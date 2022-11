SharkNinja: le offerte per il Black Friday 2022

Mancano ormai pochi giorni al Black Friday 2022 e, tra le tante offerte sul mercato è possibile trovare una varietà di prodotti innovativi firmati SharkNinja, scopriamoli insieme in questo articolo

L’Azienda americana combina due marchi top di gamma: Shark, specializzato in elettrodomestici ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze di pulito e cura della persona, e Ninja, riconosciuto per le soluzioni multifunzionali dedicate alla cucina.

Regalare una casa a 5 stelle e, tecnologicamente avanzata sarà semplicissimo grazie ai best deals di questo Black Friday 2022 targati SharkNinja, con sconti che arrivano fino a 300 euro in meno su determinate categorie merceologiche.

NINJA: per una cucina innovativa che fa risparmiare sulla bolletta elettrica

Friggere ad aria con gli elettrodomestici firmati Ninja costa fino ad un massimo di 16 centesimi, per una cottura di 15 minuti (in base ai valori ARERA del 3° trimestre 2022) e può raggiungere il 75% di velocità in più rispetto al classico forno (Testato rispetto a bastoncini di pesce e salsicce, incluso il preriscaldamento).

Ninja Foodi MAX AF400EUDBC

Friggitrice ad aria a doppia zona, edizione esclusiva con finiture in rame.

6 modalità di cottura : (Frittura ad aria, Max Crisp, arrosto, al forno, per riscaldare ed essiccare) e 2 scompartimenti indipendenti da 4.75 L l’uno

: (Frittura ad aria, Max Crisp, arrosto, al forno, per riscaldare ed essiccare) e 2 scompartimenti indipendenti da 4.75 L l’uno Funzione SINC : per cucinare due diverse pietanze in modi differenti ed averle pronte nello stesso momento

: per cucinare due diverse pietanze in modi differenti ed averle pronte nello stesso momento Funzione MATCH : per raddoppiare le porzioni, selezionando le stesse impostazioni per entrambi gli scomparti

: per raddoppiare le porzioni, selezionando le stesse impostazioni per entrambi gli scomparti Fino al 75% in meno di grassi rispetto ai metodi di frittura tradizionali (Testato rispetto a patatine tagliate a mano e fritte in olio bollente)

Friggere ad aria (con AF400EUDBCP) costa fino al 65% in meno che cucinare in forno

Sono inclusi il grembiule firmato Ninja e 2 griglie reversibili, Prezzo: dal 18/11 in sconto a 199.99 € (80 euro in meno).

Ninja MAX AF160EU

6 modalità di cottura : (Frittura ad aria, Max Crisp, arrosto, al forno, per riscaldare ed essiccare) e una capacità di 5,2 L

: (Frittura ad aria, Max Crisp, arrosto, al forno, per riscaldare ed essiccare) e una capacità di Friggere ad aria (con AF160EU) costa fino al 55% in meno che cucinare in forno

in meno che cucinare in forno Fino al 75% in meno di grassi rispetto ai metodi di frittura tradizionali (Testato rispetto a patatine tagliate a mano e fritte in olio bollente)

rispetto ai metodi di frittura tradizionali (Testato rispetto a patatine tagliate a mano e fritte in olio bollente) Temperatura massima fino a 240 °C per cuocere e dorare uniformemente i cibi anche direttamente dal freezer

Questa friggitrice ad aria è in sconto a 104,99 € (65 euro in meno).

Ninja Foodi MAX AG651EUDBCP

Griglia, piastra e friggitrice ad aria, edizione esclusiva in color rame.

2 superfici di cottura intercambiabili presenti: la griglia elettrica per cuocere ,e la piastra per scottare e saltare ingredienti delicati

intercambiabili presenti: la per cuocere ,e per scottare e saltare ingredienti delicati Sistema intelligente Smart Cook, che con la sonda digitale monitora la temperatura e comunica quando è pronto

che con la sonda digitale monitora la temperatura e comunica quando è pronto 7 funzioni di cottura : alla griglia, alla piastra, frittura ad aria, al forno, cottura arrosto e per riscaldare ed essiccare. Si trasforma in una friggitrice ad aria usando poco o zero olio.

: alla griglia, alla piastra, frittura ad aria, al forno, cottura arrosto e per riscaldare ed essiccare. Si trasforma in una friggitrice ad aria usando poco o zero olio. Friggere ad aria (con AG651EUDBCP) costa fino al 45% in meno che cucinare in forno

Sono inclusi kit spiedini e il grembiule firmato Ninja, disponibile in sconto a 249.99 € (50 euro in meno).

Fino al 40% più veloce di un forno ventilato e con un preriscaldamento di soli 90 secondi (Testato su salsicce e bastoncini di pesce, compresi quelli preriscaldati)

Ninja Foodi 10 in 1 DT200EU

Cuoce in modo uniforme su 2 livelli

Tecnologia di convezione ad avvolgimento completo che fa circolare un potente flusso d’aria super riscaldato in tutto il forno per una cottura rapida e croccante

che fa circolare un potente flusso d’aria super riscaldato in tutto il forno per una cottura rapida e croccante 10 funzioni di cottura : frittura ad aria, arrosto, arrosto intero, griglia, cottura al forno, pizza, essiccazione, riscaldamento, toast, bagel

: frittura ad aria, arrosto, arrosto intero, griglia, cottura al forno, pizza, essiccazione, riscaldamento, toast, bagel Friggere ad aria (con DT200EU) costa fino al 35% in meno che cucinare in forno

in meno che cucinare in forno Fino al 40% più veloce di un forno ventilato e con un preriscaldamento di soli 90 secondi (Testato su salsicce e bastoncini di pesce, compresi quelli preriscaldati)

Il forno multifunzione è disponibile in sconto a 249.99 € (50 euro in meno).

Foodi Smart LID OL650EUDBCP

Edizione esclusiva in color rame con presine in silicone e grembiule inclusi

in color rame con presine in silicone e grembiule inclusi 12 funzioni : cottura a vapore, a pressione, al forno, essicazione e frittura ad aria tra la tante disponibili

: cottura a vapore, a pressione, al forno, essicazione e frittura ad aria tra la tante disponibili 3 modalità di cottura (Cottura a pressione, Frittura ad aria e Combi – steam

(Cottura a pressione, Frittura ad aria e Combi – steam Capacità di 8 portate (7,5 L)

(7,5 L) Interruttore Smart Lid: permette di cambiare modalità senza cambiare il coperchio e con un semplice gesto

La Multicooker 12 in 1 è disponibile in sconto a 279.99 € (120 euro in meno).

Shark IZ300EU

Scopa elettrica senza filo con PowerFins e Flexology [batteria singola] IZ300EU. Disponibile in sconto a 299.99 € (100 euro in meno).

2 spazzole motorizzate : DuoClean e setole Powerfins , che le permettono di pulire tutti i tipi di pavimento in una sola passata, senza cambiare testina e raccogliendo anche lo sporco più ostinato

: e setole , che le permettono di pulire tutti i tipi di pavimento in una sola passata, senza cambiare testina e raccogliendo anche lo sporco più ostinato Tecnologia Antigrovigli Anti Hair Wrap che rimuove attivamente peli e capelli dalla spazzola mentre pulisce

che rimuove attivamente peli e capelli dalla spazzola mentre pulisce Flexology : il sistema pieghevole che consente di riporlo in poco spazio e raggiungere i punti più difficili, trasformandolo in un’aspirabriciole

: il sistema pieghevole che consente di riporlo in poco spazio e raggiungere i punti più difficili, trasformandolo in un’aspirabriciole Con un’autonomia fino a 60 minuti (in modalità ECO, con accessorio non motorizzato) e Display smart a LED che mostra la carica rimanente, il livello di aspirazione e il tipo di pavimento selezionato.

Shark IZ103EUG

Aspirapolvere senza filo, con colorazione esclusiva per il Black Friday, disponibile in sconto a 199.99 € (120 euro in meno).

Permette di passare dalla modalità per tappeti a quella per pavimenti duri con il solo tocco di un tasto e offre la possibilità di trasformarlo in aspirabriciole e riporlo in piedi in poco spazio

Tecnologia Anti Hair Wrap che rimuove attivamente peli e capelli dalla spazzola mentre pulisce

che rimuove attivamente peli e capelli dalla spazzola mentre pulisce Sistema Anti-Allergen Complete Seal alla base che cattura il 99,9% della polvere e degli allergeni

alla base che cattura il della polvere e degli allergeni Fino a 40 minuti di autonomia in modalità ION Power, con accessorio non motorizzato

Shark AI ULTRA RV2600WSEU

Robot Aspirapolvere 2 in 1 con svuotamento automatico, disponibile in sconto a 449.99 € (200 euro in meno).

Aspirazione potente, lavaggio sonico

Base a svuotamento automatico che cattura il 99,9% di polvere e allergeni e un’autonomia di 110 minuti (in modalità bassa aspirazione sui pavimenti duri)

di polvere e allergeni e un’autonomia di 110 minuti (in modalità bassa aspirazione sui pavimenti duri) Navigazione laser AI 360 con tecnologia LIDAR, che garantisce una pulizia precisa, anche al buio

con tecnologia che garantisce una pulizia precisa, anche al buio CleanEdge permette una pulizia dei bordi migliore del 50%

permette una pulizia dei bordi migliore del Si può programmare in anticipo la pulizia dall’app SharkClean e, si può attivare anche con Amazon Alexa o l’Assistente Google

Shark AI 360 RV2500SEU

Robot Aspirapolvere, con svuotamento automatico, disponibile in sconto a 399.99 € (200 euro in meno).

Con la navigazione laser AI a 360° e, la tecnologia LIDAR pulisce autonomamente tutta la casa per poi tornare alla base e svuotarsi da solo, anche al buio

e, la tecnologia pulisce autonomamente tutta la casa per poi tornare alla base e svuotarsi da solo, anche al buio Autonomia di 120 minuti sui pavimenti duri

sui pavimenti duri Sistema Anti-Allergen Complete Seal, all’interno della base che cattura il 99,9% della polvere e degli allergeni e, Tecnologia Anti Hair Wrap che rimuove peli e capelli dalla spazzola durante la pulizia

all’interno della base che cattura il della polvere e degli allergeni e, Tecnologia che rimuove peli e capelli dalla spazzola durante la pulizia Modalità UltraClean per una pulizia migliore del 30% in aree selezionate

per una pulizia migliore del 30% in aree selezionate Si può programmare in anticipo la pulizia tramite l’app SharkClean e, si può attivare anche con Amazon Alexa o l’Assistente Google

Shark AI VacMop RV2001WDEU

Robot Aspirapolvere & Lavapavimenti, disponibile in sconto a 198.99 € (301 euro in meno).

La modalità VacMop aspira e lava simultaneamente i pavimenti duri, eseguendo 100 passate al minuto

aspira e lava simultaneamente i pavimenti duri, eseguendo al minuto Shark IQ Navigation che permette di pulire autonomamente tutta la casa per poi tornare alla base e svuotarsi da solo

che permette di pulire autonomamente tutta la casa per poi tornare alla base e svuotarsi da solo Tecnologia Antigrovigli Anti Hair Wrap che rimuove peli e capelli dalla spazzola durante la pulizia

che rimuove peli e capelli dalla spazzola durante la pulizia Si può programmare in anticipo la pulizia dall’app SharkClean e, si può attivare anche con Amazon Alexa o l’Assistente Google

I prodotti Shark e Ninja sono disponibili direttamente attraverso i rispettivi e-commerce. Come canale fisico i prodotti SharkNinja sono distribuiti anche da Attiva Spa e in vendita presso i MediaWorld di tutt'Italia.