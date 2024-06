Summer Game Fest 2024: come seguire l’evento in diretta

Se volete seguire il Summer Game Fest 2024 in diretta, siamo qui per dirvi come accedere al red carpet estivo di Geoff Keighley… stando qui!

Nel caso abbiate visto lo State of Play tramite il nostro articolo dedicato saprete già dove stiamo andando a parare, ma in caso contrario non temete: la diretta di stasera (come potete vedere) è proprio qui sotto, dandovi così modo di seguire l’attesissimo Summer Game Fest 2024 restando comodamente su questa pagina. Anche in questo caso abbiamo a che fare con una premiere, il che significa che prima dell’orario designato potrete soltanto girarvi i pollici. Non temete, però: nei giorni a venire non mancheremo di riassumere adeguatamente questa e anche le altre presentazioni in programma. Anche per capire se le indiscrezioni, come quelle sui contenuti dell’Xbox Games Showcase, sono corrette. Naturalmente!

Come (e quando) seguire in diretta il Summer Game Fest 2024

L’anno è giusto (2024, e fin qui non ci piove), ma come avrete intuito la diretta del Summer Game Fest non la si può seguire prima di stasera. Nello specifico, per noi dello Stivale l’appuntamento è fissato per le 22:30, e ci intratterremo fino a mezzanotte e mezza. Geoff Keighley ha infatti promesso non meno di due ore, tra annunci e sorprese. Lo stesso Keighley ha però avvisato i fan di frenare l’hype, ad esempio con gli amanti più entusiasti della saga di Kingdom Hearts. Nonostante questo, però, di carne al fuoco ce ne sarà tantissima. Il Day of the Devs, presumibilmente in compagnia di Tim Schafer e del suo Double Fine, sarà uno showcase indie che seguirà l’evento di apertura. Il Devolver Direct, dal canto suo, sarà in parte showcase di Devolver Digital e, forse, in parte berlina per la Tripla A. Non vediamo l’ora.

