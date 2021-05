The Amusement Park: il trailer del film perduto di George A. Romero

Dopo quasi 40 anni, Shudder ha condiviso il trailer di The Amusement Park, film per la televisione di George A. Romero mai distribuito

Abbiamo dovuto aspettare quasi quarant’anni, ma finalmente il film rimasto a lungo inedito di George A. Romero vedrà la luce.

Era il 1973 quando il regista di culto venne incaricato dalla Società Luterana degli Stati Uniti di girare un film per la televisione che denunciasse il problema degli abusi sugli anziani. Il guaio fu che quando la Società Luterana vide i 52 minuti di The Amusement Park si rifiutò di farlo uscire, a causa dei violenti attacchi contro la società americana dell’epoca. Il film sparì allora dalla circolazione e non venne mai distribuito.

Forse per allora era “troppo”, ma fortunatamente tre anni fa, nel 2018, The Amusement Park è stato recuperato da Daniel Kraus (collaboratore di Guillermo Del Toro) e restaurato in 4K da IndieCollect.

The Amusement Park: il trailer del film di George A. Romero

Il “parco di divertimenti” di George A. Romero si prepara a debuttare a giugno negli Stati Uniti, in esclusiva sulla piattaforma streaming dedicata agli amanti dell’horror Shudder. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito il trailer ufficiale appena rilasciato dalla piattaforma:

La sinossi ufficiale recita:

Un anziano gentiluomo (Lincoln Maazel) va a trascorrere quello che crede essere un giorno come un altro in un parco di divertimenti, per ritrovarsi invece nel bel mezzo di un incubo infernale. Girato da George A. Romero tra La notte dei morti viventi e Zombi, The Amusement Park è una cupa e angosciante allegoria nella quale le attrazioni e le distrazioni del parco di divertimento rappresentano i tanti abusi che gli anziani devono subire nella società.

Chi ha già avuto la fortuna di vederlo lo descrive come il film più terrificante all’interno della filmografia di Romero. Lo stesso Daniel Kraus ha dichiarato che si tratta del film “più apertamente terrificante, profondamente disturbante nella sua forma e nel suo contenuto” e che “nella sua lunga carriera di critico delle istituzioni americane, Romero non era mai stato così spietato.” Un altro storico del cinema, Tony Williams, dichiarò all’epoca che “il film è troppo potente per la società americana, deve rimanere chiuso a chiave e non vedere mai la luce del giorno.”

Motivo in più per sperare che presto possa arrivare anche da noi qua in Italia! Cosa ne pensate? Lasciateci un commento e continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!