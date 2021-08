Shin Megami Tensei V: pubblicati nuovi screenshot e gli artwork dei protagonisti

Una galleria di immagini di Shin Megami Tensei V, contenente sia screenshot del gioco che artwork dei protagonisti, è stata resa pubblica

Dopo la pubblicazione di un trailer dedicato alla sua storia, avvenuta a Luglio, SEGA e Atlus continuano a svelarci nuovi elementi di Shin Megami Tensei V. Questa volta non lo fanno tramite un filmato, ma con la pubblicazione di una galleria di immagini, all’interno della quale sono presenti sia screenshot del gioco sia artwork dedicati ai protagonisti e ad alcuni antagonisti storici della saga..

Shin Megami Tensei V: ecco i nuovi screenshot e artwork

Come già accennato, i protagonisti degli screenshot e degli artwork di Shin Megami Tensei V recentemente rilasciati sono i personaggi principali del gioco. Alcuni di essi, invece, sono dedicati a villain ricorrenti all’interno della saga. Osservando gli screenshot abbiamo poi l’occasione di farci un’idea più precisa riguardo all’interfaccia del gioco, sia per quanto riguarda la fase di combattimento che la parte di gestione delle stats dei propri avatar. La data di uscita del gioco è stata fissata per il prossimo 12 Novembre; il titolo sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.

Come nei precedenti capitoli della saga, la vicenda narrata da Shin Megami Tensei V si concentra su di una serie di personaggi che si ritrovano all’interno di un mondo abitato da demoni e che, allo stesso tempo, scoprono di essere in possesso di straordinari poteri. Rispetto a quanto svolto nei precedenti capitoli della saga RPG, gli sviluppatori sembrano avere posto maggiore enfasi nello sviluppo della narrazione. Sia nei trailer che tramite queste nuove immagini è ben visibile la tendenza alla costruzione di un prodotto più cinematografico.

