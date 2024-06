Xbox Games Showcase: durata e contenuti confermati? Parla Jeff Grubb

L’insider piazza un pronostico in zona Cesarini: i contenuti dell’Xbox Games Showcase, nonché la sua durata, potrebbero essere confermati

Nonostante l’apripista per la valanga estiva di novità videoludiche sia effettivamente il Summer Game Fest, la maggior parte degli occhi è puntata sull’Xbox Games Showcase ed è per questo che Jeff Grubb ha fatto luce su durata e contenuti dell’evento. E a quanto pare l’artiglieria di Microsoft stavolta potrebbe essere davvero di tutto rispetto. Nello specifico, nel Kinda Funny Gamecast il gioviale Grubb ha suggerito che l’evento duri “un paio d’ore” e che contenga “all’incirca trenta giochi.” Giusto per fomentare la community ulteriormente, però, il giornalista di Giant Bomb ha specificato che almeno “qualcuno” dovrebbe essere un gioco “di cui non abbiamo sentito parlare prima d’ora.” Che l’hype cominci, dunque!

Durata, contenuti e congetture: il delirio dell’Xbox Games Showcase

In queste due ore di durata, dunque, possiamo solo immaginare quali giochi si celino tra i trenta contenuti nell’Xbox Games Showcase. Al di là del cocco della scena speculativa, Gears 6, e del similarmente gettonato Perfect Dark da The Initiative, non si sa molto altro su chi potrebbe fare capolino. Dragon Age: Dreadwolf potrebbe fare una comparsata, sempre che non sia passato all’anagrafe come suggerito da Jason Schreier di Bloomberg. Naturalmente sono ben più papabili i giochi già noti, come Indiana Jones e l’Antico Cerchio, Avowed, Starfield: Shattered Space, South of Midnight, Clockwork Revolution e altri ancora. Uno dei giochi potrebbe uscire nel bel mezzo della serata, e Call of Duty: Black Ops 6 avrà una presentazione tutta sua al termine dell’evento. Appuntamento alle 19.00 (le sette di sera) di questa domenica, 9 giugno.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dall’evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.