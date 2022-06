God of War Ragnarok: uscita prevista a novembre?

God of War Ragnarok, in base all’ultima voce di corridoio, sarebbe pronto per un’uscita nel corso del mese di novembre 2022

L’attesissimo God of War Ragnarok è previsto per un uscita a novembre 2022, almeno secondo tre persone che hanno familiarità con lo sviluppo del gioco. Il rumor smentirebbe le altre voci di questa settimana secondo cui la release era slittata al 2023. Il publisher Sony Group Corp. dovrebbe annunciare la data di uscita entro la fine del mese corrente, hanno riferito due delle persone intervistate. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

God of War Ragnarök: l’uscita sarà a novembre o il gioco sarà nuovamente posticipato?

God of War Ragnarok, l’ultimo capitolo della lunga serie e sequel diretto di God of War del 2018, è stato annunciato nel 2020 per le console PlayStation, secondo un recente rumor il nuovo titolo dovrebbe arrivare con un’uscita a novembre 2022. Sony ha posticipato il titolo in questione già diverse volte, sia pubblicamente che internamente, poiché gli sviluppatori devono vedersela con la pandemia e altre sfide di produzione. All’inizio di quest’anno il gioco era previsto per settembre, ma ora si vocifera che Ragnarok è stato spostato a novembre. Un portavoce di Sony non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il nuovo gioco dovrebbe essere un grande successo e uno dei software chiave di Sony. Il colosso giapponese non è stato in grado di produrre abbastanza console PlayStation 5 per tenere il passo con la domanda, costandogli quote di mercato. God of War Ragnarok sarà disponibile sia sulla nuova console che sulla vecchia PlayStation 4, che ha venduto oltre 117 milioni di unità, dando al gioco una sostanziale base di installazione. Il prequel, intanto, ha venduto quasi 20 milioni di copie.

Un recente rapporto del sito web di giochi europeo GameReactor, combinato con l’assenza del gioco in occasione di grandi eventi del settore come il Summer Games Fest e lo State of Play di Sony, ha portato a ipotizzare che God of War Ragnarok non sarebbe uscito fino al 2023.

Nessuna data è certa nel turbolento mondo dello sviluppo del gioco e Ragnarok potrebbe essere ancora ritardato; per ora, tuttavia, prendete quanto vi abbiamo detto con le pinze dato che nulla è stato ancora confermato.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.