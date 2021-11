CD Projekt RED: “Non siamo a rischio acquisizione”

CD Projekt RED in un’intervista ha rivelato di non puntare a un’acquisizione da parte di un altro publisher e di volere restare indipendente

Negli ultimi due anni giganti dei videogiochi come Microsoft, PlayStation, Tencent, Embracer Group e molti altri hanno acquisito studi di sviluppo, sia grandi che piccoli, e in molti si sono interrogati sul fatto se anche altri studi del settore stiano cercando di essere selezionati da un potenziale acquisto di queste compagnie. Una società, tuttavia, che intende mantenere la propria indipendenza è CD Projekt RED, la stessa ha dichiarato di rifiutare la prospettiva di un’acquisizione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CD Projekt RED: “Non siamo alla ricerca di alcun tipo di acquisizione o socio”

Parlando in un’intervista recente a proposito del fatto che lo studio polacco possa o meno essere acquistato da un’altra società, il presidente Adam Kiciński di CD Projekt RED ha affermato che non sono in atto piani riguardo un ‘eventuale acquisizione:

Abbiamo ripetuto per anni che abbiamo intenzione di rimanere indipendenti e non abbiamo intenzione di diventare parte di un’entità più grande. Inoltre, non stiamo cercando un investitore strategico.

Detto questo, Kiciński ha anche affermato che la stessa software house polacca continuerà a esaminare le possibilità di acquisire altri studi, cosa che ha fatto occasionalmente negli ultimi mesi. All’inizio di quest’anno, CD Projekt ha acquisito Digital Scapes e l’ha costituita come CD Projekt RED Vancouver, e solo un mese fa ha acquisito anche lo sviluppatore indipendente The Molasses Flood:

Come parte dell’aggiornamento dei piani strategici, abbiamo annunciato una maggiore attività nell’area M&A, che abbiamo confermato negli ultimi mesi con due operazioni. Entrambi si adattano perfettamente ai nostri piani di sviluppo: il team di Vancouver si è unito a CD Projekt Red, mentre The Molasses Flood sta lavorando a un gioco come parte di uno dei nostri franchise. Non escludiamo ulteriori operazioni di questo tipo in futuro. L’obiettivo delle nostre acquisizioni è rafforzare i team di sviluppo e ottenere ulteriore supporto nell’attuazione della nostra strategia. Pertanto, in questo tipo di investimenti, siamo più interessati all’esperienza e alle competenze e attribuiamo grande importanza al fatto che un determinato team si adatti alla cultura del nostro gruppo.

Nel frattempo, nella stessa intervista, Kiciński ha anche confermato che CD Projekt RED inizierà lo sviluppo simultaneo di più nuovi progetti AAA nel 2022. Per quanto riguarda il più ambizioso titolo dello studio finora, ossia Cyberpunk 2077, sono state rimandati tutti i DLC e gli aggiornamenti previsti durante lo scorso mese, maggiori dettagli al riguardo qui.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.