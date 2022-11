Resident Evil 4 Remake: confermata la presenza di microtransazioni?

Manca qualche mese all’uscita di Resident Evil 4 Remake e gli ultimi rumor parlano della possibile presenza di microtransazioni nel gioco

Secondo gli ultimi rumor sembrerebbe che Il remake del famoso thriller zombi di Capcom Resident Evil 4, in uscita il prossimo marzo, includerà microtransazioni in-game. La notizia del contenuto aggiuntivo ha iniziato a circolare dopo che l’Entertainment Software Ratings Board (ESRB) ha rilasciato un riepilogo ufficiale della valutazione del gioco. Oltre a classificare il gioco M per Mature, in base all’inclusione di sangue, violenza intensa e linguaggio forte, il riepilogo della valutazione fornisce anche una descrizione dettagliata dei tipi di armi che il protagonista Leon Kennedy brandisce in battaglia, dalle pistole a mitragliatrici. La cosa importante da notare è che nell’angolo in basso a sinistra del riepilogo delle valutazioni è presente la scritta “Acquisti in-game (PlayStation 4, serie Xbox, PlayStation 5)”.

Resident Evil 4 Remake e le possibili microtransazioni

Ciò che non è chiaro, tuttavia, è come queste microtransazioni in-game saranno implementate in Resident Evil 4 Remake. Il titolo originale, rilasciato nel 2005, ha eliminato la telecamera fissa presente nei capitoli più vecchie della serie a favore di un ritmo di gioco più veloce. La scelta di rinnovare questa meccanica di gioco ha reso il gioco decisamente più action e sparatutto tradizionale rispetto ai giochi precedenti. Considerando che il remake di Resident Evil 3 includeva una modalità multiplayer, potrebbe essere che sia in arrivo il multiplayer anche per il remake del 4 con acquisti in-game.

Oltre a Leon, abbiamo già visto dal filmato pubblicato dall’editore che sia Ashley Graham che Ada Wong torneranno per il remake, Lo stile di gioco sarà ancora più orientato all’azione che potrebbe essere migliorato attraverso l’inclusione del multiplayer. Naturalmente, torneranno anche la gestione dell’inventario e le casse che avranno un ruolo nel gioco insieme al commerciante. quindi è possibile che le transazioni all’interno del gioco riguardino qualcosa di semplice come l’acquisto di attrezzature aggiuntive o materiali di fabbricazione. Ricordiamo che l’uscita di Resident Evil 4 Remake è prevista per il 24 marzo del prossimo anno per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

