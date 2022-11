Cooler Master: arriva “Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition”

Cooler Master celebra 30 anni di successi e nuovi orizzonti con “Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition” by CMODX

Cooler Master è da 30 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e periferiche dedicate a un pubblico di appassionati di hardware. L’azienda è sempre stata la scelta giusta per tutti coloro alla ricerca dell’ultimo ritrovato in termini di tecnologia. Con lo sguardo sempre proiettato alla costante ricerca della perfezione, Cooler Master dà il benvenuto a un futuro che andrà ben oltre le sue radici consolidate nello sviluppo di componenti per PC e, oggi, abbraccia anche lo “stile di vita tech” e le passioni delle nuove generazioni. L’obiettivo è creare una community per individui che osano distinguersi dalla massa e abbracciare la propria identità creativa. Dal proprio DNA nascono una serie di prodotti e sistemi che strizzano l’occhio a tutti coloro che hanno le capacità, gli strumenti e la voglia di cercare nuove personalizzazioni.

30 anni di Cooler Master

Oggi l’azienda taiwanese è lieta di annunciare il lancio ufficiale di Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition. Un sistema in edizione limitata realizzato per festeggiare 30 anni di successi. Questo sarà destinato a 999 appassionati in tutto il mondo (solo 10 in Italia) alla ricerca di un prodotto esclusivo e caratterizzato da un badge esagonale commemorativo.

Limited Edition xxx / 999 Decades Of Shaping thr Future Since 1992

Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition è sistema su base C700M rimasterizzato con materiali di prima qualità. Oltre a possedere un’esclusiva combinazione di colori Chameleon abbinata ai colori iconici di Cooler Master. C700M è il case top di gamma e fiore all’occhiello della multinazionale taiwanese. Capace di implementare le soluzioni più all’avanguardia all’interno del mercato consumer e con un design ancor oggi innovativo rispetto alle tendenze del momento. Con uno sguardo al futuro, pur rimanendo fedele alle sue radici. Il sistema Cosmos Infinity 30th Anniversary Limited Edition si concentra sulle prestazioni assolute per soddisfare allo stesso modo i giocatori più appassionati, i professionisti e i creativi e può dunque essere definito sia un “Productivity Monster” sia una “Gaming Beast”.

Prezzo e disponibilità dei prodotti Cooler master per i 30 anni

Cosmos Infinity 30th Anniversary Limited Edition è caratterizzato da:

il case Cosmos Infinity 30th Anniversary Limited Edition

il nuovo alimentatore V1300 30th Anniversary Limited Edition Platinum

le nuovissime ventole Mobius 30th Anniversary Limited Edition da 120 mm e MasterLiquid PL360 Flux 30th Anniversary Edition

Le 10 unità del sistema Cosmos Infinity 30th Anniversary Edition riservate al nostro paese verranno commercializzate a partire dalla settimana prossima in esclusiva negli shop online e store fisici di:Drako.it e Ollostore. Il prezzo al pubblico consigliato sarà pari a 1.669,00 € IVA inclusa.

CMODX

Cooler Master è inoltre lieta di annunciare il lancio ufficiale di CMODX (https://www.cmodx.com). Una piattaforma online grazie alla quale è possibile avere informazioni su sistemi desktop premium in collaborazione con esperti della community e vincitori delle Cooler Master Case Mod World Series. Oltre ad altri prodotti tech lifestyle innovativi.

E voi? Cosa ne pensate di questi 30 anni di Cooler Master ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).