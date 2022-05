Motorola Moto E32: disponibile in Italia

Motorola ha lanciato in Italia il suo nuovo Moto E32, device di fascia medio-bassa con schermo da 6,5″ con risoluzione HD+ e SoC Unisoc T606 supportato da 4GB di memoria RAM. Vediamolo più nel dettaglio

Disponibile da pochissimo sul sito ufficiale italiano, il nuovo Motorola Moto E32 è uno smartphone dal design semplice dotato di un processore Unisoc T606 coadiuvato da 4GB di RAM e soli 64GB di memoria ROM, per fortuna espandibile fino ad 1TB tramite scheda MicroSD. Il pannello frontale è un LCD da 6,5″ con risoluzione HD+ che ospita nella parte superiore superiore la fotocamera frontale da 8MP. Sottolineiamo da subito che il SoC non supporta le reti di ultima generazione 5G ed è assente anche il modulo per i pagamenti contactless NFC. Poco male però, visto anche il prezzo di vendita di soli 179,90€.

Motorola Moto E32: scheda tecnica

All’interno del device trovano posto:

Display: LCD da 6,5″ HD+ (1600x720p), refresh rate a 90Hz, rapporto schermo-scocca 93,6% ;

; CPU: Unisoc T606, cpu octa-core 2xA75 + 6xA55 ;

; GPU: Mali-G57 da 650MHz ;

; RAM: 4GB ;

; ROM: 64GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD (max 1TB);

per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD (max 1TB); Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 16MP + obiettivo di profondità da 2MP + sensore macro da 2MP ;

+ obiettivo di profondità da + sensore macro da ; Fotocamera anteriore: 8MP , f/2,0;

, f/2,0; Connettività: LTE, Dual SIM (2 nano SIM + 1 microSD), Bluetooth 5.0. Wi-Fi 802.11 b/g/n | 2,4 GHz, GPS/AGPS/LTEPP/SUPL/GLONASS/Galileo, usb type-c (usb 2.0), lettore di impronte digitali laterale e jack audio da 3,5mm ;

; Batteria: 5000mAh con ricarica rapida a 18W ;

con ricarica rapida a ; Dimensioni: 163,95 x 74,94 x 8,49mm ;

; Peso: 184g ;

; Colori: Slate Gray e Misty Silver ;

; OS: Android 11 ;

; Prezzo: 179,90€

Motorola Moto E32: analisi

L’enorme schermo LCD da 6,5″ consentirà una appagante visione di contenuti video grazie ai colori intensi offerti da questa tipologia di pannello. Non essendo un OLED, però, non godrà dei neri “assoluti”. Peccato anche per la risoluzione che si ferma all’HD, probabilmente per mantenere basso il prezzo finale. In merito alle performance nude e crude, il chipset Unisoc T606 insieme ai soli 4GB di memoria RAM non potrà certo fare miracoli. È un device in grado di gestire le operazioni più leggere, e volendo, anche qualche videogame non troppo esoso in termini computazionali.

Il comparto fotografico posteriore si compone di soli 3 obiettivi e regalerà scatti di sufficiente qualità grazie al sensore principale da 16MP. La fotocamera frontale è da 8MP, abbastanza per offrire una qualità decente durante le videochiamate. In merito all’autonomia, la batteria da 5000mAh assicurerà un’autonomia di circa 2 giorni con un utilizzo ponderato. Il sistema operativo che lo muove è Android 11.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone medio gamma di Motorola? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTubee restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!