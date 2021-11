realme Pad: annunciato il primissimo tablet

Realme presenta il suo primo tablet, realme pad, seguendo la strategia “All in Europe”. Vediamo assieme come si presenta il nuovo device

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, è pronto a portare prodotti di ultima generazione in linea con la strategia “All in Europe“: realme Pad, dal design sottile che diversifica ulteriormente il portafoglio di prodotti realme e i modelli realme C21Y e C25Y, i primi smartphone al mondo con certificazione TÜV Rheinland High Reliability, che puntano a diventare i migliori smartphone entry level in Europa.

realme Pad: sottile, elegante e alla moda

realme Pad, spesso solo 6,9mm con un peso di circa 440g, fornisce l’esperienza mobile più sottile e leggera nella sua fascia di prezzo. Realizzato con un corpo in metallo in lega di alluminio e con una ceramica ultrafine, lucidato con un processo di taglio del diamante di precisione che è stato perfezionato attraverso 40 processi, realme Pad rende la texture premium grazie a una sensazione eccellente.

Confezionato con lo schermo WUGXA+ (risoluzione 2000*1200) più nitido in questa fascia di prezzo, ha grande batteria (7100mAh) e degli altoparlanti che supportano Dolby Atoms e certificati dallo standard Hi-Res, realme pad è una delle scelte migliori come home theater portatile. Lo schermo da 10,4 pollici con un impressionante rapporto schermo/corpo dell’82,5% estende i confini visivi, mentre presenta anche funzioni di protezione degli occhi con più modalità di luce: blu bassa, modalità di lettura e altre. I quattro altoparlanti possiedono un palcoscenico sonoro aperto, con dettagli straordinariamente ricchi e in grado di deliziarti con un’esperienza audio cinematografica.

L’enorme batteria da 7100mAh supporta 65 giorni in stand-by e un’impressionante funzione di ricarica inversa, che può in gran parte alleviare l’ansia della batteria in continua crescita con quantità sempre crescenti di dispositivi intelligenti. Il processore Helio G80, il processore octa-core con due core A75, fino a 2GHz e GPU ARM Mali-G52, supporta perfettamente MediaTek Hyper Engine e garantisce un’esperienza di gaming fluida.

Scheda tecnica

Display: 10.4″, IPS LCD, 1200 x 2000 (WUGXA+)

Prezzi e disponibilità

È possibile acquistare realme Pad in entrambe le colorazioni disponibili con i seguenti tagli di memoria e prezzi: 3GB RAM+ 32GB ROM a 239€, 4GB RAM+ 64GB ROM al prezzo di 259€ (attualmente in sconto sullo store ufficiale a 199€) ed infine 6GB RAM + 128GB ROM alla cifra di 289€.

Cosa ne pensate dei nuovi dispositivi di realme?