattutto, in grado di venire incontro alle esigenze di numerosi amanti di giochi stealth, action RPG e tanto altro ancora. Per questo motivo, guardando alle forme di divertimento più pure che possono essere sottolineate nell’ambito del gioco online e offline, se un bonus gratis senza deposito invoglia sempre a giocare nei casino online, si può dire che gli Assassin’s Creed sono stati il trampolino di lancio di numerosi giocatori.

Tuttavia, anche la saga della Ubisoft non è infallibile e, nel corso degli anni, è capitato di rapportarsi ad alcuni titoli sbagliati, tanto per narrazioni quanto per aspetti tecnici che hanno portato, purtroppo, ad un insuccesso da parte del titolo. In attesa di scoprire il tanto atteso ritorno alle meccaniche tradizionali degli AC, con Assassin’s Creed: Mirage, è bene guardarsi indietro e scoprire quali sono i peggiori giochi della saga videoludica in questione.

Assassin’s Creed Syndicate

Il primo dei peggiori giochi della saga di Assassin’s Creed, purtroppo per gli amanti della cultura britannica, è Assassin’s Creed Syndacate. Il titolo, che permette di confrontarsi con i fratelli Frye ben poco caratterizzati in quanto a personalità e carattere, si riassume in una serie di espedienti, missioni e attività sempre uguali, oltre che molto noiose e ben poco interessanti. La Londra vittoriana rappresentata è una delle mappe più piccole di sempre nella saga, con pochissimi chilometri quadrati in cui è possibile spostarsi e, soprattutto, con un assetto della città (che viene suddiviso in quartieri con zone di influenza templari) molto standard. Per di più, il gioco prevede una serie di missioni ben poco caratterizzate, anche quando ci si confronta con alcuni personaggi come Dickens e Marx.

Assassin’s Creed Rogue

Se l’introduzione della componente dei pirati, in Assassin’s Creed Black Flag, aveva generato diverse polemiche tra i giocatori, che hanno spesso contestato un impianto videoludico molto simile a quello di Sea of Thieves, si può dire che Rogue è stato il titolo sicuramente più polemizzato, a suo tempo, a seguito dell’uscita. Poco più di uno spin-off, soprattutto dal punto di vista narrativo, Assassin’s Creed Rogue si basa su un’idea sicuramente molto intelligente ma che, in quanto a sviluppo, non può dirsi certamente riuscita: vestire i panni del templare. Strutturalmente parlando, si tratta di un gioco sulla falsa riga del precedente, che può attrarre sicuramente ben poco per le sue caratteristiche.

Assassin’s Creed Unity

Una buona storia, pensata sull’onda della rivoluzione francese e delle società segrete negli anni del terrore, che viene sprecata nonostante un potenziale sicuramente molto importante. Le polemiche e le contestazioni che ci sono state, nel corso degli anni, per quanto riguarda Assassin’s Creed Unity non possono certo essere dimenticate, soprattutto a causa di motivazioni sentite e tutt’altro che sbagliate (o sovrabbondanti) da parte dei videogiocatori. Bug, errori grafici, orrori tecnici e tanti altri problemi che sono stati risolti soltanto con aggiustamenti successivi del gioco, con un day one che fu praticamente disastroso per il titolo.

Assassins’s Creed Valhalla

Il motivo per cui Assassins’ Creed ha deciso di ritornare agli antichi fasti, con Mirage, è rappresentato da Assassins’ Creed Valhalla, che arriva a seguito di una tradizione di action RPG che ormai avevano snaturato completamente il titolo e la saga stessa. Valhalla è un gioco che si presenta come sontuoso e monumentale per la sua mappa, ma che non attira mai non tanto per errori reali, quanto più per una concezione del titolo che è quanto di più lontano possibile dalla cultura degli assassini.