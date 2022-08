Lefant M210: robot aspirapolvere in promozione su Amazon per poco!

Con questa promozione, non c’è più nessuna scusa per non acquistare un robot aspirapolvere come Lefant M210. Vediamo!

Cercate un robot aspirapolvere ad elevato contenuto tecnologico per avere un valido alleato durante le pulizie domestiche? Grazie a questa offerta potrete portare a casa un ottimo Lefant M210 ad un prezzo molto conveniente. Scopriamo qualcosa in più!

Lefant M210: robot aspirapolvere tecnologico e conveniente

Grazie alla tecnologia FreeMove 2.0, questo robot aspirapolvere utilizza i sensori ad infrarossi per percepire lo spazio attorno a 360 gradi e gli permette di muoversi in modo intelligente, evitando gli ostacoli e scegliendo il percorso di pulizia migliore. Le dimensioni sono molto compatto: 28 cm di diametro e solo 7,6 cm di altezza lo rendono molto agile. Può può lavorare facilmente sotto o intorno a mobili come letti, divani, ecc.

Il serbatoio da 500 ml consente a Lefant M210 di operare per circa una settimana prima di essere vuotato. Si possono utilizzare ben 4 modalità di pulizia: Autopulizia, Pulizia spot, Pulizia a muro e Pulizia manuale. A seconda delle esigenze e delle caratteristiche della stanza potete scegliere quella che preferite. Lefant M210 può ottenere il lavaggio a secco o ad umido se si utilizzano gli appositi accessori (non compresi nella confezione). Grazia alla potenza di aspirazione di 1800 Pa permette di rimuovere briciole, capelli, peli ed ogni altro genere di sporco.

La promozione

Il prezzo di listino di Lefant M210 è di 199,99 euro. Ma grazie ad una promozione speciale in scadenza il 29/08/2022 alle ore 23.59 potrete portarlo a casa al prezzo di 99,99 euro, con uno sconto del 50%! Dovrete solo inserire il codice sconto: TZRM4S42 insieme al coupon da 70 euro in pagina, utilizzando il box qui sotto. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!