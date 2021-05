Giochi gratis: ecco i titoli di Maggio 2021 per ogni piattaforma

In questo nuovo articolo vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti a Maggio dai vari servizi ad abbonamento mensile e non solo

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica mensile dedicata ai videogiochi disponibili gratuitamente. Ogni mese, grazie ad alcuni servizi ad abbonamento e alle iniziative delle compagnie, vengono regalati davvero tantissimi titoli.

Con tutti questi videogiochi gratuiti però c’è sempre il rischio di non riuscire a riscattarne in tempo qualcuno. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, in cui vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti a maggio dai vari servizi ad abbonamento mensile e non solo.

Sempre all’erta

Molti dei giochi di cui vi parleremo in questo articolo saranno gratis per tutto maggio, ma altri invece solamente durante un determinato periodo. Per questo motivo vi consigliamo di riscattare i titoli che vi interessano il prima possibile, così da evitare situazioni spiacevoli.

Inoltre vi ricordiamo ancora una volta che per scaricare la maggior parte dei giochi gratuiti di cui vi parleremo dovrete disporre del giusto abbonamento. Per fortuna però molti di questi servizi dispongono di un periodo di prova gratuito che in alcuni casi potrete utilizzare per riscattare i giochi che vi interessano.

PlayStation Plus – I giochi gratis di Maggio 2021

Iniziamo come sempre la nostra lista con il PlayStation Plus, il servizio ad abbonamento di Sony. Come ormai ben saprete, il PlayStation Plus offre molti vantaggi, come la possibilità di giocare online su PS4/PS5 e di caricare i salvataggi in cloud, ma permette anche di riscattare tre titoli gratuiti al mese. Ecco i giochi gratis disponibili a maggio con il servizio:

Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5)

Stranded Deep

Battlefield V

Questa volta Sony ha deciso di offrire ai suoi abbonati titoli che si adattano davvero a tutti i gusti. Gli amanti degli FPS ad esempio potranno divertirsi con Battlefield V, l’ultimo capitolo dell’iconico sparatutto di DICE. Se invece preferite giochi meno competitivi potrete buttarvi su Stranded Deep, un survival dove vestirete i panni di un naufrago disperso nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico. I fortunati possessori di una PS5 invece potranno divertirsi con Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Questo adrenalinico gioco di corse automobilistiche arcade vi permetterà di partecipare a spettacolari gare dove, grazie all’avanzato motore fisico del titolo, gli incidenti vi lasceranno davvero a bocca aperta.

Xbox Live Gold – I giochi gratis di Maggio 2021

Adesso tocca all’Xbox Live Gold, la controparte Microsoft del PlayStation Plus. I giochi di cui vi parleremo fanno parte del programma Games with Gold e vengono aggiornati con cadenza mensile. Fate attenzione però, perché alcuni di questi titoli saranno disponibili solamente per alcune piattaforme e durante periodi specifici. Ecco la lista dei Games with Gold affiancata dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili:

LEGO Batman The Videogame (dall’1 al 15 maggio per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S)

(dall’1 al 15 maggio per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S) Armello (dall’1 al 31 maggio per Xbox One e Xbox Series X | S)

(dall’1 al 31 maggio per Xbox One e Xbox Series X | S) Tropico 4 (dal 16 al 31 maggio per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S)

(dal 16 al 31 maggio per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S) Dungeons 3 (dal 16 maggio al 15 giugno per Xbox One e Xbox Series X | S)

Nonostante la maggior parte dei giochi presenti nella lista siano molto vecchi, questo mese Microsoft ha offerto agli abbonati dei titoli davvero molto interessanti. Abbiamo ad esempio LEGO Batman The Videogame, un titolo molto divertente e molto amato da tutti i fan dei giochi LEGO. Inoltre, se siete degli amanti degli strategici e dei gestionali, questo mese avrete davvero tanto con cui divertirvi dato che potrete riscattare Dungeons 3, Tropico 4 e Armello, tre ottimi esponenti di questi generi.

Xbox Game Pass – I giochi gratis di Maggio 2021

Restiamo ancora in casa Microsoft per parlare dell’Xbox Game Pass. Al momento il parco titoli del servizio è davvero molto ampio e, con cadenza mensile, si arricchisce con nuovi giochi. Di solito ogni mese arrivano diversi titoli di qualità e anche questa volta la compagnia non è stata da meno. Ecco la lista dei nuovi giochi gratis aggiunti al servizio a maggio affiancati dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili:

Dragon Quest Builders 2 (disponibile dal 4 maggio per console e PC)

(disponibile dal 4 maggio per console e PC) FIFA 21 (disponibile dal 6 maggio per console e PC)

(disponibile dal 6 maggio per console e PC) Outlast 2 (disponibile dal 6 maggio per console, PC e cloud)

(disponibile dal 6 maggio per console, PC e cloud) Steep (disponibile dal 6 maggio per console e cloud)

(disponibile dal 6 maggio per console e cloud) Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (dal 13 maggio per console e PC)

(dal 13 maggio per console e PC) Just Cause 4: Reloaded (disponibile dal 13 maggio per console, PC e cloud)

(disponibile dal 13 maggio per console, PC e cloud) Psychonauts (disponibile dal 13 maggio per console, PC e cloud)

(disponibile dal 13 maggio per console, PC e cloud) Remnant: From the Ashes (disponibile dal 13 maggio per PC)

(disponibile dal 13 maggio per PC) Red Dead Redemption Online (disponibile dal 13 maggio per console e cloud)

Anche questa volta Microsoft si è superata, offrendo ai suoi abbonati titoli davvero ottimi. Nella lista sono presenti diversi giochi davvero ottimi come Psychonauts, Outlast 2 e Steep, ma ovviamente a spiccare maggiormente è Red Dead Redemption Online. L’ultimo capolavoro di Rockstar Games ha riscosso un successo strepitoso sia tra la critica che tra i videogiocatori e ora tutti gli abbonati all’Xbox Game Pass potranno provare la sua componente multigiocatore.

PlayStation Now – I giochi gratis di Maggio 2021

Passiamo ora in ambito cloud gaming con il PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming creato da Sony. Al momento il PlayStation Now vanta un parco titoli davvero ampio e ogni mese si arricchisce sempre con tante novità. Inoltre, la maggior parte dei giochi disponibili per PS4 possono essere anche scaricati, offrendo così la possibilità di giocarli anche a chi non dispone di un’ottima connessione. Ecco la lista dei giochi gratis aggiunti al servizio a maggio:

Nioh

Jump Force

Streets of Rage 4

A maggio il PlayStation Now offre a tutti gli abbonati diversi titoli di qualità. I fan dei soulslike ad esempio apprezzeranno sicuramente Nioh, il pluripremiato action RPG del Team Ninja. Gli amanti dei picchiaduro e dei manga invece potrebbero apprezzare Jump Force, titolo in cui potrete combattere con alcuni dei personaggi più famosi del mondo dei fumetti giapponesi. Se invece preferite qualcosa di più old school amerete sicuramente Streets of Rage 4, uno dei migliori picchiaduro a scorrimento moderni sulla piazza.

Google Stadia Pro – I giochi gratis di Maggio 2021

Parliamo ora di Stadia, la piattaforma di gaming in streaming targata Google. Nonostante non sia necessario un abbonamento per utilizzare Stadia, con l’abbonamento pro potrete disporre di ulteriori vantaggi, inclusi tanti nuovi titoli ogni mese. I nuovi giochi gratis disponibili a maggio sono:

Trine 4: The Nightmare Prince

Hotline Miami 2 Wrong Number

Floor Kids

Anche questa volta l’offerta di Google risulta abbastanza valida. Trine 4 è il quarto capitolo della nota serie di puzzle platform in cui i giocatori devono controllare tre personaggi per superare diversi enigmi. Floor Kids invece è un gioco musicale a tema breakdance interamente disegnato a mano con uno stile davvero particolare. Infine siamo certi che non servano presentazioni per Hotline Miami 2, l’eccezionale arcade colmo di violenza e scenari vaporwave che venne acclamato al suo lancio nel 2015.

Humble Choice – I giochi gratis di Maggio 2021

Andiamo ora a vedere che titoli ci vengono offerti questo mese dal servizio Humble Choice di Humble Bundle. Gli abbonati a questo servizio hanno la possibilità di riscattare ogni mese, a seconda del tipo di abbonamento, 3 oppure 9 giochi. Inoltre come al solito avrete anche accesso a un’enorme raccolta di titoli senza DRM che potrete scaricare e giocare per sempre. Ecco i giochi gratis disponibili a maggio:

Metro Exodus

Darksiders Genesis

Hellpoint

Cook, serve, delicious! 3

Levelhead

Fury Unleashed

Size Matters

Morkredd

Relicta

Retimed

Family Man

Vane

Fra le scelte di questo mese sono presenti diversi titoli molto interessanti. Nello specifico noi vi consigliamo di prendere in considerazione Darksiders Genesis, Metro Exodus, Hellpoint e Levelhead. Inoltre, se cercate qualcosa da giocare in cooperativa, potreste essere interessati anche a Morkredd.

Twitch Prime – I giochi gratis di Maggio 2021

Concludiamo infine il nostro articolo come di consueto con i titoli di Twitch Prime, il servizio ad abbonamento di Amazon. Di solito la piattaforma offre sempre molti giochi gratis e anche a maggio non siamo rimasti delusi dalla quantità. Ecco gli 8 giochi disponibili gratuitamente con l’abbonamento di questo mese:

Iris and the Giant

Healer’s Quest

Beholder

Edgar Bokbok in Boulzac

The Blind Prophet

Yoku’s Island Express

Figment

A Blind Legend

Questo mese Twitch ha messo a disposizione un gran numero di titoli e fra loro ne sono presenti alcuni davvero molto particolari. Abbiamo ad esempio Beholder, un gioco distopico in cui vestirete i panni di una spia che vive all’interno di un condominio e che deve raccogliere informazioni dettagliate sui suoi vicini. Molto interessante anche The Blind Prophet, un’avventura grafica che vanta uno stile artistico davvero eccezionale. Il titolo più particolare di tutti però è certamente A Blind Legend, un gioco basato esclusivamente sull’audio.

Ricordatevi di Epic Games!

Grazie a questo articolo ora sapete dove trovare con facilità la maggior parte dei giochi gratis disponibili a maggio. La nostra guida si conclude qui ma, se siete interessati ad ottenere davvero tutti i giochi gratuiti del mese, non dimenticatevi di controllare l’Epic Games Store ogni giovedì. Per fortuna potete rimanere aggiornati su tutti i titoli offerti da questo store grazie ai tanti articoli dedicati presenti sul nostro sito.

