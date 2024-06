Halo: Combat Evolved, remaster in arrivo anche su PS5?

Il debutto di Master Chief in Combat Evolved potrebbe tornare mediante un remaster, con cui Halo arriverebbe persino su PS5 stando ai rumor

Credevamo di chiudere la settimana in modo normale, ma a quanto pare i colpi di coda del venerdì riescono sempre a prenderci in contropiede e nulla ci avrebbe preparato alla possibilità di vedere su PS5 un altrimenti perfettamente credibile remaster di Halo: Combat Evolved. La fonte, riportata nel tweet qui sotto, è il report di Tom Warren per The Verge, riportato da Eurogamer. Sebbene l’iter di sviluppo della riedizione sia appena all’inizio, la sua possibile esistenza è già stata trapelata e, nel caso il rapporto sia attendibile, il gioco marcherebbe la quarta incarnazione separata del progetto. In seguito alla pubblicazione del primo capitolo su Xbox, Gearbox Software ha pubblicato un port migliorato su PC. Dopo la separazione con Bungie, Microsoft ha incaricato 343 Industries di pubblicare una seconda stesura su Xbox 360, aggiunta in seguito alla Master Chief Collection.

Halo: Combat Evolved remaster reportedly in the works, being considered for PlayStation release https://t.co/SDrbRRPlTV pic.twitter.com/S61teiGbEA — Eurogamer (@eurogamer) June 6, 2024

Halo: Combat Evolved, un remaster del tutto imprevedibile su PS5… o no?

Stando a Tom Warren, il remaster di Halo: Combat Evolved su PS5 rappresenterebbe la nuova strategia multipiattaforma da parte di Microsoft. Stando al report la scampagnata al piombo di Master Chief sarebbe in buona compagnia, includendo nello specifico Age of Empires II: Definitive Edition, Senua’s Saga: Hellblade II, Starfield e l’imminente Age of Mythology: Retold, nonché il tuttora non confermato DOOM: The Dark Ages. Diremmo che la mossa non ha precedenti, se non fosse per l’arrivo di Sea of Thieves e Hi-Fi Rush sulla piattaforma ammiraglia di Sony. L’arrivo delle ex esclusive altrui, per quest’ultima, è quasi poetico dopo l’abbandono della monogamia da parte di Square-Enix, che dal canto suo ha tacitamente pubblicato Octopath Traveler su PlayStation giusto ieri.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi i fan di Sony potranno prendere le redini di Master Chief al di fuori di Fortnite? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.