Saints Row: rinvio confermato per il reboot

Volition ha ufficialmente confermato il rinvio di qualche mese del reboot del loro Saints Row, la cui uscita non è più fissata al prossimo Febbraio

Il reboot di Saints Row, il nuovo lavoro che i ragazzi di Volition stanno sviluppando per Deep Silver, ha ufficialmente subito un rinvio, come confermato dagli stessi sviluppatori. Il titolo, pertanto, non uscirà più il prossimo 25 di Febbraio, ma dovremo attendere qualche mese in più per poter mettervi sopra le mani. La notizia è giunta per mezzo del chief creative officer dello studio, Jim Boone, che tramite un aggiornamento ha sostenuto come la priorità di Volition sia quelle di realizzare il miglior gioco della serie, e che il rilascio nei termini pattuiti avrebbe compromesso questa visione.

Saints Row: rinvio di qualche mese per il reboot

Boone ha comunicato come il team abbia bisogno di altro tempo per rifinire alcuni aspetti, e che il gioco non subirà grossi cambiamenti, ad eccezione di una migliore qualità e pulizia generale. Al solito, non è da escludere che anche l’epidemia di COVID-19 abbia avuto un qualche impatto sullo sviluppo.

“In tutta onesta, abbiamo sottovalutato l’impatto che il COVID avrebbe potuto avere sulla nostra tabella di marcia, sebbene tutti quanti siano riusciti ad adattarsi in modo estremamente rapito al lavoro da casa, continuando ad essere estremamente produttivi. Ad ogni modo, viste le dimensioni e gli obiettivi del nostro nuovo gioco, è apparso evidente come per realizzare il miglior gioco possibile, lo studio avrebbe avuto bisogno di altro tempo.”

Per tutti coloro che si aspettano delle modifiche a storie e personaggi di questo Saints Row, in seguito al rinvio, potrebbero però rimanere delusi: a dispetto delle critiche ricevute in tal senso, difatti, è stato confermato come non siano previsti cambiamenti. Boone si è così espresso in tal senso:

“State certi che non ci saranno modifiche alla storia o ai personaggi, o a qualunque altro aspetto che abbiamo amorevolmente immaginato nel corso degli ultimi anni, e che abbiamo già condiviso con tutti voi.”

Il gioco, caratterizzato dalla solita impostazione open world, dopo essere stato annunciato per l’inizio del 2022, è ora previsto in uscita il prossimo 23 Agosto.

Cosa ne pensate di questo rinvio?