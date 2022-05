Fortnite: la prossima skin di Star Wars potrebbe essere Obi-Wan

“Che la Fortnite sia con voi”: Obi-Wan potrebbe essere la nuova skin in arrivo dalla Galassia lontana lontana di Star Wars, stando a un leak

I primi di maggio, da qualche anno, portano con sé la settimana di Star Wars: è più che naturale rivedere le skin dalla Galassia nel negozio oggetti di Fortnite, ma secondo l’ultimo leak il prossimo a finire sull’Isola sarà nientemeno che Obi-Wan Kenobi. La cosa non ci sorprende particolarmente a fronte dell’arrivo dell’omonima serie su Disney+ questo mese, ma in ogni caso HYPEX (la sempre affidabile fonte quando si tratta del battle royale) ha pubblicato un’immagine che lascia ben poco spazio ai dubbi. E se ci conoscete bene, avrete già intuito che abbiamo incluso il tweet qui sotto.

La skin di Obi-Wan: un secondo matrimonio tra Fortnite e Star Wars?

In realtà, sebbene a scaglioni, di skin da Star Wars nel negozio oggetti di Fortnite ne sono arrivate parecchie: quella di Obi-Wan sarebbe solo (o Solo… scusate) l’ultima di tante. Anche nel Pass Battaglia, in passato, abbiamo visto il Mandaloriano come gradito ospite. Ora, insieme alle tante armi speciali ispirate all’universo cosmico degli Skywalker, abbiamo la possibilità di rivedere il maestro Jedi. Il che ben si sposa con la varietà di spade laser presente nel gioco: una di esse, infatti, è proprio quella di Obi-Wan. E ben presto il legittimo proprietario potrà tornare a brandirla.

NEW STAR WARS SKIN TEASER!! pic.twitter.com/ZQa4SUPxJU — HYPEX (@HYPEX) May 3, 2022

Il crocevia multiversale di Epic Games (che, con tempismo impeccabile, in questa stagione ha coinvolto pure il Dottor Strange) è inoltre nel pieno della sua trama originale. Ricordiamo infatti che, dopo l’ultimo aggiornamento, la feroce battaglia tra i Sette e l’Ordine Immaginario si è spostata sul teatro degli scontri più concitati, Pinnacoli Pendenti. In quanto al cosmo targato Disney, la serie di Obi-Wan è prevista il 27 maggio su Disney+ con i primi due episodi. L’universo di Star Wars sarà pure “lontano lontano”, ma l’impero del Topo (e non solo) di certo sta lavorando sodo per espanderlo.

