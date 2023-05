Assassin’s Creed Mirage: presunto leak della data di uscita

Non è un miraggio, o forse sì: è “uscita” la data di rilascio di Assassin’s Creed Mirage, a patto che il leak in questione sia attendibile!

Dopo i molteplici posticipi in merito, Assassin’s Creed Mirage potrebbe avere una data di uscita, e usiamo a malincuore il condizionale perché c’è ancora di mezzo un ultimo ostacolo: la possibilità che il leak sia poco attendibile. Dobbiamo ringraziare uno youtuber d’oltralpe (appropriatamente, visto il retaggio francese della saga), ovvero j0nathan, che si è dimostrato affidabile in passato con il publisher parigino. Dopo molte voci di corridoio dimostratesi vere sul conto di Ubisoft, dunque, è possibile che l’attesa per l’ultimogenito della serie assassina sia più breve del previsto. Sarebbe “la morte sua”, insomma.

Il leak che non ti aspetti: la possibile data di uscita di Assassin’s Creed Mirage

Come riportato dalla stampa estera, j0nathan ha asserito che “se tutto va secondo i piani” la data di uscita dovrebbe essere fissata per il 12 ottobre, sempre che (di nuovo) il leak di Assassin’s Creed Mirage sia attendibile. In caso contrario, il posticipo pronosticato si limita a un solo mese, portando dunque il titolo ad uscire a novembre. Comunque, lo youtuber dichiara il mese in questione come “ritardo massimo”. L’indiscrezione è in buona compagnia: l’annuncio ufficiale più recente per quanto riguarda il franchise consiste in un incremento del 40% del personale al lavoro sulla saga.

“Tutto è lecito” secondo il credo degli assassini, ma sul fatto che “nulla sia vero” abbiamo dei dubbi viste le recenti notizie circa un posticipo all’ultimo trimestre dell’anno (non fiscale) per Mirage. Nel suo video, j0nathan ha dichiarato che il gameplay del gioco offrirà la medesima cornucopia di gadget a disposizione del giocatore già vista in Assassin’s Creed Origins. Lo stesso vale per l’albero delle abilità, sebbene ridimensionato. La buona notizia è che è un ritorno alle origini anche in fatto di gameplay: pochi obiettivi (quattro), con indagini su ciascuno prima di colpire. La cattiva è che il parkour verrà meno. Il gioco sarà più ridotto, dopo essere stato concepito come DLC per Valhalla.

Ora sta a voi dirci la vostra: che idea vi siete fatti del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.