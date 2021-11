I tre moschettieri: in uscita due nuovi film con Vincent Cassel

I tre moschettieri sono pronti a tornare in sala nel 2023 con due nuovi adattamenti ed un cast stellare

Dopo numerose trasposizioni che li hanno resi protagonisti di film, fumetti, serie tv ed anche musical, I tre moschettieri sono pronti a tornare. L’opera del 1844, dello scrittore francese Alexandre Dumas, con D’Artagnan e gli altri suoi compagni moschettieri, sta per essere nuovamente riadattata. Arriveranno proprio dalla Francia due nuove pellicole che verranno distribuite nelle sale ad aprile e a dicembre del 2023.

I tre moschettieri – D’Artagnan e I tre moschettieri – Milady

La produzione Pathé e Chapter 2 ha già rilasciato i titoli dei due nuovi film. Il primo si chiamerà I tre moschettieri – D’Artagnan ed uscirà in Francia e in Svizzera il 5 aprile 2023. Il suo seguito, I tre moschettieri – Milady sarà invece disponibile dal 13 dicembre 2023.

Le due pellicole offriranno al pubblico una nuova rilettura dell’opera. Gli sceneggiatori, Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, hanno già collaborato in passato in film come Cena tra amici (2012) e Il meglio deve ancora venire (2019). Alla regia lavorerà Martin Bourboulon famoso per la recente produzione di Eiffel, un dramma biografico su Gustave Eiffel, progettista della celebre torre di Parigi.

Il cast completo

I due nuovi film potranno contare su un cast francese di altissimo livello. François Civil vestirà i panni di D’Artagnan, Vincent Cassel quelli di Athos, Pio Marmaï quelli di Porthos e Romain Duris quelli di Aramis. Sarà Eva Green ad interpretare Milady DeWinter e Louis Garrel re Luigi XIII; Vicky Krieps sarà la regina Ann ed Eric Ruf il cardinale Richelieu. A vestire i panni del duca di Buckingham troveremo Jacob Fortune-Lloyd e in quelli di Constance Bonacieux ci sarà Lyna Khoudri. Marc Barbé interpreterà il capitano de Treville, Julien Frison sarà Gaston De France e Patrick Mille il Conte di Chalais. Importante sarà il ruolo di Ralph Amoussou che interpreterà Anniaba, il primo moschettiere nero della storia. Questo personaggio non viene menzionato nel libro di Dumas, ma è un personaggio realmente esistito.

Le riprese dei film sono già iniziate ed hanno come location meravigliosi palazzi francesi come i castelli di Fontainebleu e il palazzo del Louvre. Non ci resta che attendere il 2023 per capire cosa ci riserveranno questi nuovi moschettieri.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.