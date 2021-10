Saints Row: un nuovo trailer mostra l’open world e le missioni

Un nuovo trailer dell’open world del reboot di Saints Row è stato diffuso attraverso Game Informer, mostrando tra le altre cose anche alcune missioni iniziali

Saints Row reboot, annunciato durante le conferenze della Gamescom 2021, contiene un mondo che secondo Volition rientrerà nei canoni della serie per quanto riguarda il numero di attività e follie che il giocatore potrà intraprendere, nonostante i dubbi che circondano la qualità della storia. Infatti, molti fan sono perplessi per via del cambiamento di direzione preso nella narrativa, che presenta come protagonisti un gruppo di giovani criminali alle prese con la scalata verso il successo, in un ambiente complesso e rischioso come quello dell’illegalità. In un nuovo trailer, è stata introdotta la città che caratterizzerà l’open world di Saints Row, dove avranno luogo tutte le missioni del gioco.

Il trailer con l’open world e le missioni di Saints Row

Pochi giorni fa è stato mostrato l’utilizzo di una tuta alare, ottima per varcare i cieli di San Ileso; adesso, attraverso Game Informer possiamo vedere un gameplay trailer dell’open world e delle missioni del reboot di Saints Row. La città era già stata presentata con un piccolo gameplay qualche mese fa. Nel nuovo trailer mostrato dalla testata, si ha accesso a del contenuto risalente alla versione pre-alpha di Saints Row Reboot, ma esso dona comunque una buona introduzione verso ciò che dovremo aspettarci dal nuovo titolo di Volition.

Osservando il video, è possibile vedere i Saints che cercano di sfuggire alla polizia, facendola sbandare al di fuori della carreggiata. Oltre a ciò, i giocatori dovranno anche sbarazzarsi dei membri della banda dei Los Panteros. Si tratta di una delle tre maggiori fazioni che dominano la criminalità di San Ileso; essi utilizzano soprattutto armi versate per il corpo a corpo, ma ciò non li rende comunque schizzinosi nel fruire di pistole ed esplosivi, in caso di necessità. Saints Row uscirà per Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X e Series S, PC. Sarà rilasciato il 25 febbraio 2022.

