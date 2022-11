Resident Evil: in che ordine recuperare i giochi del franchise

In questo speciale monotematico vogliamo andare ad analizzare in che ordine recuperare i giochi della serie di Resident Evil, uno dei franchise più vasti e longevi dell’industria videoludica

La serie di Resident Evil nasce ormai nel lontanissimo 1996, quando molti di voi probabilmente ancora non erano ancora nati. Capcom ne ha fatto un’icona, fra personaggi, ambientazioni e “nemici” ormai considerati memorabili, nonostante i riscontri altalenanti dei vari capitoli che si sono susseguiti negli anni, sia da parte del pubblico, sia della critica. Il franchise è, alla stesura di questo articolo, composto ormai da più di venti videogiochi console, sei film, due serie Netflix recenti, romanzi, fumetti e anche opere teatrali. Un’accozzaglia di contenuto, dunque, a cui vorremmo cercare di dare un senso con questo articolo, in cui però tratteremo esclusivamente il nostro pane quotidiano: i videogiochi.

L’ordine di uscita: dal 1996 a…

La cosa che molti potrebbero ritenere più sensata è, ovviamente, quella di recuperare tutti i giochi della serie di Resident Evil in ordine cronologico. Sicuramente a livello autoriale è la scelta migliore, lo ammettiamo, ma se la guida dovesse finire qui non sarebbe poi così utile dai. Qui di seguito, comunque, trovate l’ordine di uscita dei titoli principali e che poi riordineremo in ordine cronologico dal primo capitolo del 1996 a Resident Evil Village e al suo DLC. In grassetto vedete i videogiochi della linea temporale principale del franchise.

Resident Evil (1996)

Resident Evil 2 (1998)

Resident Evil 3: Nemesis (1999)

Resident Evil: Code – Veronica (2000)

Resident Evil 0 (2002)

Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 5 (2009)

Resident Evil: Revelations (2012)

Resident Evil 6 (2012)

Resident Evil: Revelations 2 (2015)

Resident Evil 7: Biohazard (2017)

Resident Evil Village / Shadows of Rose (2021/2022)

In questa guida ci siamo concentrati sui 12 titoli del franchise di Resident Evil, nello specifico i 10 capitoli principali e i due spin-off Revelations. Considerando la mole di contenuto che abbiamo scartato, potete considerare questo articolo, più che una cronologia esaustiva e completa del franchise, una guida di indirizzo per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo di Resident Evil.

Mancano, in questa lista, tutti i giochi mobile e i pachinko, nonché gli shooter su Wii (Resident Evil Survivor, Resident Evil Survivor 3, Dead Aim, Umbrella Chronicles, Darkside Chronicles) e i videogiochi non canonici o gli spin-off difficilmente reperibili (Resident Evil Gaiden, Outbreak, Outbreak: File #2, Mercenaries 3D, Operation Raccoon City, Resistance, Umbrella Corps, Re:Verse).

Prima di passare alla lista, vi preannunciamo che parleremo di due videogiochi per paragrafo e che saranno ovviamente presenti alcuni spoiler leggeri riguardanti la trama, i personaggi o dettagli vari. Iniziamo!

Resident Evil 0 / Resident Evil | Resident Evil: in che ordine recuperare i giochi del franchise

Resident Evil 0 è in realtà il quinto capitolo della serie, ma il primo da poter considerare in ordine cronologico. È ambientato esattamente prima gli eventi del primo capitolo, con una giovane Rebecca Chambers della S.T.A.R.S. e l’ex-marine Billy Coen che scoprono un treno pieno di zombie sulle montagne Arklay. Billy e Rebecca rivelano importanti informazioni collegate a villain storici della serie, come Albert Wesker e William Birkin, nonché sulle origini della Umbrella Corporation e del mortale Virus T. Il titolo si conclude con Rebecca che si dirige verso la Villa, dove sarà un personaggio di supporto agli eventi di Resident Evil 1. Il gioco è disponibile su PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Wii, GameCube e PC.

Il primo capitolo del franchise uscì nel 1996 su Sony PlayStation, anche se vi consigliamo, se decideste di recuperarlo oggi, nel 2022, di gettarvi sul remake del 2002 o sull’ancor più recente versione HD Remastered che non solo migliora il gameplay, ma espande anche la storia. Resident Evil inizia subito dopo Resident Evil 0, e in questo capitolo giocherete nei panni di due agenti S.T.A.R.S., Chris Redfield o Jill Valentine, che arrivano a Villa Spencer mentre investigano su una serie di omicidi nelle periferie di Raccoon City. Il gioco è disponibile su PS4, PS3, PS1, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Wii, GameCube, Nintendo DS, Saturn e PC.

Resident Evil 2 / Resident Evil 3 | Resident Evil: in che ordine recuperare i giochi del franchise

Resident Evil 2 prende vita due mesi dopo Resident Evil 0 e Resident Evil, introducendo due nuovi protagonisti – Leon Kennedy e Claire Redfield (la sorella di Chris) – entrambi con una campagna separata, seppur connessa all’altra. Inoltre, Resident Evil 2 introduce il personaggio ricorrente di Ada Wong e l’iconico nemico Tyrant. Vengono aggiunte ulteriori informazioni sulla figura di William Birkin e sul suo lavoro, nonché viene introdotto il Virus G. Il gioco è disponibile su PS5, PS4, PS1, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch (dal prossimo 11 novembre), GameCube, N64, Dreamcast e PC.

Resident Evil 3 rende la cronologia del franchise un po’ più complessa rispetto a quanto fatto finora dai prequel, ma per semplicità vi consigliamo di giocarlo dopo il secondo capitolo. La prima parte di RE 3 è ambientato prima degli eventi di RE 2, mentre la seconda parte narra eventi successivi. Inizierete a giocare nei panni di Jill Valentine, ancora in crisi dopo gli eventi del primo Resident Evil, che cerca di fuggire da una Raccoon City invasa dagli zombie. Per una parte del gioco Jill non sarà disponibile e il controllo del videogiocatore passerà al suo alleato mercenario Carlos Oliviera. Resident Evil 3 introduce, inoltre, il Nemesis. Il gioco è disponibile su PS5, PS4, PS1, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch (dal prossimo 18 novembre), GameCube, Dreamcast e PC.

Resident Evil: Code – Veronica / Resident Evil 4 | Resident Evil: in che ordine recuperare i giochi del franchise

Resident Evil: Code – Veronica fa un salto temporale di circa due mesi e ci rimette nei panni di Claire Redfield, che continua la ricerca di suo fratello Chris. È ambientato in una delle sedi di Umbrella in Francia, da cui Claire fugge dopo essere stata imprigionata. Dal canto suo, Chris ritorna come secondo personaggio giocabile in Code Veronica e, esattamente come Claire, sta cercando sua sorella. Il gioco è disponibile su PS4, PS3, PS2, Xbox 360, GameCube, Dreamcast.

Resident Evil 4 è, quasi indubbiamente, uno dei capitoli più amati della serie e rimette i videogiocatori nei panni di Leon Kennedy, sei anni dopo gli eventi raccontati a Raccoon City in Resident Evil 2. Leon è in viaggio verso un villaggio rurale in Spagna per portare in salvo la figlia del presidente degli Stati Uniti d’America. In questo capitolo tornano forti le presenze di Albert Wesker e Ada Wong. Il remake del quarto capitolo arriverà il prossimo 24 marzo 2023, per ora il gioco è disponibile su PS4, PS3, PS2, Xbox One, Xbox 350, Nintendo Switch, Wii, GameCube, PC e dispositivi VR.

Resident Evil Revelations / Resident Evil 5 | Resident Evil: in che ordine recuperare i giochi del franchise

Resident Evil Revelations è un spin-off che racconta gli eventi intercorsi fra Resident Evil 4 e Resident Evil 5. Revelations esplora un’altra conseguenza dello sviluppo di armi biologiche da parte della Umbrella e introduce il BSAA, Bioterrorism Security Assessment Alliance. Jill Valentine e Chris Redfield sono agenti del BSAA e viaggiano verso il Mediterraneo per scontrarsi con le conseguenze dell’Abyss T, una nuova variante del Virus T. Il gioco è disponibile su PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Wii U, 3DS e PC.

Resident Evil 5 è ambientato cinque anni dopo il quarto capitolo. Chris Redfield, da agente del BSAA, vola verso l’Africa con la sua partner Sheva Alomar per impedire al mercato nero di vendere un’arma biologica. Tuttavia, gli abitanti di Kijuju sono stati già infettati da una versione ancor più aggiornata del parassita di Resident Evil 4. In questo capitolo, inoltre, Chris è alla ricerca di Jill, scomparsa da tempo, e vengono approfondite ulteriori informazioni sul piano di Albert Wesker. Il gioco è disponibile su PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e PC.

Resident Evil Revelations 2 / Resident Evil 6 | Resident Evil: in che ordine recuperare i giochi del franchise

Resident Evil Revelations 2 racconta gli eventi che intercorrono fra Resident Evil 5 e 6. In Revelations 2 avviene il grande ritorno di Claire Redfield, assente dai riflettori da Code Veronica. Il gioco è suddiviso in quattro episodi, ciascuno composto da ulteriori due parti: una sequenza narra eventi passati, con protagoniste Claire e Moira Burton, mentre la seconda narra eventi del presente, con protagonista Barry Burton, il padre di Moira, che è alla ricerca delle due ragazze. Il gioco è disponibile su PS4, PS3, PSVita, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e PC.

Resident Evil 6 è un’avventura di pura azione che narra una storia ancor più convoluta di quella di Resident Evil 5. Unisce fra loro quattro diverse campagne con protagonisti Leon Kennedy, Chris Redfield, Ada Wong e un mercenario di nome Jake Muller. Il BSAA introdotto in Revelations svolge un ruolo molto importante in qeusto sesto capitolo, nel mentre il nostro folto gruppo cerca di contrastare i bioterroristi della Neo-Umbrella e prevenire la diffusione di un’altra versione del parassita, il Virus C. Il gioco è disponibile su PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e PC.

Resident Evil 7: Biohazard / Resident Evil Village | Resident Evil: in che ordine recuperare i giochi del franchise

L’arrivo di Resident Evil 7: Biohazard ha sottolineato la volontà di Capcom di rivoluzionare il franchise sotto molti punti di vista. Il quinto e il sesto capitolo avevano disilluso le aspettative dei fan, e per questo motivo l’azienda ha deciso di distaccarsi dal suo passato e creare una sorta di Reboot, passando inoltre dalla terza alla prima persona. Il protagonista è Ethan Winters e, nonostante tutti i cambiamenti, di base RE 7 esiste comunque nella timeline canonica della serie, prendendo probabilmente vita nell’epoca moderna qualche tempo dopo RE 6. Ambientato nella parte rurale della Louisiana, Biohazard riprende alcuni dei temi fondanti del franchise, come la sperimentazione sugli esseri umani, le armi biologiche e verso la fine… ci sono anche volti familiari. Il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Resident Evil Village è la conclusione della storia di Ethan Winters, ambientato tre anni dopo gli eventi di Resident Evil 7. Village ha qualche collegamento in più con il passato della serie, dando anche maggior importanza ai “volti familiari” sopra menzionati e dona maggiori informazioni sulle origini dell’Umbrella. Il DLC uscito recentemente, Shadows of Rose, vede come protagonista la figlia di Ethan, Rose, che cerca di liberarsi dai poteri non richiesti ineritati dal padre. Shadows of Rose fa fare il salto temporale più grande di sempre alla serie, essendo ambientato ben sedici anni dopo la fine di Village. Sia Village sia il DLC sono disponibili su PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

