Nobody Saves the World: svelata la data di uscita per PS4, PS5 e Switch

Dopo l’uscita su PC e sulle console Xbox, l’action RPG indie di DrinkBox Studio si appresta ad arrivare anche sulle altre principali console presenti sul mercato: infatti è stata recentemente svelata la data di uscita di Nobody Saves the World per PS4, PS5 e Nintendo Switch

Per chi ancora non lo conoscesse, Nobody Saves the World è un action RPG multiplayer sviluppato e pubblicato dallo studio indipendente DrinkBox Studios (già noto per Guacamelee e Severed), la cui release è avvenuta lo scorso 18 gennaio in esclusiva temporanea per i sistemi Microsoft (parliamo quindi di PC, Xbox One, Xbox Series X|S). Di recente lo studio ha svelato la data di uscita del gioco anche per PS4, PS5 e Nintendo Switch, nonché l’arrivo di un corposo aggiornamento. Di seguito i dettagli.

Nobody Saves the World esce anche per nuove console, qual è però la data di uscita?

L’ uscita di Nobody Saves the World è prevista per il 14 aprile 2022. Il gioco uscirà presumibilmente ad un prezzo di 24,99€ sia per la versione PS4 sia per quella PS5, mentre sullo store di Nintendo Switch saranno a breve disponibili i preorder con un 10% di sconto. C’è da sapere inoltre che, la versione Switch è progettata in modo che i giocatori si possa utilizzare un singolo joy-con per giocatore e giocare così in coop locale.

L’aggiornamento di Nobody Saves the World riguarda proprio il multiplayer locale. Finora il titolo prevedeva solo la modalità cooperativa online: con il prossimo aggiornamento, oltre alla versione Switch, anche tutte le altre versioni supporteranno il multiplayer cooperativo locale. Le versioni PS4 e PS5 supporteranno anche il multiplayer online cross-gen, così da ampliare al massimo le possibilità dei giocatori.

