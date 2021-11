Returnal: un DLC in vista?

Nelle ultime ore Housemarque ha stuzzicato l’interesse della community pubblicando un enigmatico post che sembrerebbe alludere a un DLC di Returnal

Guardando indietro nel passato recente, è chiaro che l’uscita dello sparatutto roguelike Returnal di Housemarque è stato uno dei momenti salienti del 2021 e, sebbene non manchino certamente i contenuti nel gioco, i fan della produzione in questione (e ce ne sono parecchi) chiedono a gran voce nuovi contenuti in forma di DLC. Ebbene, la novità è che Housemarque sembrerebbe intenzionata ad assecondare tale richiesta. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Returnal: un DLC ambientato su Atropos… o no?

Lo sviluppatore finlandese di recente ha twittato una sorta di criptico post, mostrando un’immagine che non sembra affatto una familiare a chi ha avuto modo di giocare Returnal e proprio da questo presupposto la community ha iniziato a vociferare del possibile annuncio di un DLC. Il testo che accompagna il post recita semplicemente “Atropos…?”, ciò potrebbe suggerire che ciò che viene mostrato nell’immagine non proviene dal pianeta su cui è ambientato il gioco.

Housemarque allude a una presunta nuova espansione di Returnal che non avrà luogo su Atropo? Potete guardare anche voi il tweet di cui vi parliamo in quest’articolo e farvi un’idea, è difficile essere sicuri di cosa significhi esattamente dato che lo stesso è decisamente laconico e vago, ma il post è comunque bastato a attirare l’attenzione di molti giocatori.

Ovviamente, con i The Game Awards in arrivo – e con lo show di quest’anno che si prospetta come il più corposo di sempre – c’è la possibilità che se Sony e Housemarque hanno piani per un eventuale DLC, potrebbe scegliere proprio la vetrina in questione come occasione per l’annuncio. All’inizio di quest’anno, è stato confermato che Returnal aveva venduto oltre mezzo milione di copie dal lancio, quindi chiaramente c’è una base di giocatori abbastanza ampia da giustificare il rilascio di nuovi contenuti. Non possiamo, quindi, che incrociare le dita e invitarvi a prendere (per ora) il tutto con le pinze. Vi ricordiamo che Returnal è disponibile esclusivamente su PS5, potete leggere la nostra recensione del gioco qui.

