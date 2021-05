Stranger Things 4: l’inquietante trailer della nuova stagione

L’attesa è finita: finalmente la piattaforma streaming Netflix ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Stranger Things 4

L’uscita della quarta attesissima stagione di Stranger Things, una delle serie di punta della piattaforma streaming Netflix, si avvicina sempre di più. Stando a quanto dichiarato da Finn Wolfhard dovremo attendere il 2022, ma finalmente è arrivata anche una gioia per tutti i fan.

Ieri su Twitter gli sceneggiatori scrivevano: “l’Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a nuovo avviso, torneremo domani”. Un misterioso teaser annunciava che avremmo potuto gustarci le prime immagini della nuova stagione alle ore 15:00 in punto del 6 maggio. E infatti Netflix ha proprio ieri distribuito il primo trailer ufficiale di Stranger Things 4.

Stranger Things 4: l’attesissimo trailer ufficiale

L’attesa è tanta, perciò non perdiamoci in chiacchiere. Ecco qua, per tutti voi amanti delle avventure in quel di Hawkins e del Sottosopra, il trailer di Stranger Things 4:

Stranger Things 4 è attualmente ancora in fase di riprese, per la precisione ad Atlanta, in Georgia. Le notizie trapelate a proposito della trama sono davvero poche, ma sappiamo che la narrazione riprenderà dove ci eravamo lasciati al termine della terza stagione. In particolare siamo curiosissimi di sapere cosa accadrà allo sceriffo Hopper, creduto morto ma che noi spettatori abbiamo lasciato in un campo di prigionia russo. Il trailer sembra presagire un ritorno, quello del dottor Martin Brenner (interpretato da Matthew Modine), scienziato del laboratorio segreto nel quale era tenuta prigioniera Undici.

Come tutti ormai sappiamo, la serie creata dai fratelli Matt e Ross Duffer per Netflix è ambientata negli anni Ottanta ad Hawkins, in Indiana. Qui vediamo le avventure di un gruppo di ragazzini amici per la pelle alle prese con una serie di inquietanti fenomeni paranormali, soprattutto dopo l’incontro con la “bizzarra” Undici. La serie è interpretata da Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke e Levon Thurman-Hawke.

Vi è piaciuto il trailer di Stranger Things 4? Siete curiosi? Fatecelo sapere con un commento e continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news dedicate al mondo del cinema e delle serie TV!