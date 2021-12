Splinter Cell: il remake annunciato ufficialmente con un trailer

Ubisoft Toronto ha ufficialmente annunciato il remake di Splinter Cell, rilasciando inoltre importanti dichiarazioni in un primo trailer

Da qualche tempo giravano diverse voci riguardo il possibile ritorno di Splinter Cell, celebre saga stealth sviluppata da Ubisoft. Tra le indiscrezioni avute, ci sono state le affermazioni dell’insider Tom Henderson, che in un tweet parlò di notizie ricevute da alcune sue fonti vicine all’azienda francese, che sostenevano l’inizio dello sviluppo di un nuovo gioco di Splinter Cell. C’erano anche dei primi dettagli che davano un quadro parziale di come sarebbe stato il nuovo Splinter Cell: apparentemente, ci sarebbe stato un mondo di gioco open world, simile a quello di Halo Infinite, e il titolo sarebbe stato una specie di “Assassin’s Creed più stealth”. Tuttavia, adesso abbiamo delle informazioni ufficiali da parte dello studio di Ubisoft Toronto, che in un trailer parla del remake di Splinter Cell che andranno a produrre.

Il remake di Splinter Cell nel trailer di Ubisoft Toronto

Con l’annuncio di questo remake di Splinter Cell, il Creative Director Chris Auty, il Producer Matt West e il Technical Producer Peter Handrinos si sono riuniti in quello che è considerabile un primo “trailer” parlando del progetto, di cosa rende Splinter Cell un gioco così importante, e delle intenzioni che guideranno la creazione del gioco. Viene affermato come in questo momento si sia ancora nelle fasi iniziali della produzione, e ciò che gli sviluppatori desiderano è soprattutto far rimanere intatto lo spirito dei capitoli originali. Non si tratterà inoltre di una semplice remaster, ma di un remake effettuato sin dalle fondamenta. Mentre gli sviluppatori costruiranno il gioco, procederanno anche a migliorarne gli elementi visivi e di design, per far sì che rispettino le aspettative dei giocatori e l’epoca moderna attuale.

Sarà utilizzato lo Snowdrop Engine di Ubisoft, e sembra che l’opzione open world sia scongiurata, poiché viene detto come lo stile di gioco sarà lineare. Come per rispondere ad eventuali preoccupazioni da parte dei fan, i tre membri dello studio sottolineano la presenza di veterani dei precedenti titoli di Splinter Cell, invitando inoltre potenziali interessati ad unirsi al team di Ubisoft Toronto per partecipare alla realizzazione di quest’opera. Ci tengono anche a sottolineare come nello stesso team ci siano dei veri puristi dello stealth, consapevoli di quali sensazioni Splinter Cell è in grado di suscitare.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per non perdervi altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi convenienti.