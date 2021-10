Resident Evil Village: vendute oltre cinque milioni di copie!

Nelle scorse ore, Capcom ha divulgato un aggiornamento sulle copie vendute di Resident Evil Village, che hanno superato i cinque milioni in totale: vendite da record!

Lo ammettiamo: Resident Evil Village ci è piaciuto, e anche molto. Lo dovreste aver ben capito dalla nostra recensione completa, che trovate cliccando qui, ma la nuova rocambolesca avventura di Ethan è stata non tanto una sorpresa, visti i buoni propositi di Resident Evil VII, quanto una piacevole conferma. Capcom sembra aver imboccato una nuova strada per uno dei suoi franchise di punta, e bisogna essere sinceri nel dire che, nonostante si sia discostata abbastanza dagli albori della serie, sembra essere quella giusta per rinnovare senza snaturare “Resident Evil”. E i videogiocatori sembrano aver apprezzato altrettanto, considerando che, nel mese di luglio, il gioco era arrivato a vendere oltre 4.5 milioni di copie. E non si è fermato qui.

Capcom ha infatti recentemente annunciato che, attualmente, Village ha superato le cinque milioni di copie vendute in tutto il mondo. Inoltre, il ritmo di vendita di questo ottavo capitolo ha superato di gran lunga quello che Resident Evil VII ha avuto al lancio, nel 2017. L’azienda si è detta anche intenzionata a continuare a sviluppare il brand e a cercare nuove collaborazioni con altre compagnie per espandere l’universo del franchise.

Resident Evil Village supera le cinque milioni di copie vendute: record? Circa…

Rimane comunque che Resident Evil 7: Biohazard ha venduto più di 10 milioni di copie in tutto il mondo, rendendolo il titolo più venduto della serie, quindi di strada ancora ne ha l’ottavo capitolo per batterlo. A questo ritmo, però, è molto probabile che ci arrivi abbastanza presto. In questo momento, Resident Evil Village ha venduto più di quanto non ha fatto Resident Evil 2 nella sua release originale, mentre Resident Evil 5 e Resident Evil 6 si sono fermati a 7.9 milioni di copie vendute.

Vi ricordiamo che Resident Evil Village è attualmente disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC.