Xbox: annunciata la partnership con Epic Games

Il team di Epic Games e quello di Xbox, due tra le più note realtà del gaming contemporaneo, hanno appena stretto una partnership davvero niente male per i giocatori

Nella giornata del 6 maggio Xbox (uno dei volti di Microsoft) ed Epic Games (il team dietro a titoli come Gears of War e Fortnite) hanno annunciato una partnership nuova di zecca che consentirà ulteriori modi ai giocatori di fruire dei loro titoli preferiti. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Xbox ed Epic Games: qua la mano (su Fornite e non solo)!

La partnership tra Xbox ed Epic Games consentirà dunque ai giocatori di Fornite di accedere al contenuto su una selezione di dispositivi abilitati per i browser attraverso il Cloud Gaming (Beta), senza il bisogno di un abbonamento al ben noto Game Pass.

A partire dal 6 maggio, infatti, i tantissimi fan di Fortnite sparpagliati per tutto il mondo potranno giocare ovunque e su qualunque dispositivo con il solo bisogno di un Microsoft Account e di un device abilitato per i browser (tra cui smartphone o tablet iOS, iPadOS, Android o PC Windows con accesso ad Internet). Quindi davvero niente male per gli amanti del noto battle royale, ma aspettate perché non è finita qui!

Contestualmente all’annuncio, infatti, il team della famosa console di casa Microsoft ha poi rilasciato alcuni dettagli sulla crescita e sull’evoluzione del cloud gaming e sulle sue prestazioni. Maggiori dettagli sono disponibili sul blog post dedicato, a cura di Catherine Gluckstein.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere come andrà avanti tale collaborazione, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!