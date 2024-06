Octopath Traveler 1 & 2: i giochi escono su PS4, PS5 e piattaforme Xbox

Il pioniere del formato multipiattaforma per Square-Enix è Octopath Traveler: il primo esce su PS4 e PS5, il secondo sulle console Xbox

A poco meno di tre settimane dal divorzio con il concetto dogmatico di esclusive, Square-Enix ha pubblicato Octopath Traveler su PS4 e PS5, mentre il sequel ha raggiunto gli attesi lidi di Xbox Series X, S e One. I recenti leak avevano già predetto che il periodo dell’anno non meglio precisato in cui il gigante dei giochi di ruolo avrebbe pubblicato il suo gioiello sulle console Microsoft sarebbe stato il mese di giugno. Lo shadow drop ha confermato anche quanto trapelato da un rating in Taiwan, ovvero che il primo capitolo sarebbe uscito su console Sony. Ciascun gioco vi costerà 60 euro, ma spendendone 75 è possibile portarseli a casa entrambi con un pratico bundle.

Octopath Traveler II has also been updated for all platforms. This includes a new extra battle mode that allows you to take on formidable enemies, including the heroes of the first Octopath Traveler! — Square Enix (@SquareEnix) June 6, 2024

Non solo multipiattaforma: con Octopath Traveler su PS5, PS4 e Xbox nessuno resta a bocca asciutta

Come vedete dal tweet incluso qui sopra, Square-Enix ha voluto evitare che qualcuno rimanesse escluso con l’uscita di Octopath Traveler su Xbox, PS4 e PS5. Il secondo capitolo infatti include ora una modalità extra in cui affrontare nemici formidabili, inclusi gli eroi del primo gioco. Il quale, a proposito, a settembre 2022 ha superato i tre milioni di copie vendute, a fronte del primo milione toccato dal seguito lo scorso giugno. Per essere una delle IP minori del publisher, per giunta mirata alla nicchia dei fan dei GdR d’annata, si tratta di numeri veramente impressionanti. Ora che Square si è decisa a non voler escludere più nessuno, gli amanti dei giochi di ruolo possono aspettarsi un futuro radioso a prescindere dalla loro console preferita.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanti altri shadow drop potremmo aspettarci da qui in avanti? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.