Nuovi XPOWER Zenith: Silicon Power annuncia il lancio

Silicon Power annuncia i nuovi XPOWER Zenith e XPOWER Zenith RGB DDR5 Memory. La sua nuova linea di moduli di memoria di ultima tecnologia

L’SP, ovvero Silicon Power (per maggiori informazioni sull’azienda clicca qui) lancia la sua prima linea di moduli di memoria dotati della nuovissima tecnologia DDR5 di nuova generazione. Progettato per i giochi, il modulo XPOWER Zenith DDR5 UDIMM è disponibile in entrambe le forme, ovvero RGB e non RGB. Sperimenta frequenze ancora più veloci, capacità maggiori e voltaggi più bassi con l’ultima versione della serie Zenith, cioè il modulo XPOWER Zenith DDR5 UDIMM. Porta le tue abilità di gioco a nuovi record con velocità turbo che vanno da 5200 MHz a 6000 MHz. È disponibile con densità di moduli da 8 GB, 16 GB e 32 GB con il doppio dei banchi e il doppio della lunghezza del burst rispetto a DDR4. Ciò permette ai giocatori più accaniti e agli overclocker la potenza per sfruttare le prestazioni rivoluzionarie di DDR5.

Dettagli tecnici dei nuovi moduli di memoria

Il dissipatore in alluminio, disponibile in nero o bianco e rifinito con una trama sottile, favorisce la massima dissipazione del calore e la gestione termica. Questo effetto è ulteriormente potenziato da un basso consumo energetico di 1,25 V-1,35 V e un codice di correzione degli errori on-die (ECC). Infine abbiamo un circuito integrato di gestione dell’alimentazione (PMIC) per fornire un gameplay stabile e ininterrotto in modo affidabile. Anche alle risoluzioni più elevate funziona in modo eccelso, (la concorrenza dovrà tenere gli occhi bene aperti).

Per ulteriori informazioni, visita le pagine dei prodotti di XPOWER Zenith DDR5 e XPOWER Zenith RGB DDR5.

E voi cosa ne pensate di questo calo dei prezzi per le memorie DDr5?