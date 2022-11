Street Fighter 6: valutato in Corea del Sud

Se amate le mazzate allora sicuramente starete aspettando con impazienza il prossimo anno per l’arrivo di Street Fighter 6, recentemente valutato in Corea del Sud.

Street Fighter 6 di casa Capcom è stato dunque recentemente valutato dal GRAC (ovvero il Game Rating and Administration Committee) della Corea del Sud e questo potrebbe far presagire una sua uscita anche abbastanza ravvicinata (o almeno questo è quello che sperano in molti). Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Street Fighter 6: dove sei?

Battute a parte Street Fighter 6, che tra parentesi ha ottenuto 15 in Corea, dovrebbe arrivare sugli scaffali virtuali e fisici entro il 31 marzo del 2023, come dichiarato dalla stessa Capcom che si è riferita ad un altro grande titolo in arrivo per questo anno fiscale, ma che sia il caso di un anticipo? Visto che il titolo è stato valutato in Corea del Sud, come potete ben vedere dal tweet di xenosaga7 che vi lasciamo qui sotto, questo potrebbe far accendere quella piccola fiammella di speranza nei giocatori che vorrebbero provarlo al più presto. Del resto, nel caso di Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, dopo il “rating” questi titoli sono usciti nell’arco di pochi mesi!

Street Fighter 6 rated in Korea pic.twitter.com/IZJLfEWcHj — xenosaga (@xenosaga7) November 26, 2022

Ad ogni modo il celeberrimo picchiaduro, vi lasciamo qui la recensione del capitolo Ultra, uscirà per Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC con una rosa di personaggi che comprende anche gli otto World Warriors provenienti da quel capolavoro senza tempo del 1991. Inoltre è stata presentata la modalità World Tour che mischierà esplorazione e combattimento.

Comunque sia, mentre aspettiamo di ritornare a dare e ricevere botte da orbi, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!