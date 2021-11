Minecraft: è arrivato Disney World

Minecraft non ha certo bisogno di nessuna presentazione, ma forse è meglio avvertire gli utenti che sta sbarcando, in pixel e quadrettoni, anche Disney World nel mondo più cubettoso di sempre

Esatto, avete proprio letto bene, stando all’ultimo video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Minecraft, il gioco creato dal programmatore svedese Markus Persson alias Notch, sarà uno degli scenari dove si svolgerà il cinquantesimo anniversario di Disney World. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Disney World: l’anniversario si terrà su Minecraft

Grazie ad un mastodontico DLC i contenuti ed i personaggi del parco a tema Disney World, inclusi quelli Pixar come Toy Story ad esempio, “emigreranno” dalle giostre in Florida per sbarcare nei reami pixellosi del famosissimo Minecraft con una serie di skin per i giocatori e persino una versione virtuale dell’iconico spettacolo pirotecnico del parco.

La mappa ricrea dunque molte delle famose attrazioni che hanno reso questo parco divertimenti uno dei più noti al mondo. Tra queste vi sono ad esempio Big Thunder Mountain Railroad, Haunted Mansion, Space Mountain, Jungle Cruise e Pirates of the Carribean. Insomma, in tempo di pandemia andare al parco divertimenti in questo modo è certamente più sicuro.

Il pacchetto comprende dunque ben 29 personaggi con i quali si possono interagire, 25 skin diverse e svariati oggetti per la creazione di personaggi e caratteristiche iconiche come le orecchie dei cari Topolino e Minnie. Questo DLC è già disponibile sul Marketplace del gioco di Notch per 1340 Minecoin che, “al tasso di cambio”, corrispondono a circa 10 dollari.

Della serie, Topolino & Company non sono solo su Kingdom Hearts!